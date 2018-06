Nezdrave životne navike veći su krivac za rak od genetike

Ovu knjigu trebali bi pročitati svi koji imaju rizik od razvitka karcinoma tijekom života, a to su apsolutno svi, ističe David Servan-Schreiber, autor knjige “Anticancer: A New Way of Life”.

Mit koji autor pobija je onaj kako je za neke ljude karcinom neizbježan zbog njihove genetske predispozicije.

- Mnogi ljudi vjeruju da je upravo genetika kriva za to hoće li ili neće razviti tu bolest te da ne mogu učiniti ništa kako bi se šanse za karcinom povećale ili smanjile - navodi autor. Također, upućuje na studije koje pokazuju kako je vjerojatnije da će posvojena djeca razviti karcinom ako je netko od posvojitelja patio od te bolesti nego ako je jedan od bioloških roditelja pogođen. Prema tome, navike i način života koji roditelji prenose na nas imaju veći utjecaj na zdravlje nego genetika.

Foto: Promo

- Nitko nije siguran od karcinoma, no nikomu to nije neizbježna sudbina - poručuje autor pa dodaje kako svi u sebi imamo stanice raka, ali ga nećemo svi i razviti. On sam bio je liječnik i istraživač kad je postao pacijent. Naime, otkriven mu je tumor na mozgu. U početku se liječio konvencionalnom medicinom - prošao je operaciju i kemoterapiju i nastavio živjeti kao do tada. No kad mu se tumor vratio, počeo je tražiti rješenja izvan moderne medicine, u načinu prehrane i vezi uma i tijela. Iako govori iz svog iskustva, dr. Servan-Schreiber oslanja se na znanstvena istraživanja kako bi podržao svoje tvrdnje o vezi između karcinoma te načina života i prehrane. Opisuje koncept gledanja na tijelo kao na teren gdje karcinom može spavati ili napredovati, ovisno o tome kako se “uzgaja”.

Svaki pogrešan izbor hrane, toksini iz okoliša i stres mogu oštetiti taj teren i stvoriti pogodno okruženje za karcinom. Prikazuje i tablicu s hranom koju treba izbjegavati, ali i alternativama. Autor smatra da je važno održavati antikancerogeno tijelo, um i prehranu. Iz tog razloga govori o antikancerogenoj prehrani iz znanstvene perspektive. Primjerice, pozitivan učinak u prevenciji raka imat će voće i povrće, dok bismo trebali jesti manje brze i masne hrane, slatkog i alkohola. Također, govori o važnosti i efektima koje vježbanje ima na naše cijelo tijelo, te različitim vrstama vježbi koje su se pokazale najučinkovitijima, kao i koliko intenzivno moramo trenirati te kako uvesti fitness u bilo čiji život. Valja se kloniti i stresa, jer vas on može - ubiti.

- Ako nikad ne izražavate svoje emocije i gotovo nikad ne uživate u dubokom unutarnjem miru, to može utjecati na rast tumora ili na korist kemoterapije - ističe dr. Servan-Schreiber. Zato biste u dnevni raspored trebali uvesti meditaciju kao način na koji održavate svoj um čistim od nereda svakodnevnog života.