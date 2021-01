Neki mjere razinu anksioznosti i depresije pomoću upitnika. Neki procjenjuju svoje osjećaje na temelju povlačenja iz svega društvenog; drugi mogu reći da se ne osjećaju dobro na temelju nekih fizičkih simptoma. Međutim, postoji i oni koji svoje mentalno zdravlje procjenjuju na temelju svoje kreditne kartice.

Takvi ljudi svoje emocionalne uspone i padove liječe shoppingom.

- Mi smo emocionalna bića. Dakle, kad je netko depresivan, pod stresom ili doživljava negativne emocije, kupnja nečega može donijeti privremeno olakšanje. Ali, olakšanje je kratkotrajno, što može dovesti do toga da se osjećate krivim zbog trošenja, što onda dovodi do više negativnih emocija i više potrošnje - rekla je psihijatrica Mariann Golts.

POGLEDAJTE VIDEO (deset trikova za sreću):

Tuga je također povezana s osjećajem nedostatka kontrole, a jedno istraživanje objavljeno 2014. godine u časopisu 'Journal of Consumer Psychology' pokazalo je da je kupnja vrlo učinkovita kada je u pitanju obnavljanje te moći.

- Trošenje novca za neke od nas je poput uzimanja lijekova, može nam pomoći da se osjećamo dobro. To je i distrakcija - umjesto da se suočimo s bolnim osjećajima, pronađemo okidač i prigušujemo bol svojim kreditnim karticama - kaže dr. Moira Somers, klinička psihologica.

To je sve u redu, ali kako znate kada to postaje problem i kako to prestati raditi? Dr. Somers kaže da trebate sjesti i obratiti pažnju ako primijetite bilo koji od ovih znakova - kupujete, a ne koristite to što ste kupili (neki od njezinih klijenata niti ne otvaraju svoje pakete), skrivate i lažete o kupnji, svađate se s partnerom oko troškova, imate dug na kreditnoj kartici i iscrpne bankovne račune.

Ipak, postoje načini kako polako umanjiti ovu naviku:

1. Isključite kupovinu jednim klikom

Ako ste na pojedinim stranicama ostavili sve svoje podatke za narudžbu i podatke o kartici, prvi korak koji predlažu stručnjaci je da isključite te podatke. To može odgoditi kupnju i tako vas primorati da odustanete od nje.

2. Isključite opciju primanja e-mailova

Ova ciljana e-pošta predlaže vam stavke koje bi mogli poželjeti na temelju vaših prethodnih kupnji. Otkazivanje 'pretplate' na ove e-mailove može vam pomoći da ne dođete u napast, objašnjava Lynne Triffon, certificirani financijski stručnjak.

3. Pričekajte

Dr. Somers savjetuje da uzmete 20 ili 30 sekundi vremena između vas i ponašanja u koje se ne želite upuštati - veća je šansa da ćete se moći oduprijeti ako odvojite tih nekoliko sekundi da razmislite prije djelovanja.

4. Potražite zdraviju opciju

Spustite mobitel. Napustite shopping centar. Idite u šetnju, pišite dnevnike, odspavajte, gledajte serije i opustite se.

5. Potražite pomoć

-Kognitivna bihevioralna terapija može se prilagoditi bilo kojem problematičnom ponašanju, čak i emocionalnoj potrošnji, kaže Golts. Ako ne možete sami uspjeti uvijek je dobra opcija potražiti stručnu pomoć, prenosi Canadian Living.