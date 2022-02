INFP tip osobnosti, koje su im ključne osobine, prednosti i slabosti? Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ima dugogodišnju reputaciju kao najpopularnija procjena osobnosti. Postoji 16 različitih kombinacija osobnosti koje osoba može biti, a mi ovdje ulazimo u INFP tip. Evo svega što trebate znati o ovom rijetkom tipu osobnosti, od njegovih snaga i slabosti do kompatibilnosti i još mnogo toga.

INFP tip

INFP označava introvertnost, intuitivnost, osjećaj i percepciju. Kao takav, ovaj tip osobnosti često rezultira mirnijom, rezerviranijom osobom, sa značajnom emocionalnom stranom. INFP su među najrjeđim tipovima, svega oko 1% populacije, prema dr. sc. Dariju Nardiju, stručnjaku za osobnost. Žene ovog tipa također brojčano nadmašuju muškarce, dva prema jedan, dodaje. A prema Johnu Hackstonu, voditelju u tvrtki Myers-Briggs, INFP-ovi su odani, kreativni i promišljeni, iako 'na prvi pogled, ljude s ovom osobnošću drugi mogu vidjeti kao hladne i distancirane'.

5 ključnih osobina INFP-a:

1. Rezerviranost

S obzirom na njihovu introvertnu prirodu, Hackston kaže da njihova tišina može djelovati hladnom za druge.

- Njihova tišina, međutim, ne znači da ih nije briga za ono što se događa oko njih. Često se mnogo toga događa unutar njih i obično to ne dijele - objašnjava. Oni također mogu imati poteškoća s komuniciranjem svojih stavova, osjećaja i ideja, dodaje.

2. Podrška

Iako su možda tihi, INFP-ovi su nevjerojatno odani nakon što uspostave vezu. Hackston kaže da su to ljudi koje želite imati u svom sustavu podrške, 'jer su vrlo pronicljivi prema drugima i imaju tendenciju da budu izvrsni u poticanju i pomaganju ljudima da postignu svoje ciljeve'.

3. Snažan moralni kompas

Za INFP-e je njihov osobni moralni kodeks vrlo važan i oni daju sve od sebe da se drže tih vrijednosti, kaže Hackston. I kako Nardi dodaje, oni po tim vrijednostima žive, a ne samo raspravljaju o njima. Često su potaknuti da se uključe nakon što svjedoče ili čuju o nepravdi, kaže on, a u slučaju argumenata obično se oslanjaju na svoja temeljna uvjerenja, a ne na logiku.

4. Apstraktni mislioci

Prema Nardiju, ovaj tip osobe uživa u apstraktnim idejama, posebno kada se odnose na vlastite vrijednosti i uvjerenja.

- Razjašnjavanje njihovih uvjerenja, pitanja s kojima se ljudi susreću i beskonačna značenja životnih izbora ono su što im je najvažnije - kaže on.

Uz to, opet se ne oslanjaju uvijek na logiku ili činjenice u svom misaonom procesu i obično im može koristiti učenje kako ih ugraditi, dodaje Nardi.

5. Kreativnost

INFP osobe nalaze radost u potrazi za otkrivanjem životnih obrazaca i misterija. 'Ovo često dolazi do izražaja u bogatom fantaziranju u životu', objašnjava, dodajući da posebno cijene čitanje ili pisanje. Umjetnost ili glazba također dolaze u obzir.

Uobičajene snage:

Kreativnost - promišljenost - vjernost - maštovitost - podrška - perceptivnost

Uobičajene slabosti:

Stres - pretjerani idealizam - sporo otvaranje - osjećaj neadekvatnosti - naizgled hladni u odnosima

Ako vam se otvorio INFP tip osobe, smatrajte da ste sretnici. Ti su ljudi selektivni te će im možda trebati neko vrijeme da se počnu osjećati ugodno i da dopuste nekome da uđe u njihove živote.

- Zbog rezervirane prirode, samo će nekoliko ljudi u njihovom krugu stvarno znati tko su oni zapravo - objašnjava Nardi te dodaje da osjetljiva i idealistička priroda INFP-a također može učiniti izlaske i intimnost izazovom za njih. Također je poznato da svoje partnere stavljaju na pijedestal, kaže, što može lako dovesti do nekog razočaranja. Ovi ljudi su odani i empatični partneri. Oni su sjajni slušatelji i daju prednost dubini i autentičnosti u odnosima, kaže Hackston.

INFP-i na radnom mjestu

Na radnom mjestu, INFP-i su prirodni pomagači. Oni vole ostati iza kulisa i pridonijeti svojim zajednicama, prema Hackstonu. Njihova osobnost ih čini pogodnima za karijeru u umjetnosti, poput pisanja, vizualne umjetnosti i dizajna.

- Ako ne prate karijeru u jednom od ovih područja, vjerojatno će integrirati te vještine u profesiju - dodaje.

Oni također imaju ohrabrujuću sliku o sebi, s intuitivnom sposobnošću da vide potencijal u ljudima, objašnjava Hackston, pa se neki INFP-ovi mogu naći u poljima poput savjetovanja ili ljudskih resursa. Općenito, vjerojatno neće biti oduševljeni poslom koji zahtijeva puno izravne komunikacije i analitičkog razmišljanja, preferirajući mirno okruženje i miran tim, dodaje Hackston.

Ukratko, ovi ljudi vole poslove u kojima mogu biti kreativni i živjeti u skladu sa svojim uvjerenjima, po mogućnosti izbjegavajući poslove koji zahtijevaju ponavljanje ili puno logičnog razmišljanja.

Kako napredovati kao INFP?

INFP se mogu boriti s osjećajem neadekvatnosti i vrlo je moguće da stvari shvaćaju osobno. Pogotovo na radnom mjestu, za te je ljude važno ne dopustiti da stvari dođu do njih. 'Vjerojatno će biti pod stresom ako se budu osjećali podcijenjenim, odbačenim ili ignoriranim', objašnjava on. A budući da je moral toliko važan za ovaj tip osobnosti, Hackston također napominje da je važno da INFP-i razumiju vlastiti sustav vrijednosti i pronađu profesionalni put koji im je u skladu. 'Razvijte načine za dodavanje smisla svom radu', kaže on, sugerirajući da razmislite o tome kako svoju ulogu možete oblikovati tako da odražava vaše vrijednosti.

Svakodnevno, INFP-i imaju koristi od dnevne stabilnosti, brige o sebi i privatnosti. 'Oni također imaju koristi od učenja upravljanja vremenom i načina da se afirmiraju', kaže on, dodajući da ih može mučiti osjećaj neadekvatnosti. INFP-ovi su rijetki i rezervirani, a također su odani, maštoviti i prekrasni apstraktni mislioci. Iako može potrajati neko vrijeme da shvatite INFP-ove, kada to učinite, bit ćete blagoslovljeni postojanim prijateljem koji će vam uvijek rado pomoći.