Epiduralna pošla po zlu: 'Sada se teško krećem i trpim bolove'

Novopečena mama Selena Gray (18) iz Pensacole, malog gradića u SAD-u, doživjela je prilično rijetko iskustvo nakon rođenja kćeri. Naime, 26. lipnja došla je u bolnicu 'Sacred Heart' u trudovima, a dan kasnije rodila je malenu Serenity. No, injekcija epiduralne anestezije koju je dobila uoči poroda nekako je zaglavila u njezinoj kralježnici i liječnici je nisu mogli izvaditi puna četiri dana.

- Jako je boljelo, kaže mlada majka opisujući kako se epiduralna zaglavila i stvorila čvor u njezinoj kralježnici, koji se nije mogao pomaknuti, dok ona nije bila u stanju pomaknuti se ili ustati.

Grayina majka, Patricia Alvarado, objasnila je lokalnim novinarima da je, nakon što joj je jedan od šest liječnika rekao kako namjerava 'izvuci' epiduralnu, odlučila da ce kćer i unučicu prebaciti u Baptističku bolnicu, a onda su joj, kao da nije bilo dovoljno sve što prolaze, ljudi iz Uprave bolnice 'Sacred Heart' rekli da ce, ako njena kćer i unuka napuste bolnicu pozvati socijalnu službu Floride i prijaviti zlostavljanje djece.

Nakon što se suočila s tom uznemirujućom prijetnjom ostala je pri svome i obitelj je napokon premještena u Baptističku bolnicu, no liječnici su oklijevali dotaknuti je, prenosi portal Parents.

- Stalno su mi govorili da u svojoj praksi još nisu vidjeli ništa slično i zapravo su bili jednako šokirani kao i ja, kaže Selena Gray. Potom se 28. lipnja ponovo prebacila u ambulantnu bolnicu Gainesville na Sveučilištu Florida i liječnici su tamo uspjeli ukloniti čvor u koji se pretvorila epiduralna anestezija.

- Morali su napraviti rez zbog kojeg danas imam šavove, no oporavljam se, piše na Facebooku mlada mama te dodala kako uskoro i izlazi iz bolnice i moći ce se posvetiti svojoj bebi. No, njena majka je već u nedjelju, 30. lipnja, podijelila uznemirujuću vijest o kćeri: Došla je kući, no toliko ju je boljelo da nije mogla ustati bez hodalice, niti je mogla uzeti dijete na ruke.

Još 1. srpnja novinarima je ispričala kako se uopće ne može kretati bez bolova, te da svako ujutro ustaje s bolovima.

- Postoji napredak, pa me to raduje, no još uvijek teško hodam zbog spazma mišica i svako jutro ustajem s bolovima, kazala je mlada mama dan, dva nakon toga. Ispričala je novinarima i da joj liječnici nisu mogli dati čvrste prognoze o tome kako ce teci oporavak, niti jamčiti da ce se potpuno oporaviti.

Njena majka upozorava da su ona i kćer zaradili neizbrisive ožiljke.

- To nije samo šok, nego je doista riječ o traumama. I ja sam rađala u toj bolnici i imali smo povjerenja, jer je riječ o jednoj od najboljih bolnica. No, više se nikad ne bismo vratili tamo, kaže Patricia, u nadi da ce njihovo iskustvo spriječiti da se slična situacija ponovi i kod neke druge rodilje.

Mišljenje hrvatskog stručnjaka

- U svojoj 28-godišnjoj ginekološkoj praksi vrlo sam rijetko viđao komplikacije epiduralne anestezije, iako su one moguće, kao i kod svakog drugog medicinskog zahvata. U praksi sam se, na primjer, susreo sa ženom koja je kao posljedicu epiduralne imala edem mozga, što se nakon nekoliko dana povuklo. No, nikada do sada to nisu bile posljedice koje bi ozbiljno ugrozile život pacijentice, kaže prim. mr. Mario Podgajski, specijalist ginekologije i opstetricije i subspecijalist humane reprodukcije iz Klinike za ginekologiju i ženske bolesti KB Merkur.

Dodaje kako se danas teži tome da se i do 80 posto poroda obavi uz epiduralnu, te kako je i osobno pobornik epiduralne anestezije kao načina da se umanje bolovi tijekom poroda, pri čemu procjena o tome može li ju žena i kada ju treba dobiti, uvijek mora biti na liječniku i anesteziologu.

- Naime, postoje vrlo jasne indikacije kada se ona daje: od toga koliko žena treba biti otvorena, u kojoj je fazi poroda, je li prvorotkinja ili ne te je li već pukao vodenjak, pa do procjene ukupnog zdravstvenog stanja za koju je odgovoran anesteziolog. Na primjer, epiduralna se daje radi olakšanja bolova u prvoj fazi poroda, s tim da je važno da u drugoj fazi, kad dođe do istiskivanja djeteta, počne pomalo popuštati tako da žena može aktivno sudjelovati u porodu. Zato se, na primjer, može dogoditi da ženi koja ju traži liječnik ne odobri epiduralnu, zato što je već jako otvorena i praktično je započela druga faza poroda, kad nam je važno da i sama dobro osjeća što se događa, pojašnjava.

Dodaje kako je vrlo važno da anesteziolog prije odluke o epiduralnoj provjeri postoje li neke medicinske kontraindikacije za to.

- Naime, postoje nešto veći rizici ako žena ima neku deformaciju kralježnice, ili je imala neku prethodnu operaciju kralježnice, na primjer, pa ta stanja treba uzeti u obzir, odnosno komplikacije su moguće ako anesteziolog nekritično odobrava epiduralnu. No, opet najčešće nije riječ o posljedicama koje bi ozbiljno ili vitalnu ugrozile život pacijentice, već se najčešće povlače kroz nekoliko dana, kaže dr. Podgajski.