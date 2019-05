Stvarna iskustva žena tijekom trudnoće i poroda - u predstavi

'Petak je navečer, po kući se leži, svatko u svoj kutak sada samo bježi, baba gleda Turke u sobici svojoj, mamino zlato je u sobici novoj, Kova prati sport, nogometne lige, zaspao ka' top, ka' da nema brige... a... ja glavinjam po kući, probada me doli, ne znam jel' od trudova ili me baš boli, Mande Mande, otkažiju mi komande... U jedan budim Kovu, imam pritisak od devet uri i krvavu sluz, krvava sluz mi doli curi, sredila sam mandu, pripremila kufer, još par stvari, gazu i mobitel... Kova me vodi u rodilište, idemo na hitni prijem, odma u rađaonu, od muke se samo smijem, idem u boks, otvorena skroz', uspjela nam je odrepati glumica Nada Kovačević iz Gradskog kazališta mladih u Splitu prije nego je prasnula u smijeh.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ovo su naime stihovi koje je ona sama napisala uoči rođenja njezine druge kćeri Paule, a koji su uvršteni u novu predstavu 'Ma-ma', autorski projekt Katarine Pejović, Vande Boban Jurišić, Mije Vladović i naše sugovornice. Riječ je o predstavi koja donosi stvarna iskustva žena tijekom trudnoće i porod, prikazuje evoluciju promišljanja o seksu i odgoju djece kroz generacije, kako se nositi s majčinstvom i kako majčinstvo mijenja i žene i njihovog partnera.

Nada, po energiji čista pozitiva, pred publiku donijela svoje svoju nimalo laganu trudnoću, točnije obje trudnoće, u kojima je od prvog dana patila od 'Hyperemesis Gravidarum', odnosno stalnog povraćanja, od dana prvog do poroda.

- U prvoj trudnoći s Laurom, smršavila sam oko 14 kilograma. U četvrtom mjesecu trudnoće bila sam bila najmršavija ikad, ali beba se normalno razvijala. Morili su me razni strahovi, jer sam imala 34 godine, nisam bila ni mladica za prvu trudnoću. Povraćala sam stalno, bilo je trenutaka kada sam bila strašno slaba, išla sam na infuzije koje nisam podnosila jer su mi davali nešto da spriječi povraćanje, od čega mi je bilo još gore. Nakon tog iskustva za drugu bebu nisam bila još dugo spremna. Svi su govorili da će mi druga trudnoća biti drugačija, da to povraćanje ništa ne mora značiti. Ali bila mi je potpuno ista. Čim sam osjetila mučninu, onu dobro poznatu, znala sam da sam trudna. Test mi nije ni trebao. Isto sam povraćala od prvog dana znala. Ali s Paulom sam sve znala što me čeka. Jedva sam čekala kad više neću biti trudna, kada ću ići roditi. Tu večer kad su me uhvatili trudovi počela sam pjevati od sreće jer je gotovo, gotovo je! Mučnine će prestati, a ja ću ugledati svoje dijete - priča nam Nada kako je nastao njezin famozni 'porođajni rap' kojega je uglazbio Bojan Brajčić.

Kaže nam da je, jutro nakon poroda mučnina nestala kao rukom odnesena. Takvu promjenu i sama je doživjela kao čudo, kako tijelo reagira. Ono što joj je, osim samog povraćanja, pljuckanja i bljuckanja padalo jednako teško jest osjećaj nemoći.

- Svi su mi govorili da moram piti i piti, da ne dehidriram, a meni je baš tekućina dizala želudac. To je jedan od savjeta koji sam stalno, non stop slušala. A ja sam slušala svoje tijelo koje je tekućinu odbacivalo. Drugi savjet koji sam dobila vezan je za jelo. Naime, moja mlađa kći Paula kao beba nije dobro napredovala, a ja sam kao prava štreberica vodila evidenciju koliko sam mililitara izdojila. Svi su mi govorili da moram jesti zdravo, da je do mene. Tu sam se nakon trudnoće udebljala 18 kilograma od tog silnog jela, a liječnik je odmah shvatio da Pauli zapravo nisu odgovarali proteini, i morali smo prijeći na medicinsko mlijeko – priča nam Nada koja je usprkos teškim trudnoćama radila do petog mjeseca trudnoće priznajući da joj jedino na sceni nije bilo muka.

No, oba poroda prošla su joj lako, za razliku od njezinih kolegica sa scene; Mia je nakon teških porođajnih muka na kraju rodila na carski, a Vanda se izmučila ali je rodila prirodno.

- Obje su imale lijepe, blažene trudnoće i težak porod. A ja obrnuto. Stvarno ne bi bilo fer da sam nakon toliko muke u trudnoći još imala i težak porod – kaže Nada.

Njih tri dokumentirale su i iskustva drugih žena. Tu je priča o ženi koja je rodila zdravo dijete, ali je teško ozlijedila kralježnicu, a Mia donosi priču žene kojoj je beba umrla nažalost liječničkom greškom, jer se dijagnoza mogla znati prije. Nada je razgovarala s majkom i njezinim prijateljicama kako je sve izgledalo nekad.

- One se nisu propitivale kao mi. Iako sve su obrazovane za tu generaciju, malo su znale o seksu, trudnoći i porodu. Zanimalo me jesu li razmišljale o tome jesu li spremne za majčinstvo. Mi danas sve propitkujemo. Ja sam drugo dijete rodila u 39-oj godini. Trudnoća i majčinstvo te zaista zateknu, ispituje tvoje granice, koliko si spreman ili nisi spreman. Zadesi te nesanica, dekoncentriranost, zbunjenost, posvećenost dojenju. Kako i sama kažem u predstavi - majčinstvo znači učiti o snagama za koje niste znali da imate i doživljavati strahove za koje niste znali da postoje. Ako kad podvučete crtu majčinstvo je izvor sreće. Taj izvor može nekad biti zamućen, majčinstvo ne treba idealizirati. Ali nema većeg pokretača od dječjeg osmjeha – zaključuje Nada.