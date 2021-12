U Hrvatskoj je zabilježeno nekoliko slučajeva pacijenata koji su se liječili od Covid-19 i nakon toga javili liječniku zbog erektilne disfunkcije. Njihov broj još nije razlog za zabrinutost, i još uvijek nema dovoljno dokaza da bi se moglo zaključiti da bi erektilna disfunkcija u njihovom slučaju mogla biti direktna posljedica infekcije korona virusom, kažu liječnici s kojima smo razgovarali.

POGLEDAJTE VIDEO: Češnjak prevenira i 'liječi' impotenciju

- Vrlo je važno imati na umu da zasad ne možemo znati bi li se erektilna disfunkcija kod tih ljudi pojavila i bez da su preboljeli infekciju koronom, iz drugih razloga, pa je Covid možda samo potaknuo problem, upozorava dr. sc. Goran Arbanas, seksualni terapeut s ambulantom u Klinici za psihijatriju Vrapče. Kaže kako se kod ovih pacijenata primjenjuje uobičajena terapija za erektilnu disfunkciju, uz uobičajeno dobre rezultate.

Kombinacija uzroka

- U Klinici Vrapče imamo nekoliko pacijenata koji su ranije preboljeli Covid i javili se zbog erektilne disfunkcije. Možemo reći da je u podlozi erektilne disfunkcije uvijek kombinacija organskih promjena i psihogenih uzroka, pa je isto s uzrocima i u ovom slučaju. Postoje istraživanja koja ukazuju na to da Covid-19 može oštetiti endotelne stanice, a to oštećenje može dovesti do erektilne disfunkcije. No, s druge strane, riječ je o novoj, smrtonosnoj bolesti koje se ljudi mogu uplašiti, što može dovesti i do toga da se teže vraćaju u svakodnevni život, pa i da imaju problema u seksualnim odnosima. Tako je vjerojatno riječ o kombinaciji uzroka - pojašnjava dr. Arbanas.

Uz psihijatre i psihologe, problemom se bave i urolozi, pa i u hrvatskim bolnicama imaju pacijenata koji su preboljeli Covid i javljaju se zbog smanjene seksualne želje.

- Trenutno u KB Sestre milosrdnice liječimo nekoliko pacijenata koji su preboljeli Covid-19 i javili su se zbog problema erektilne disfunkcije. Važno je naglasiti da se i kod ovih pacijenata primjenjuje uobičajena terapija te da daje vrlo dobre rezultate, ističe dr.sc. Igor Grubišić, specijalist urologije iz Klinike za urologiju u KB Sestre milosrdnice. I on ističe kako zasad nema dovoljno saznanja da bi se moglo tvrditi da su problemi koji su se javili kod spomenutih pacijenata direktno povezani s Covid-19. Štoviše, dodaje kako u KB Sestre milosrdnice među pacijentima imaju i vrlo mladih ljudi, u 20-im godinama, koji su infekciju koronom gotovo prehodali, gotovo bez simptoma, odnosno uz koji dan povećanog umora.

Među pacijentima i 20-godišnjaci

- To bi moglo značiti da problem erektilne disfunkcije kod pacijenata koji su preboljeli Covid-19 ne mora biti povezan samo s teškim simptomima, ili da ne pogađa samo pacijente koji završe na respiratoru i bore se za život. No, još jednom bih naglasio da trenutno nemamo dovoljno informacija za tvrdnju da je infekcija koronom kod tih pacijenata glavni uzrok problema. Tek kad budemo imali više istraživanja i saznanja o Covidu moći ćemo donositi zaključke o tome je li problem učestaliji kod pacijenata koji su preboljeli Covid te mogućim uzrocima, a onda i znati nešto više o tome kako problem ispravno liječiti – kaže dr. Grubišić.

No, naglašava kako sve pacijente koji se bore s problemom erektilne disfunkcije lijekovima treba upozoriti da se moraju pripremiti na to da terapija može biti dugotrajna.

- Započinjemo s vrlo malim dozama lijeka i pratimo situaciju, s tim da liječenje može potrajati i 3 do 6 mjeseci. Važno je da ljudi to znaju prije početka liječenja, jer si mnogi koji počnu piti lijekove počnu postavljati pitanje kad će opet moći imati seksualne odnose bez lijekova i ako nemaju kvalitetnu informaciju na vrijeme, već i to može prerasti u psihološki problem koji će otežavati odnose, a onda i liječenje – naglašava urolog.

Inozemne studije na tu temu zaista nisu brojne. Kao prva potvrda da se Covid-19 moguće može povezati s erektilnom disfunkcijom spominje se objava znanstvenika sa Sveučilišta Miami, koja je obuhvatila samo dva pacijenta, jednog u dobi od 65 i drugog u dobi od 71 godine. Kod obojice se liječnici nekoliko mjeseci nakon što su preboljeli Covid-19 pronašli virus korone u tkivu penisa, što je bio prvi takav potvrđeni slučaj. To ih je navelo na pretpostavku da bi uzrok moglo biti vezivanje virusa na ACE-2 receptore u testisima (isti receptori inače se nalaze u plućima i povezani su s ulaskom korona virusa u pluća), te da to može aktivirati upalu, koja dovodi do ograničavanja protoka krvi, a time i smanjenja razine testosterona. No, u jednom slučaju riječ je o pacijentu koji je prije Covid-19 imao visoki tlak i kardiovaskularne probleme, što inače povećava rizik od erektilne disfunkcije, pa se slučaj ne može uzeti kao potvrda veze između Covid-19 i tog problema.

Teška bolest općenito može biti uzrok

Drugo zanimljivo istraživanje proveli su znanstvenici u Rimu: Obuhvatili su 100 muškaraca prosječne dobi od 33 godine koji su se oporavili od Covid-19 i pitali su ih imaju li problema sa seksualnim uzbuđenjem. Čak 28 posto njih odgovorilo je potvrdno, što bi značilo da bi svaki treći muškarac koji preboli Covid mogao imati problema s erektilnom disfunkcijom. S druge strane, kod onih koji nisu bolovali od Covida, taj se udio kreće oko 9 posto, odnosno problem se javlja kod svakog 11. muškarca. Međutim, nema informacija o tome jesu li ispitanici ranije imali neke komorbiditete koji povećavaju rizik od erektilne disfunkcije, ili druge probleme koje je Covid-19 mogao potencirati.

Od ranije znamo da svaka teška bolest, pogotovo ona kod koje je smrtnost visoka i dolazi do straha od toga hoćete li preživjeti, može potaknuti kasnije probleme s uključivanjem u svakodnevni život, pa i probleme u spolnim odnosima. Tako i Covid-19 može biti poticaj za erektilnu disfunkciju, kaže psihijatar i seksualni terapeut dr. Goran Arbanas. No, naglašava kako se problem može liječiti i važno je potražiti pomoć što prije.