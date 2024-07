Erno Rubik ima 80 godina, a prije 50 izumio je slavnu kocku

Erno Rubik 13. srpnja navršio je osamdeset godina. Prije pedeset godina, dok je sjedio u stanu svoje majke u Budimpešti, u Mađarskoj, mladi profesor Ernő Rubik konačno je završio prototip svoje "Magične kocke".

Učitelj na Odsjeku za dizajn interijera, Rubik je bio fasciniran geometrijom. Pokušavao je stvoriti čvrstu, 3D strukturu s pomičnim i izmjenjivim slojevima. Nakon mjeseci ustrajnosti, Rubik je uspio. Nije razmišljao o bilo kakvim komercijalnim mogućnostima.

- Samo sam ga napravio iz vlastite znatiželje - rekao je za ThePost u video pozivu.

- Pretpostavljam da je to biti umjetnik. Ako ste zadovoljni svojom kreacijom, želite je pokazati ljudima - nadovezao se.

Od početaka do danas prodana je u pola milijuna primjeraka

Pola stoljeća i 500 milijuna prodaja kasnije, procjenjuje se da je jedan od svakih sedam ljudi na planetu pokušao riješiti ono što je postalo "Rubikova kocka", zagonetka sa zapanjujućih 43 kvintilijuna varijacija.

Kulturni fenomen, Rubik je nedavno počeo brojati na koliko se naslovnica časopisa pojavila njegova kocka, ali je prestao kada je broj prešao 1500. No, nisu samo časopisi.

Od pojavljivanja u "Simpsonima" šest puta i utjelovljenja u Pixarovom animiranom filmu "WALL-E" 2008., uvijek je na našim ekranima.

Dok je Rubik u početku koristio svoju kocku za podučavanje studenata geometrije, tek kada je dobio patent za svoju "trodimenzionalnu logičku igračku" i kada je lokalni proizvođač napravio 5000 komada za njega, njegov izum je uzeo maha.

Do 1979., samo dvije godine nakon što se pojavila na policama u Mađarskoj, "Magic Cube" je prodana u 300.000 primjeraka, izazivajući interes međunarodnih proizvođača igračaka. Američka tvrtka "Ideal Toy" 1980. kupila je prava na Magic Cube, preimenovavši je u "Rubik's Cube".

Prvi posjet New Yorku i neželjena slava

Rubik je prvi put posjetio NYC početkom 1980. kada je predstavio svoju kocku na Sajmu igračaka u New Yorku. Bilo je to Rubikovo prvo putovanje na Zapad i način da zaobiđe stroge izvozne zakone svoje domovine pod sovjetskom kontrolom.

- Uvijek sam bio znatiželjno dijete pa sam New York poznavao iz filmova ili časopisa, ali boravak tamo je bio potpuno drugačiji - kaže Rubik i naglašava mirise, zvukove i vrućinu kao ništa što je do tada iskusio.

- Nikad to nisam razumio. Zašto ljudi žele biti slavni? To nije nešto što sam želio, ali sam to morao tolerirati. Bilo je jako naporno - slegnuo je ramenima.

- Već sam to rekao, Cube voli pažnju – ali ja ne - naglasio je.

Rubik ju može riješiti u dvije do tri minute

World Cube Association (WCA), na primjer, domaćin je redovitih natjecanja, uključujući prvenstvo Sjeverne Amerike 2024. u Minneapolis Convention Centeru u Minneapolisu MN od 18. do 21. srpnja. Događaj okuplja najbolje američke speedcubere, uključujući dvostrukog prvaka Maxa Parka. U prosincu 2021., 22-godišnjak iz Cerritosa u Kaliforniji postavio je novi svjetski rekord za dovršavanje kocke za samo 3,13 sekundi.

Za usporedbu, kada je u lipnju 1982. u Budimpešti održano prvo Rubik’s Club Svjetsko prvenstvo, pobjedničko vrijeme Amerikanke Minh Thai bilo je 22,95 sekundi.

Političari bi mogli učiti od nje

- Naizgled nerješivi problemi mogu se riješiti ako imate intelektualnu moć - kaže on.

Tajna njene trajne privlačnosti, kaže Rubik, je da u eri tehnoloških promjena bez presedana, gdje ekrani monopoliziraju pozornost, kocka stvara ono što on naziva "sklad u umu, srcu i rukama".

