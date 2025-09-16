Estetska stomatologija: Naglasite osmijeh uz cirkonske navlake

Cirkonske navlake, odnosno zubne krunice izrađene od zirkonijoksida, danas su vrhunski standard u estetskoj stomatologiji. Materijal kombinira iznimnu čvrstoću i poluprozirnost koja oponaša prirodni zub, pa pacijent dobiva stabilno rješenje s prirodnim izgledom zuba i preciznim uklapanjem u zagriz. Kada su boja, oblik i estetika presudni, cirkon omogućuje rezultat koji se skladno uklapa u osmijeh bez vidljivih prijelaza uz desni.

Zašto odabrati cirkon za zubnu krunicu

Zirkonijoksid je biokompatibilan, bez metala i dobro podnošljiv, pa je rizik od alergijske reakcije minimalan. Usto je iznimno čvrst, što ga čini pouzdanim u stražnjoj regiji gdje su žvačne sile veće. Zahvaljujući poluprozirnosti i nijansiranju, cirkonska krunica postiže prirodan izgled, bez sivih rubova i odsjaja karakterističnih za metal. Materijal je nježan prema okolnim tkivima, pa desni ostaju zdrave, a estetika stabilna kroz vrijeme.

Foto: Poliklinika Krhen

Usporedba s metalkeramičkim krunicama

Metalkeramička krunica i dalje je trajno rješenje u određenim slučajevima, no estetski potencijal cirkona uglavnom je veći. Kod metalkeramike se s vremenom može pojaviti tamna linija uz rub desni, dok cirkonske navlake zadržavaju prirodan prijelaz i boju. Moderni višeslojni cirkon osigurava kombinaciju translucencije i čvrstoće, pa je prikladan i za prednje i za stražnje zube, a uz pravilno planiranje izvrsno se ponaša i u mostovima te na implantatima.

Postupak izrade: od plana do preciznog cementiranja

Postupak izrade počinje dentalnom dijagnostikom: klinički pregled, fotografije i, prema potrebi, CBCT ili skeniranje zagriza. Slijedi minimalno invazivna priprema zuba kojom se štedi zdravo tkivo. Digitalni otisak intraoralnim skenerom zamjenjuje neugodne klasične otiske, a pacijent dobiva privremenu krunicu koja štiti zub i vodi estetiku. U laboratoriju se CAD/CAM tehnologijom modelira i gloda cirkonska navlaka, sinterira na visokim temperaturama te se individualno oboji i teksturira. Na probi se provjeravaju zagriz, kontaktne točke i izgled, a potom se krunica trajno cementira.

Boja, oblik i prirodan izgled zuba

Odabir nijanse nije samo “biranje boje”. Stomatolog i tehničar analiziraju prozirnost, zasićenje i mikrostrukturu površine kako bi krunica reflektirala svjetlo kao prirodan zub. Kod prednjih zuba često se koristi višeslojni cirkon ili se preslojava keramikom radi postizanja finih detalja poput mamelona i incizalne translucencije. Na taj se način postiže skladan izgled zuba u različitim svjetlosnim uvjetima, bez “ključanja” boje ili umjetnog sjaja.

Tko je idealan kandidat i u kojim slučajevima se preporučuje

Cirkonske navlake preporučuju se kada je zub strukturno oslabljen, nakon endodontske terapije, kod opsežnih ispuna, fraktura ili izražene diskoloracije koju izbjeljivanje ne može riješiti. Odličan su izbor i za nadoknade na implantatima te za mostove. Kod bruksizma su moguće monolitne varijante s pojačanom čvrstoćom, uz individualnu zaštitu udlagom. Svaki slučaj zahtijeva precizno planiranje okluzije i estetike kako bi rezultat bio funkcionalan i dugotrajan.

Održivost rezultata i oralna higijena

Dugotrajnost ovisi o pravilnoj oralnoj higijeni i kontrolama. Preporučuju se:

temeljito četkanje mekom četkicom i pastom s niskom abrazivnošću

svakodnevna interdentalna higijena koncem ili četkicama

redovito profesionalno čišćenje i poliranje površina oko rubova krunice

izrada individualne udlage kod noćnog škripanja zubima

Ovakva rutina štiti rubne prijelaze, čuva desni i smanjuje rizik od sekundarnog karijesa ispod krunice.

Preciznost, tehnologija i iskustvo u Stomatološkoj Poliklinici Krhen

U središtu Zagreba, Stomatološka Poliklinika Krhen objedinjuje estetsku stomatologiju, oralnu kirurgiju i implantologiju kako bi svaki pacijent dobio cjelovito rješenje. Tim koji predvode dr. sc. Jurica Krhen i Tomislav Krhen koristi digitalno planiranje, intraoralne skenere i CAD/CAM tehnologiju, a u složenim zahvatima prednost je iskustvo u Allon4 protokolima, sinus liftu i nadogradnji kosti. Prvi pregledi i konzultacije su besplatni, što omogućuje personaliziran plan terapije i transparentan uvid u postupak izrade te izbor materijala.

Prirodna estetika bez kompromisa

Kada je cilj obnoviti funkciju i istaknuti estetiku, cirkonska krunica pruža pouzdan spoj čvrstoće i ljepote. Precizno planiranje, kvalitetan materijal i stručan stomatolog čine razliku između “samo lijepog” i osmijeha koji izgleda, ponaša se i stari poput prirodnog zuba, uz dosljednu boju i harmoniju s okolnim tkivima. U pravim rukama cirkonske navlake postaju diskretan, ali moćan način da se osmijeh naglasi bez kompromisa u funkciji.