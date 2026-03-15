FOTO Zavirite u prvi brod-hotel u Hrvatskoj: Noćenje na ovom brodu u Rijeci ima posebnu čar

Na Adamićevu gatu u riječkoj luci trajno je usidren Botel Marina, prvi brod-hotel u Hrvatskoj. Ovaj šarmantni smještaj otvoren je 2013. godine nakon prenamjene povijesnog putničkog broda
Boravak na povijesnom brodu u samom centru Rijeke iskustvo je koje se dugo pamti. Potvrđuju to i gosti koji se iznova vraćaju, ali i najnovija nagrada Traveller Review Award 2026 koju dodjeljuje Booking.com, a koju je Botel Marina dobio kao priznanje koje se dodjeljuje na temelju stvarnih ocjena i zadovoljstva gostiju.
Foto: Ivor Mađar
Boravak na povijesnom brodu u samom centru Rijeke iskustvo je koje se dugo pamti. Potvrđuju to i gosti koji se iznova vraćaju, ali i najnovija nagrada Traveller Review Award 2026 koju dodjeljuje Booking.com, a koju je Botel Marina dobio kao priznanje koje se dodjeljuje na temelju stvarnih ocjena i zadovoljstva gostiju.
|
Foto: Ivor Mađar
Boravak na povijesnom brodu u samom centru Rijeke iskustvo je koje se dugo pamti. Potvrđuju to i gosti koji se iznova vraćaju, ali i najnovija nagrada Traveller Review Award 2026 koju dodjeljuje Booking.com, a koju je Botel Marina dobio kao priznanje koje se dodjeljuje na temelju stvarnih ocjena i zadovoljstva gostiju.
| Foto: Ivor Mađar
Šarmantan Botel Marina otvoren je 2013. godine kao prvi brod-hotel u Hrvatskoj nakon prenamjene povijesnog putničkog broda i danas je trajno usidren u riječkoj luci, na Adamićevu gatu, zapravo idealnoj poziciji i tek nekoliko koraka udaljen od centra grada, popularnog Korza, autobusnog i željezničkog kolodvora, znamenite gradske tržnice, kazališta, kina, muzeja i galerija.
| Foto: Ivor Mažar
- Brod na kojemu se nalazi Botel Marina sagrađen je 1936. godine u Danskoj pod imenom 'Kronprinsessan Ingrid'. Tijekom desetljeća nekoliko je puta mijenjao vlasnike i plovne rute. U početku je plovio na liniji između Danske i Švedske, a kasnije je održavao trajektne linije između otoka u Švedskoj gdje je služio kao trajekt za automobile i putnike - priča nam Andrej Kušeta, voditelj botela Marina. Novo poglavlje započelo je 1969. godine, kada ga je kupila Lošinjska plovidba. Od 1972. do 2004. godine plovio je na svojoj najpoznatijoj i najdugovječnijoj liniji koja je povezivala Zadar, Silbu, Lošinj i Pulu, a tijekom ljetnih mjeseci plovio je i prema Veneciji.
| Foto: Ivor Mađar
U jednom je trenutku postao i svojevrsna pomorska legenda - dvije godine nosio je titulu najstarijeg broda na svijetu s važećom plovidbenom dozvolom - 2003. i 2004. godine.
| Foto: Ivor Mađar
Danas Botel Marina raspolaže s 35 soba, odnosno brodskih kabina, te ukupno 105 ležajeva, a to ga čini jedinstvenim smještajnim objektom ove vrste na hrvatskoj obali. Projekt je pokrenula obiteljska tvrtka Arhipelag d.o.o., koja je i danas vlasnik i operater objekta.
| Foto: Botel Marina
- Ideja je bila spojiti riječku pomorsku tradiciju s turističkom ponudom i starom brodu dati novi život u formi hotela sa svim potrebnim sadržajima. Iako je brod star gotovo 90 godina, kabine su prilagođene suvremenim standardima. Svaka soba ima vlastitu kupaonicu, grijanje i klimatizaciju, pristup internetu i autentične brodske prozore - okna - koji gostima daju poseban doživljaj boravka na brodu - kaže Kušeta.
| Foto: Botel Marina
Kabine su raspoređene na nekoliko paluba i prilagođene različitim gostima te dostupne u više kategorija - jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i obiteljske.
Posebnost botela upravo je očuvanje pomorske atmosfere.
| Foto: Botel Marina
- Tijekom rekonstrukcije 2013. godine prostor je postupno obnavljan i moderniziran, ali uz jasnu ideju da brod maksimalno zadrži izvorni identitet i atmosferu. Interijer zadržava autentični pomorski karakter broda - brodski hodnici, okrugli prozori, metalne stepenice i brojni nautički detalji - kaže Kušeta.
| Foto: Botel Marina
Za svakodnevno funkcioniranje brine se tim od 15 zaposlenika, a tijekom sezone i više.
| Foto: Botel Marina
Osim što im pristižu parovi, obitelji i veće grupe putnika iz cijeloga svijeta, najčešće dolaze iz Italije, Njemačke, Austrije, Slovenije, BiH i Poljske, te domaći gosti, osobito za vikende, ovo je mjesto brojnih događanja u Rijeci.
| Foto: Botel Marina
Na Marini se može ručati i večerati u restoranu ili predahnuti uz kavu ili piće na otvorenoj palubi ili se udobno smjestiti i čavrljati u lounge sobi. Na brodu se nalaze dvije sale koje se prilagođavaju raznim proslavama. Restoran na glavnoj palubi može primiti oko 100 gostiju, pa se često koristi za svadbene večere, poslovne domjenke, ali i za poslovne skupove u sklopu konferencijske dvorane za 60 osoba.
| Foto: Botel Marina
- Posebna atmosfera broda, pogled na riječku luku i intimniji ambijent stvaraju doživljaj koji se razlikuje od klasičnih restorana ili hotelskih dvorana, zato smo toliko popularni - opisuje Kušeta. Posebno je golemi interes tijekom velikih gradskih manifestacija, poput Riječkog karnevala, za što uvelike mogu zahvaliti i odličnoj lokaciji.
| Foto: Botel Marina
Gosti najčešće naglašavaju jedinstveni doživljaj boravka na pravom brodu uz udobnost hotelskog smještaja, no Botel Marina, uz sam smještaj, nudi i dodatne sadržaje.
| Foto: Botel Marina
- Imamo i bar, konferencijske prostore, recepciju otvorenu 24 sata te vanjsku palubu s pogledom na luku koja je posebno atraktivna tijekom toplijih mjeseci. Na brodu se nalazi i mala fitness zona za goste koji žele ostati aktivni tijekom boravka - govori nam Kušeta.
| Foto: Botel Marina
A sve to čini ovaj povijesni brod, “brod s dušom”, kako ga još nazivaju, jednim od najneobičnijih i najposebnijih smještaja na hrvatskoj obali - hotelom koji ima gotovo stoljeće dugu pomorsku priču.
| Foto: Ivor Mazar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Koncept Mazar
Foto Koncept Mazar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar
Foto Ivor Mađar