Europska polarna istraživanja idu korak naprijed uz novo polarno središte u Švedskoj

Njemačka znanstvenica dr. Nicole Biebow izuzetno je svjesna važnosti istraživanja i zaštite Zemljinih sve osjetljivijih polarnih regija.

Dva pola zagrijavaju se brže od bilo kojeg područja na planeti i gube led zbog povećanog topljenja. Arktik se, primjerice, zagrijava tri puta brže od globalnog prosjeka, tvrde polarni znanstvenici. To utječe na lokalne zajednice i živi svijet, ali ima i široke socio-ekonomske i klimatske posljedice koje se osjete diljem svijeta, kao što je porast razine mora.

„Uvijek govorimo da na polovima vidimo prve naznake opasnosti”, kaže Biebow, voditeljica projekta koji sufinancira EU pod nazivom EU-PolarNet 2, koji je završen u prosincu 2024. godine.

Biebow je na čelu međunarodne jedinice za suradnju na institutu Alfred Wegener Institute u Njemačkoj i bivša predsjednica Europskog polarnog odbora (EPB). EPB je neovisna skupina istraživačkih instituta, agencija za financiranje i ministarstava uspostavljena s ciljem koordinacije europskih polarnih istraživanja na Arktiku i Antarktici.

EPB će, zajedno s još jednim ključnim tijelom za polarna istraživanja, Europskim uredom za polarnu koordinaciju (EPCO) od 2025. djelovati s krajnjeg sjevera Švedske. U tome se ogleda namjera Europe da bude predvodnica u istraživanju tih regija krajnjih geografskih širina.

U okviru projekta EU-PolarNet 2 postavljeni su temelji za osnivanje EPCO-a, koji će s radom započeti u siječnju 2025. godine u Arktičkom centru Sveučilišta Umeå u Švedskoj.

Hitnost djelovanja

Dok globalne temperature rastu, a polarni se led sve brže topi, otključavanje tajni polarnih regija postaje sve hitnije.

„U današnje se vrijeme puno radi na razumijevanju i ublažavanju budućih izazova ili prilagodbi njima”, rekla je Biebow, napominjući da „postoje države članice EU-a koje imaju obalu na Arktiku, kao i ljude koji žive u tim područjima.”

Dok se tim projekta EU-PolarNet 2 priprema za pokretanje EPCO-a, istraživači su sastavili popis prioriteta za buduća istraživanja, uključujući projekte o morskom ledu, otapanju ledenjaka i odmrzavanju permafrosta.

Biebow je izrazila nadu da će EPCO značajno pomoći istraživanjima u polarnim regijama.

„Polovi su vrlo slabo istraženi, kao i duboki ocean”, rekla je. „To je područje koje određuje kakvo će naše vrijeme i klima biti u budućnosti, zato je toliko važno.”

Suradnja s autohtonim zajednicama

Dr. Annette Scheepstra, istraživačica i članica izvršnog odbora projekta EU-PolarNet 2, usredotočena je na suradnju sa stručnjacima iz lokalnih autohtonih zajednica koji imaju iscrpno znanje o polarnim regijama.

Autohtone zajednice čine oko 10 % od oko 4 milijuna ljudi koji žive u arktičkoj regiji. Dosad su često bili zanemarivani u polarnim istraživanjima.

„Radimo s nositeljima prava – autohtonim zajednicama ili organizacijama – kao i sa autohtonim znanstvenicima, autohtonim osobama koji su i sami znanstvenici pri sveučilištima ili institutima”, tvrdi Scheepstra, doktorica znanosti arktičkih i antarktičkih studija pri Sveučilištu Groningen u Nizozemskoj.

„Godinama se govori o važnosti uključivanja autohtonih nositelja znanja ili suradnje s njima. Ali kako? Često se to pitanje zanemarivalo i to je moje područje interesa”, rekla je.

Suradnja s autohtonim osobama danas se temelji na načelima zagovaranja njihovih prava, poštovanja njihove kulture i društva, izbjegavanja bilo kakvog štetnog utjecaja na njihove zajednice i prihvaćanja njihovog znanja u oblikovanju znanstvenih ideja o Arktiku.

Rad dr. Scheepstre uključuje suradnju s vijećem zajednice Saami, nevladinom organizacijom koja zagovara prava pripadnika naroda Saami koji žive u Finskoj, Norveškoj, Rusiji i Švedskoj kako bi stvorili plan istraživanja.

„Zaista je lijepo surađivati s autohtonim nositeljima znanja jer često imaju vrlo holističku perspektivu situacije”, rekla je. Također je dobar način osiguravanja da projekti u regiji budu zaista uspješni.

Probijanje leda na Antarktici

Na terenu se mnogi istraživači usredotočuju i na otapanje leda i na ugrožene vrste. To je slučaj i u sedmogodišnjem projektu koji sufinancira EU pod nazivom Beyond EPICA. Nadovezuje se na raniji istraživački projekt koji je financirala EU pod nazivom EPICA, u kojem su uzorci polarnog leda upotrijebljeni za rekonstrukciju Zemljine klime unazad 800 000 godina.

Sada znanstvenici predvođeni Carlom Brabanteom, profesorom znanosti o okolišu pri Sveučilištu Ca’ Foscari u Veneciji, Italija, namjeravaju uzorkovati led na Antarktici star više od milijun godina.

„To je vremensko razdoblje tijekom kojeg se način na koji funkcionira klima našeg planeta u potpunosti promijenio”, rekao je

Brabante, također član EPB-a. Projekt pod njegovim vodstvom traje do lipnja 2026. i uključuje timove iz 10 europskih zemalja. Uvjeti rada njegovog tima vrlo su izazovni.

U skromnom kampu na istoku Antarktike, 16 članova istraživačkog tima projekta Beyond EPICA smjestili su se za nekoliko tjedana života i rada u teškim uvjetima.

Njihov privremeni dom sastoji se od tek nekoliko šatora i kontejnera u pustom, blistavo bijelom krajoliku.

Iako je u ranom prosincu na Antarktici gotovo ljeto, na 3 200 metara nadmorske visine u kampu Little Dome C prosječna je temperatura oko – 52 °C, a spušta se i do – 60.

Tim je tamo s ciljem bušenja nekoliko tisuća metara i uzimanja i analiziranja uzoraka najstarijeg leda na Zemlji. S pomoću uzoraka namjeravaju prikupiti ključne informacije o evoluciji klime našeg planeta tijekom vremena.

Golema bušilica klimatologa kontinuirano napreduje kroz led te je već premašila 1,8 kilometara dubine. Svaki korak postupka bušenja elektronički se nadzire, a rupa ima promjer od tek 10 centimetara, stoga je učinak na okoliš minimalan. Ali čemu bušenje?

„Iz leda možemo dobiti informacije o sastavu zraka i temperaturi planeta u prošlosti, što nam pomaže bolje razumjeti kako klima funkcionira”, rekao je Barbante.

Autorica: Helen Massy-Beresford

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Horizon. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

