Evo gdje možete naći vrganje i na što paziti kada ih berete

Vrganji u Hrvatskoj zauzimaju posebno mjesto u prirodi i kulinarstvu. Poznati su kao kraljevi jestivih gljiva zbog svoje veličine, bogatog okusa i nutritivne vrijednosti. Ljubitelji prirode uživaju u njihovom branju, dok su gurmani oduševljeni kada ih koriste u jelima poput rižota i umaka. Za sigurno branje važno je znati gdje i kada rastu te kako ih razlikovati od sličnih nejestivih vrsta. Pravilno prepoznavanje sprječava opasnosti od trovanja. | Foto: 123RF