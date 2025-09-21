Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SEZONA GLJIVA

Evo gdje možete naći vrganje i na što paziti kada ih berete

Dolaskom jeseni i vlažnijih uvjeta, dolazi i sezona gljiva, a daleko najpopularnije su vrganji. Brojni ljubitelji gljiva već su krenuli u potragu za svježim i ukusnim vrganjima, no za početak je potrebno znati gdje ih tražiti
Evo gdje možete naći vrganje i na što paziti kada ih berete
Vrganji u Hrvatskoj zauzimaju posebno mjesto u prirodi i kulinarstvu. Poznati su kao kraljevi jestivih gljiva zbog svoje veličine, bogatog okusa i nutritivne vrijednosti. Ljubitelji prirode uživaju u njihovom branju, dok su gurmani oduševljeni kada ih koriste u jelima poput rižota i umaka. Za sigurno branje važno je znati gdje i kada rastu te kako ih razlikovati od sličnih nejestivih vrsta. Pravilno prepoznavanje sprječava opasnosti od trovanja. | Foto: 123RF
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025