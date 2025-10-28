Obavijesti

Evo gdje u domu nikako ne biste smjeli držati toaletni papir

Evo gdje u domu nikako ne biste smjeli držati toaletni papir
Foto: Dreamstime/Canva

Iako toaletni papir nema točan rok trajanja, najbolje ga je čuvati na suhom, tamnom i prozračenom mjestu. Idealno je da ostane u originalnom pakiranju dok ga ne zatrebate

Držati toaletni papir u kupaonici često je praktično – uvijek je pri ruci kad zatreba. Ipak, s vremenom se i on može 'pokvariti', osobito ako je izložen vlazi. Budući da se radi o proizvodu koji dolazi u dodir s intimnim dijelovima tijela, važno je paziti na higijenu i spriječiti moguće infekcije.

Zašto nije preporučljivo čuvati toaletni papir u kupaonici?

Toaletni papir je izrađen od materijala koji vrlo lako upija vlagu. Nakon tuširanja ili kupanja, razina vlage u zraku znatno poraste, pa papir brzo navlači tu vlagu i gubi svoju funkcionalnost. Takva vlažna okolina pogoduje i razvoju plijesni te privlači sitne insekte, poput papirnatih ribica koje obožavaju vlagu. Osim vlage, i prašina te svjetlost mogu dodatno narušiti kvalitetu papira.

Kako ispravno skladištiti toaletni papir?

Iako toaletni papir nema točan rok trajanja, najbolje ga je čuvati na suhom, tamnom i prozračenom mjestu. Idealno je da ostane u originalnom pakiranju dok ga ne zatrebate. Ako ste ga već otvorili, spremite ga u zatvorenu, vodootpornu ili hermetičku kutiju kako biste spriječili prodor vlage.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

U slučaju da ga ipak želite držati u kupaonici, obavezno ga smjestite na mjesto zaštićeno od pare i kapljica vode. U prirodnim uvjetima toaletni papir se razgradi u roku od otprilike šest mjeseci, no u zatvorenom prostoru nije točno poznato koliko dugo ostaje 'kao nov'.

