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FOTO Gola mladenka: Ovo je 'vjenčanica' zbog koje su svi 'zinuli', a internet eksplodirao

Umjetnica Krystle Mollie podijelila je fotografije luksuznog vjenčanja u Cancúnu, no umjesto romantične atmosfere i raskošne proslave, svu je pažnju ukrala njezina provokativna haljina za večernji party
FOTO Gola mladenka: Ovo je 'vjenčanica' zbog koje su svi 'zinuli', a internet eksplodirao
Krystle je na svom Instagram profilu podijelila fotografije s vjenčanja u meksičkom Cancúnu, a objava je ubrzo privukla ogromnu pažnju. Iako su fotografije prikazivale idiličnu proslavu, glavna tema postala je njezina odvažna haljina za zabavu nakon ceremonije - prozirna kreacija koja je više otkrivala nego skrivala. | Foto: Instagram/kmollee
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Krystle je na svom Instagram profilu podijelila fotografije s vjenčanja u meksičkom Cancúnu, a objava je ubrzo privukla ogromnu pažnju. Iako su fotografije prikazivale idiličnu proslavu, glavna tema postala je njezina odvažna haljina za zabavu nakon ceremonije - prozirna kreacija koja je više otkrivala nego skrivala. | Foto: Instagram/kmollee
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