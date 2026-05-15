FOTO Gola mladenka: Ovo je 'vjenčanica' zbog koje su svi 'zinuli', a internet eksplodirao

Umjetnica Krystle Mollie podijelila je fotografije luksuznog vjenčanja u Cancúnu, no umjesto romantične atmosfere i raskošne proslave, svu je pažnju ukrala njezina provokativna haljina za večernji party
Krystle je na svom Instagram profilu podijelila fotografije s vjenčanja u meksičkom Cancúnu, a objava je ubrzo privukla ogromnu pažnju. Iako su fotografije prikazivale idiličnu proslavu, glavna tema postala je njezina odvažna haljina za zabavu nakon ceremonije - prozirna kreacija koja je više otkrivala nego skrivala.
| Foto: Instagram/kmollee
Krystle je na svom Instagram profilu podijelila fotografije s vjenčanja u meksičkom Cancúnu, a objava je ubrzo privukla ogromnu pažnju. Iako su fotografije prikazivale idiličnu proslavu, glavna tema postala je njezina odvažna haljina za zabavu nakon ceremonije - prozirna kreacija koja je više otkrivala nego skrivala. |
Foto: Instagram/kmollee
Krystle je na svom Instagram profilu podijelila fotografije s vjenčanja u meksičkom Cancúnu, a objava je ubrzo privukla ogromnu pažnju. Iako su fotografije prikazivale idiličnu proslavu, glavna tema postala je njezina odvažna haljina za zabavu nakon ceremonije - prozirna kreacija koja je više otkrivala nego skrivala.
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Prozirna haljina je kreacija popularnog brenda Mirror Palais, a prozirni dijelovi haljine naglašavaju njezinu figuru i brojne tetovaže.
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Izgled je upotpunila naušnicama s potpisom Alexisa Bittara i cipelama Tonyja Bianca.
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Duhoviti komentari poput 'Želim muža kojem ću vjerovati kao ti toj haljini' i 'Kad bih barem mogla vjerovati ljudima kao što ona vjeruje toj haljini' postali su teški hit ispod objave.
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Iako neki smatraju da je pretjerala, a neki se dive njezinoj hrabrosti.
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