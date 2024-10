Evo kada se treba cijepiti protiv ospica, rubeole i drugih bolesti

U obveznom programu cijepljenja u Hrvatskoj cijepi se protiv 11 bolesti: tuberkuloze, difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, infekcija uzrokovanih Haemofilusom influenzae tipa b (HiB), hepatitisa B, ospica, zaušnjaka, rubela i pneumokokne bolesti. Cijepljenje počinje već od rođenja.

- Protiv nekih bolesti cijepi se više puta kako bi se postigao potreban imunološki odgovor, odnosno nastala dovoljna količina protutijela koja pružaju zaštitu od određene bolesti - kako objašnjava epidemiolog dr. Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Nastavi li se trend preskakanja nekih cjepiva, mogle bi se vratiti epidemije nekih bolesti koje smo već iskorijenili, kaže Bernard Kaić

U prvoj godini djeca se cijepe u sklopu primarnog cijepljenja s tri doze cjepiva protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, Haemophilusa influenzae tip b i hepatitisa B cjepivom koje sadrži antigene protiv šest, odnosno pet uzročnika bolesti, a kasnije se docjepljuju kako bi se održala potrebna zaštita.

- Djeca se cijepe u onoj dobi u kojoj su najranjivija za određene bolesti, tj. u dobi u kojoj su te bolesti obično češće i u pravilu praćene težom kliničkom slikom i komplikacijama, od kojih neke mogu uzrokovati i smrt - upozorava dr. Kaić.

Godinama smo u Hrvatskoj, kaže, imali visoke cijepne obuhvate za sva cijepljenja iz obveznog Programa cijepljenja, no posljednjih nekoliko godina primjetan je pad cijepnih obuhvata.

- Ako se takav trend nastavi, moglo bi doći do povratka epidemija bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Općenito je zadnjih desetak godina obuhvat niži u primovakcinaciji (cijepljenje u dojenačkoj dobi - uobičajeno kombinirana cjepiva protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, Haemophilusa tip B i hepatitisa B, te prva doza cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubele), dok je revakcinacija, posebice u školskoj dobi, godinama bila na zadovoljavajućim razinama, iako i tu primjećujemo blagi pad obuhvata zadnjih godina - navodi dr. Kaić.

Od rođenja do pete godine djeca obvezno primaju cjepiva protiv niza zaraznih bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije

Upozorava da je u slučaju puno necijepljene djece u određenoj sredini više potencijalnih izvora zaraze.

- Time su i veći izgledi da u slučaju pojave bolesti njezini uzročnici cirkuliraju među stanovništvom u dovoljnoj mjeri da obole i nezaštićene, osjetljive osobe - one koje nisu cijepljene, ali i manje cijepljenih koji iz nekog razloga nisu stvorili potrebnu zaštitu ili su je stvorili pa s vremenom izgubili. Ospice su, primjerice, jako zarazna bolest koja često dovodi do razvoja komplikacija, mogućeg invaliditeta, a nekad i smrti - upozorava dr. Kaić.

Bebe već u rodilištu primaju prvo cjepivo

Donosimo kalendar obveznih cijepljenja za djecu:

Novorođenčad: BCG Cijepljenje protiv tuberkuloze

a) Ako su rođena u rodilištima, cijepit će se BCG cjepivom odmah u rodilištu.

b) Ako nisu rođena u rodilištu, cijepit će se BCG cjepivom do navršena dva mjeseca.

c) Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu, odnosno do dva mjeseca, moraju se cijepiti BCG cjepivom do navršene prve godine.

Od 2. mjeseca: Kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (hripavca), dječje paralize, H. influenzae tipa B i hepatitisa B, tzv. 6 u1 plus protiv pneumokoka

Kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (hripavca), dječje paralize, H. influenzae tipa B i hepatitisa B, tzv. 6 u1 plus protiv pneumokoka (u dobi od 4 mjeseca)

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB ili DTaP-IPV-Hib (ovisno o tome koje je cjepivo dijete dobilo u dobi od 4 mjeseca)

Po navršenih 12 mjeseci: OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBELA (MO-PA-RU) + Pn - kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB (6-12 mjeseci nakon treće doze DTaP- IPV-Hib-hepB/DTaP-IPV-Hib).

Šesta godina djeteta: Difterija, tetanus, pertusis (hripavac) DI-TE-PER acelularno (DTaP)

Neke vrste cjepiva dobivaju se s polaskom u školu, pa sve do završnih razreda srednje škole

1. razred osnovne škole: OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBELA (MO-PA-RU) (ili prilikom upisa) POLIO (IPV - protiv dječje paralize) prilikom upisa ili u rujnu.

Provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

Šesti razred osnovne škole: Provjera cijepnog statusa za hepatitis B i nadoknada propuštenog HepB cijepljenja prema potrebi.

8. razred osnovne škole: Td (DI-TE pro adultis - Difterija, tetanus) + POLIO (IPV) ili kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa i dječje paralize.

Završni razred srednje škole: Provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.