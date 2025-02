Igrajte s nama jer častimo za rođendan: Osvojite Toyotu Yaris

Zaigrajte s nama "Rođendansku nagradnu igru" i osvojite super vrijedne nagrade - automobil i luksuzna putovanja. Nagradna igra počinje ove nedjelje, 2. ožujka 2025. i traje sve do četvrtka, 13. ožujka 2025. U nagradnoj igri, kojom se ujedno obilježava 20 godina 24sata, mogu sudjelovati čitatelji novina i pretplatnici godišnje digitalne pretplate Oranž, dakle svi koji pošalju ispunjene kupone iz novina ili oni koji imaju aktivnu godišnju Oranž pretplatu i prikupe kodove iz PLUS+članaka te ih sa svojim podacima pošalju na našu adresu. Glavna nagrada je automobil Toyota Yaris Cross Hybrid vrijedan 26.225 eura, dok su ostale nagrade koje se dijele - poklon bonovi za putovanja i odmor iz snova. Kompaktni Toyota Crossover automobil je s velikim ambicijama koji spaja najbolje iz dva segmenta - praktičnost i kompaktnost gradskog automobila te robusnost i karakter sportskog terenca.

No to nije sve. Nagrađujemo vas i sa super avanturama i putovanjima. Najvrednije je putovanje u Madeiru, ali tu su i odmori u hotelu Terme Sveti Martin i u hotelu Colentum na Murteru, posjet Pohorje Village resortu kraj Maribora, panoramski let, ali i dizalica topline Green therm.

Evo kako sudjeluju čitatelji dnevnih novina:

Svakoga dana, počevši od 2. ožujka, u novinama 24sata bit će objavljen kupon za nagradnu igru. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je sakupiti 10 nagradnih kupona iz novina (ili 9 nagradnih kupona + joker kupon ili 8 nagradnih kupona + 2 joker kupona). Prikupljenih 10 kupona pošaljite na adresu: P.P. 760, 10020 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra - "Rođendanska nagradna igra".

Evo kako sudjeluju godišnji pretplatnici 24 Oranža:

Na portalu 24sata.hr od 2. ožujka svaki dan na kraju posebno označenog PLUS članka nalazit će se po jedan kupon (kod). Joker kuponi bit će objavljeni 12. 3. i 13. 3. 2025. S jednom aktivnom godišnjom pretplatom na digitalno izdanje 24Oranž ostvaruje se pravo na jednu prijavu . Prikupljene kodove trebate zapisati na papir. Nakon 10 dana i 10 prikupljenih kodova trebate sve kodove unijeti u obrazac unutar korisničkog sučelja 24 Oranža, a papir s 10 zapisanih kodova i s vašom email adresom, kojom je kupljena digitalna pretplata, stavite u kuvertu i pošaljite na adresu: P.P. 760, 10020 Zagreb s naznakom: 24sata nagradna igra - “Rođendanska nagradna igra”.

S jednom aktivnom godišnjom pretplatom na digitalno izdanje 24Oranž ostvaruje se pravo na jednu prijavu u Rođendanskoj nagradnoj igri. Ako se nakon prebrojavanja pristiglih prijava ustanovi da je na jednu aktivnu pretplatu 24Oranž bilo više prijava iste će biti poništene i dobitnik će biti diskvalificiran.

Izvlačenje nagradne igre je 22. ožujka 2025. nakon 10 sati u prostorijama 24sata uz prisustvo tročlane komisije.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Rođendanska nagradna igra”, koja se održava od 2. 3. 2025. do13. 3. 2025. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, kućnu adresu i telefonski broj/broj mobilnog telefona, datum rođenja) trgovačkom društvu 24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre te objave na internetskim stranicama društva 24sata d.o.o. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se od 2. 3. 2025. do 13. 3. 2025., a od dana zaprimanja Vaših podataka. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb s napomenom “odjel marketinga GDPR”, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://www.24sata.hr/flatpages/pravila-privatnosti?refresh.