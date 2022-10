Evo kakav izrez dekoltea je za vas idealan ovisno o obliku lica

Većinom se govori o tome kako se odijevati prema obliku tijela, ali da biste zaista izgledali najbolje što možete, isplati se razmisliti o tome kako se odjenuti prema svom licu.

- Vaše lice je dio vas koji je uvijek na vidiku - kaže njemačka modna stručnjakinja Jenn Walderdorff, autorica nadolazeće knjige, 'Look At The Labels'.

Dekolte, ogrlica i naušnice mogu pomoći da uravnotežite oblik i naglasite najbolje crte - to uljepšava cijelo lice.

Stilistica slavnih i kraljevska modna stručnjakinja iz Londona, Miranda Holder slaže se da iako oblik lica ne mora nužno odgovarati tipu tijela, on također 'dolazi u obzir'.

Jenn i Miranda daju vodič o tome kako se najbolje odijevati za svaki oblik lica.

Florence Pugh - srcoliki oblik lica

Širi na čelu, a lice se sužava prema bradi.

- Mogli biste izabrati srcoliki dekolte, blago nazubljen na prsima kako biste stvorili iluziju oblika srca na gornjem dijelu torza, kako biste ga omekšali - savjetuje Jenn.

Ako ste raskošniji, isprobajte haljinu A kroja, predlaže savjetnica.

Jennifer Aniston - kvadratni oblik lica

Jagodične kosti su iste širine kao čeljust.

- Želite imati nježniji, 'viseći' dekolte, koji će biti u lijepom kontrastu i ublažiti snažne linije koje dolaze s četvrtastim licem - kaže Miranda.

Trebate izbjegavati kockaste haljine i birati elegantnije stilove kao što su haljine koje imaju donji rub uži od bokova, prema Jenn.

Sarah Jessica Parker - duguljasto lice

Lice je osjetno duže nego šire, sa zaobljenom bradom.

- Izbjegavajte V-izreze i umjesto toga odaberite dekolte s otvorenim ramenima za večernji look koji vodoravno povlači linije preko tijela - savjetuje Miranda.

Tražite tkanine koje idu vodoravno preko vašeg tijela.

- Možda biste također trebali isprobati veliki print ili razbiti odjeću horizontalnim blokovima boja - dodaje stručnjakinja.

Princeza od Walesa - ovalni oblik lica

Lice je nešto duže nego što je široko, brada je okruglija i vilica istaknutija.

- Oni s ovalnim licima imaju mnogo izbora - kaže Jenn. Mogu se odlučiti za visoke dekoltee, poput polo ovratnika, koji će malo skratiti njihova lica i odličan je za hladnije mjesece.

- Ako imate ovalni oblik lica, odlučite se za elegantniju odjeću, poput hlača visokog struka - predlaže Jenn.

Chrissy Teigen - okruglo lice

Duljina i širina lica su iste s mekšom zaobljenom linijom čeljusti.

- Odaberite niži izrez koji će stvoriti duljinu, kao i nešto poput V-izreza - savjetuje Jenn dodajući i da će širi izrezi, poput ovratnika u obliku lađe također dati ravnotežu.

Kako biste uravnotežili okruglo lice, možete pokušati nositi sve u jednoj boji ili odabrati tkanine i oblike s okomitim linijama kako biste izdužili svoj izgled, donosi The Sun.

