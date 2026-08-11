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SNAŽAN ENERGETSKI PORTAL

Evo kako će pomrčina Sunca u znaku Lava i kiša meteora utjecati na svaki znak Zodijaka

Pripremite se za nebeski spektakl, jer 12. kolovoza 2026. donosi rijedak i moćan kozmički događaj. Na nebu će se dogoditi potpuna pomrčina Sunca u dramatičnom znaku Lava, a njezin će se utjecaj poklopiti s vrhuncem godišnje kiše meteora Perzeida. Astrološki gledano, ovo nije samo vizualni događaj, već i snažan energetski portal. Pomrčine se smatraju točkama ubrzanih promjena, karmičkih preokreta i novih početaka, a kada se dogode u Lavu, u središte pozornosti stavljaju teme kreativnosti, samopouzdanja, ljubavi i osobnog sjaja.
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Evo kako će pomrčina Sunca u znaku Lava i kiša meteora utjecati na svaki znak Zodijaka
Pomrčina Sunca astronomski je fenomen koji nastaje kada Mjesec prođe točno između Zemlje i Sunca, privremeno zaklanjajući njegovu svjetlost. No, u astrologiji, njihov se dolazak smatra razdobljem velikih životnih događaja koji utječu na osobne i kolektivne procese. One često označavaju definitivan kraj jedne i početak druge faze, naglašavajući probleme koji zahtijevaju našu hitnu pozornost i duboko preispitivanje. Budući da se ova pomrčina odvija u Lavu, glavne teme bit će povezane s ovim odvažnim znakom: kreativni projekti, hobiji, slavlja, emocije i djeca. Neki će znakovi osjetiti njezin utjecaj jače od drugih, ponajviše fiksni znakovi. Lavovi će proći kroz osobnu renesansu, Vodenjaci će doživjeti radikalne promjene u odnosima, dok Bikove i Škorpione očekuju transformacije na području obitelji i karijere. U nastavku saznajte što zvijezde donose svakom znaku: | Foto: 123RF
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Pomrčina Sunca astronomski je fenomen koji nastaje kada Mjesec prođe točno između Zemlje i Sunca, privremeno zaklanjajući njegovu svjetlost. No, u astrologiji, njihov se dolazak smatra razdobljem velikih životnih događaja koji utječu na osobne i kolektivne procese. One često označavaju definitivan kraj jedne i početak druge faze, naglašavajući probleme koji zahtijevaju našu hitnu pozornost i duboko preispitivanje. Budući da se ova pomrčina odvija u Lavu, glavne teme bit će povezane s ovim odvažnim znakom: kreativni projekti, hobiji, slavlja, emocije i djeca. Neki će znakovi osjetiti njezin utjecaj jače od drugih, ponajviše fiksni znakovi. Lavovi će proći kroz osobnu renesansu, Vodenjaci će doživjeti radikalne promjene u odnosima, dok Bikove i Škorpione očekuju transformacije na području obitelji i karijere. U nastavku saznajte što zvijezde donose svakom znaku: | Foto: 123RF
Komentari 4

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