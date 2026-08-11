Evo kako će pomrčina Sunca u znaku Lava i kiša meteora utjecati na svaki znak Zodijaka

Pripremite se za nebeski spektakl, jer 12. kolovoza 2026. donosi rijedak i moćan kozmički događaj. Na nebu će se dogoditi potpuna pomrčina Sunca u dramatičnom znaku Lava, a njezin će se utjecaj poklopiti s vrhuncem godišnje kiše meteora Perzeida. Astrološki gledano, ovo nije samo vizualni događaj, već i snažan energetski portal. Pomrčine se smatraju točkama ubrzanih promjena, karmičkih preokreta i novih početaka, a kada se dogode u Lavu, u središte pozornosti stavljaju teme kreativnosti, samopouzdanja, ljubavi i osobnog sjaja.
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Pomrčina Sunca astronomski je fenomen koji nastaje kada Mjesec prođe točno između Zemlje i Sunca, privremeno zaklanjajući njegovu svjetlost. No, u astrologiji, njihov se dolazak smatra razdobljem velikih životnih događaja koji utječu na osobne i kolektivne procese. One često označavaju definitivan kraj jedne i početak druge faze, naglašavajući probleme koji zahtijevaju našu hitnu pozornost i duboko preispitivanje. Budući da se ova pomrčina odvija u Lavu, glavne teme bit će povezane s ovim odvažnim znakom: kreativni projekti, hobiji, slavlja, emocije i djeca. Neki će znakovi osjetiti njezin utjecaj jače od drugih, ponajviše fiksni znakovi. Lavovi će proći kroz osobnu renesansu, Vodenjaci će doživjeti radikalne promjene u odnosima, dok Bikove i Škorpione očekuju transformacije na području obitelji i karijere. U nastavku saznajte što zvijezde donose svakom znaku:
| Foto: 123RF
Pomrčina Sunca astronomski je fenomen koji nastaje kada Mjesec prođe točno između Zemlje i Sunca, privremeno zaklanjajući njegovu svjetlost. No, u astrologiji, njihov se dolazak smatra razdobljem velikih životnih događaja koji utječu na osobne i kolektivne procese. One često označavaju definitivan kraj jedne i početak druge faze, naglašavajući probleme koji zahtijevaju našu hitnu pozornost i duboko preispitivanje. Budući da se ova pomrčina odvija u Lavu, glavne teme bit će povezane s ovim odvažnim znakom: kreativni projekti, hobiji, slavlja, emocije i djeca. Neki će znakovi osjetiti njezin utjecaj jače od drugih, ponajviše fiksni znakovi. Lavovi će proći kroz osobnu renesansu, Vodenjaci će doživjeti radikalne promjene u odnosima, dok Bikove i Škorpione očekuju transformacije na području obitelji i karijere. U nastavku saznajte što zvijezde donose svakom znaku: |
Foto: 123RF
Pomrčina Sunca astronomski je fenomen koji nastaje kada Mjesec prođe točno između Zemlje i Sunca, privremeno zaklanjajući njegovu svjetlost. No, u astrologiji, njihov se dolazak smatra razdobljem velikih životnih događaja koji utječu na osobne i kolektivne procese. One često označavaju definitivan kraj jedne i početak druge faze, naglašavajući probleme koji zahtijevaju našu hitnu pozornost i duboko preispitivanje. Budući da se ova pomrčina odvija u Lavu, glavne teme bit će povezane s ovim odvažnim znakom: kreativni projekti, hobiji, slavlja, emocije i djeca. Neki će znakovi osjetiti njezin utjecaj jače od drugih, ponajviše fiksni znakovi. Lavovi će proći kroz osobnu renesansu, Vodenjaci će doživjeti radikalne promjene u odnosima, dok Bikove i Škorpione očekuju transformacije na području obitelji i karijere. U nastavku saznajte što zvijezde donose svakom znaku:
| Foto: 123RF
OVAN
Za vas, ova pomrčina Sunca aktivira petu kuću kreativnosti, romantike, djece i zabave. Nakon introspektivnog srpnja, svjetla pozornice ponovno su na vama. Ovo je vrijeme da se vratite onome što vas istinski raduje i prestanete skrivati svoje talente. Može donijeti svježu inspiraciju, novu strastvenu vezu ili želju da hrabrije pokažete svoje sposobnosti. Svemir vas potiče da odaberete ono što vas ispunjava radošću i da se ne bojite biti u centru pažnje. Otvara se šestomjesečni prozor za nove umjetničke i romantične prilike.
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BIK
Fokus se prebacuje na vaš dom, obitelj i osjećaj unutarnje sigurnosti. Pomrčina u vašoj četvrtoj kući donosi promjene koje se mogu odnositi na mjesto stanovanja, obiteljske odnose ili redefiniranje osobnih granica. Možda ćete osjetiti da je stari način života postao previše ograničavajuć i da je vrijeme za izgradnju okruženja koje vam pruža dubok osjećaj mira i podrške. Moguće su odluke o preseljenju ili renoviranju, a sve s ciljem da stvorite dom koji je uistinu vaša utvrda.
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BLIZANCI
Pomrčina aktivira vaše područje komunikacije, učenja, informacija i novih poznanstava. Važni razgovori, neočekivane vijesti ili nova znanja mogli bi značajno utjecati na vaše buduće odluke. Obratite pozornost na detalje i ne ignorirajte slučajne susrete ili svježe ideje koje vam dolaze. Jedan razgovor ili informacija mogu vas odvesti u potpuno novom smjeru. Vaše liderske vještine dolaze do izražaja, a ideje koje predstavite bit će dobro prihvaćene. Ovo je trenutak da izađete iz sjene.
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RAK
Glavni fokus bit će na vašim financijama, osobnim resursima i samopoštovanju. Ovo je povoljno vrijeme za reviziju izvora prihoda, procjenu vlastitih vještina i razumijevanje kako ih iskoristiti za veću dobrobit. Pomrčina vas potiče da prestanete pristajati na manje i počnete ozbiljnije vrednovati svoj rad. Mogući su razgovori o povišici ili pronalazak novog izvora zarade. Energija Lava daje vam dodatno samopouzdanje da tražite ono što zaslužujete, bez lažne skromnosti.
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LAV
Za vas je ovo jedan od najznačajnijih perioda u godini. Pomrčina u vašem znaku označava početak novog osobnog ciklusa povezanog s vašim identitetom, ciljevima, javnim imidžem i načinom na koji se predstavljate svijetu. Ovo je vaše kozmičko dopuštenje da se obnovite, ostavite zastarjele uloge iza sebe i samouvjereno krenete u novom smjeru. Zapitajte se što uistinu želite i što vas vodi naprijed. Prilike će vas pronaći kada utjelovite svoje svjetlo. Ne ustručavajte se pokazati svoje talente i sposobnosti.
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DJEVICA
Pred vama je period unutarnjeg rada, obnove i ponovne procjene. Pomrčina u vašoj dvanaestoj kući podsvijesti može donijeti snažnu potrebu za usporavanjem, zatvaranjem starih poglavlja i provođenjem više vremena u samoći. Vjerujte svojoj intuiciji i ne žurite s važnim odlukama. Događaji se mogu odvijati "iza scene", pripremajući vas za novi ciklus koji počinje s vašim rođendanom. Obratite pažnju na snove i znakove, jer vam svemir šalje važne poruke.
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VAGA
Ova pomrčina skreće vašu pozornost na prijatelje, zajednice, suradničke projekte i planove za budućnost. Vaš društveni krug se može promijeniti, a nova poznanstva mogla bi otvoriti zanimljive perspektive. Moguće je da će neki ljudi prirodno otići iz vašeg života, dok će novi kontakti donijeti važne projekte. Okružite se ljudima koji istinski podržavaju vaš rast. S Venerom u vašem znaku, vaš šarm je na vrhuncu, privlačeći ljude i prilike bez puno truda.
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ŠKORPION
Vaša karijera, profesionalni razvoj i reputacija bit će u centru pažnje. Pomrčina u vašoj desetoj kući javnog statusa donosi nove prilike, promjenu statusa ili preispitivanje dugoročnih ciljeva. Vaša postignuća postaju vidljivija, stoga djelujte s apsolutnim samopouzdanjem i odgovornošću. Ako ste nezadovoljni trenutnom profesionalnom ulogom, osjetit ćete pojačanu želju za promjenom. Ova pomrčina daje vam zeleno svjetlo da potražite posao koji ispunjava ne samo vaše financijske potrebe, već i vašu dušu.
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STRIJELAC
Pomrčina otvara mogućnosti za učenje, putovanja, širenje horizonata i potragu za novim smislom. Ovo je povoljno vrijeme da izađete iz svoje zone udobnosti, steknete nova znanja ili duboko preispitate vlastita uvjerenja. Energija Lava i Jupitera u vašoj devetoj kući avanture potiče vas da sanjate veliko. Moguće su odluke o upisivanju studija, preseljenju ili međunarodnoj suradnji. Vaši se horizonti šire, a svemir vam otvara vrata prema potpuno novom i uzbudljivom smjeru.
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JARAC
Fokus je na dubokim transformacijama, zajedničkim financijama, psihološkim procesima i unutarnjim promjenama. Pomrčina u vašoj osmoj kući može u prvi plan donijeti teme vezane za financije koje dijelite s drugima, poput kredita, nasljedstva ili partnerovih prihoda. Određene situacije mogu zahtijevati da otpustite prošlost kako biste napravili mjesta za novu fazu. Potpuna iskrenost prema sebi bit će ključ za ostvarenje promjene i oslobađanje od starih obrazaca kontrole.
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VODENJAK
Kao suprotan znak Lavu, vi ćete utjecaj pomrčine najviše osjetiti u sedmoj kući partnerstva i važnih saveza. Vaši odnosi, bili oni osobni ili profesionalni, dolaze pod povećalo. Pomrčina može označiti početak nove faze u vašem ljubavnom životu ili poslovnim odnosima. Tražite zdravu ravnotežu između vlastitih potreba i interesa druge strane. Slobodni Vodenjaci mogli bi upoznati nekog značajnog, dok bi oni u vezama mogli započeti ključne razgovore o zajedničkoj budućnosti.
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RIBE
Vaš fokus se prebacuje na posao, zdravlje, dnevne rutine i organizaciju života. Pomrčina u vašoj šestoj kući idealno je vrijeme da preuredite svoju rutinu, pojednostavite radne procese i brinete o svom fizičkom i emocionalnom blagostanju. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu donijeti velike dugoročne rezultate. Ovo je prilika za svojevrsni "lifestyle" preporod, gdje novi kreativni pothvat može zahtijevati vašu pažnju, a vi pronalazite ljepotu i smisao u svakodnevnim, malim stvarima.
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