Evo kako ćete odabrati najbolje donje rublje - prema tipu tijela

Donje rublje se uglavnom zanemaruje jer je to odjevni predmet koji je u potpunosti prekriven različitim slojevima odjeće. Štoviše, mnogi ne uzimaju u obzir svoj tip tijela pri odabiru gaćica iako je to kritičan korak ne samo za dobar izgled, već i za nošenje udobne odjeće.

Vrste donjeg rublja

1. Klasično

Ove gaćice su najtradicionalniji tip donjeg rublja. Obično su visokog struka. Budući da prekrivaju toliko kože, mnogi ih zovu 'bakine gaćice'. Ovo je model koji dame često biraju kada traže udobnost.

2. Bikini

Ovo su jedne od najpopularnijih vrsta donjeg rublja. Za razliku od gaćica, one su niskog struka, zbog čega manje pokrivaju tijelo. Općenito, bikiniji ne ističu obline.

3. Ženske bokserice

Vrlo su slične gaćicama koje nose muškarci. Imaju otvore na nogama i mogu biti niske ili visoke. Potonje su vrlo udobne jer prekrivaju dio donjeg dijela leđa, nudeći veći osjećaj sigurnosti.

4. Panty gaćice

Pokrivaju više od tradicionalnih bikinija, ali manje od gaćica. Leđni izrez je ravan, ni predubok ni preširok. Ne pokrivaju pupak, već su nekoliko centimetara ispod njega.

5. Tange

Ovaj model pokazuje nešto više kože. Tanga gaćice ostavljaju dijelove stražnjice nepokrivene. Preporučuje se radi udobnosti nositi one bez šava.

6. Gaćice visokog struka

Ove gaćice mogu biti zgodne kada želite udobnost i sigurnost. Budući da su visokog struka, pokrivaju cijeli trbuh. Za one koje imaju problema s donjim rubljem u razini trbuha mogu biti odlično rješenje.

7. 'Korektivne' gaćice

Obično idu do pupka ili više, a neki modeli sežu i do grudnjaka. One su poput običnih gaćica, ali s dodatnom funkcijom pojasa. Ova vrsta donjeg rublja stvara siluetu poput pješčanog sata.

8. G-string

Ovaj tip tangi je u osnovi spojen, više ili manje, tankom trakom. Nudi malo ili nimalo pokrivenosti na stražnjici.

9. Mikro tange

Za razliku od G-string modela, mikro-tange su još tanje i manje. Idealne su za nošenje odjeće u kojoj bi izbočeni rubovi gaćica mogli narušiti izgled.

10. Brazilke

Brazilke pružaju najmanju pokrivenost uz najtanju moguću stražnju trakicu. Razlikuju se od običnih tangi u tome što će stražnji i prednji dio uvijek spojiti vrlo tanka vrpca.

Tipovi tijela i savjeti za odabir pravog rublja

1. Robusni gornji dio i tijela visokog struka

Ako imate naglašen gornji dio tijela, najbolje je odabrati donje rublje s visokim strukom. Klasične gaćice su izvrstan izbor u ovom slučaju. Trebali biste izbjegavati nošenje bikinija i čipkastog donjeg rublja jer su oni tradicionalno niskog struka.

S druge strane, ako imate visok struk i dugačak torzo, prvo i najvažnije je dobro pripaziti na uspon donjeg rublja kako bi se prilagodio obliku tijela. Krojevi visokog struka idealni su i u ovom slučaju. Tradicionalne gaćice jedan su od najudobnijih odjevnih predmeta jer pružaju punu pokrivenost i pokrivaju pupak, a istovremeno su udobne za nošenje. Preporučuje se izbjegavanje niskog donjeg rublja kao što su bikini ili odjeća od čipke.

2. Obrnuti trokut

Ako imate figuru obrnutog trokuta, to vjerojatno znači da imate uske bokove i nedefiniran struk. Panty gaćice su dobar i udoban izbor u ovom slučaju. Odabir prave veličine vrlo je važan. Pobrinite se uvijek da se osjećate dobro dok se krećete. Možete isprobati i bikinije - manje pokrivaju, a ako odaberete pravu veličinu, neće se primijetiti. Izbjegavajte donje rublje koje previše pokriva kožu.

3. Silueta kruga ili jabuke

U ovom slučaju bitan je odabir donjeg rublja visokog struka, kao što su gaćice visokog struka. Izbjegavajte višak tkanine na leđima jer može biti glomazan i vidljiv u uskoj odjeći. Izbjegavanje niskog donjeg rublja kao što su bikini ili široki krojevi može pomoći pri oblikovanju ove siluete.

4. Tijelo u obliku pješčanog sata

Figure sa siluetom pješčanog sata mogu imati koristi od panty rublja jer kombiniraju gaćice i bikini. Čipkasto donje rublje s visokim izrezima na nogama također je dobra opcija. Možete odabrati različite stilove tkanina i čipke za nošenje. Mnoge žene s oblikom pješčanog sata imaju produženi struk - a u tom slučaju, gaćice visokog struka također mogu biti vrlo udobne. Također možete nositi tange.

5. Pravokutno tijelo

Tijela u obliku pravokutnika ne moraju izbjegavati određene vrste donjeg rublja. Možete se odlučiti za niže krojeve, poput bikinija, koji pokazuju malo više kože. Čipka također može biti dobra ideja. Najbolje je izbjegavati klasične gaćice, zato što imaju više tkanine na stražnjoj strani bokova koje stvaraju vidljive linije rublja kada nosite pripijenu odjeću.

6. Tijelo u obliku trokuta ili kruške

Ključ pri odabiru donjeg rublja kada tijelo ima oblik trokuta ili kruške jest potražiti dizajne koji u isto vrijeme odgovaraju uskom struku i širokim bokovima. Pokušajte nositi tange i G-string. Vjerojatno je bolje ne nositi klasične gaćice jer će izazvati napetost i nelagodu. Osim toga, ovaj tip donjeg rublja stvorit će vidljive bore ako nosite traperice.

Savjeti za odabir udobnog donjeg rublja

Elastične trake su daleko najvažniji dio gaćica. Print i boja igraju ključnu ulogu. Bijelo ili bež donje rublje možete izbjeći, ali birajte modele s puno točkica ili kričavih boja, poput ružičaste i ljubičaste. Čuvajte se čipke oko otvora za noge jer ih može iritirati. S druge strane, puno čipke sprijeda može biti stilski.

Mjerenje struka i bokova je bitno. Poznavanje stvarnih mjera struka i bokova ključno je za odabir donjeg rublja prave veličine i udobnosti. Osim toga, nošenje uskog rublja može dovesti do raznih zdravstvenih problema jer ometa cirkulaciju krvi i zraka.

Pamuk je najbolji izbor ako tražite udobnu, prozračnu tkaninu i laku za održavanje, što ga čini jednom od najboljih tkanina za svakodnevno nošenje. Pamučno donje rublje može se često prati ručno te je udobno i mekano. Međutim, ako namjeravate vježbati, razmislite o rastezljivoj tkanini koja je i dalje prozračna, piše Bright Side.

