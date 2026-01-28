Obavijesti

DRUGI MOZAK

Evo kako crijevne bakterije utječu na mentalno zdravlje

Ono što jedemo ne utječe samo na tijelo, već i na um. Zdravlje crijeva i ravnoteža crijevnih bakterija sve se češće povezuju s mentalnim zdravljem, raspoloženjem i razinom stresa, zbog čega crijeva s razlogom nose naziv 'drugi mozak'
Back view of woman looking at cityscape through window of skyscraper
1. „Drugi mozak“. Crijeva se često nazivaju „drugim mozgom“ ljudskog tijela zbog milijuna neurona koje sadrže. Upravo ih ta karakteristika čini ključnim organom koji snažno utječe na naše cjelokupno zdravlje i dobrobit, zbog čega im je važno posvetiti posebnu pažnju. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
