Evo kako i kada će svaki znak Zodijaka pronaći pravu ljubav

ŠKORPION - Vi ste poznati po svojim uvidima. Možete lako znati o čemu ljudi razmišljaju. Vi ste majstor kad se radi o psihologiji i vidite ljude u njihovom životinjskom prirodnom obliku. No, ako stalno lutate kroz labirinte tuđih umova, mogli bi se izgubiti u čudnoj stvarnosti koja vam donosi samo hladnoću. Možda ćete se izgubiti u planiranju raznih shema pomoću kojih će vas drugi zavoljeti. Ali na kraju uvijek shvatite da ta ljubav ne vrijedi. Vratite se u svoje srce. Zapamtite svoju svrhu i pronađite to mjesto unutar sebe koje vas uzbuđuje. Kada pronađete svoju svrhu, vidjet ćete cijeli svijet izvan labirinta. Tamo ćete naći ljubav koja će biti vrijedna. | Foto: Fotolia