Evo kako imati više uspjeha na aplikacijama za upoznavanje

Online upoznavanje danas je jedan od najpopularnijih načina za pronalazak partnera, no mnogi se pitaju kako povećati svoje šanse za uspjeh. Od kvalitetno napisanog profila do pažljivo odabranih fotografija, nekoliko jednostavnih detalja može napraviti veliku razliku
Donosimo vam savjete koji će vam pomoći privući više podudaranja i ostaviti što bolji prvi dojam na aplikacijama za upoznavanje. Tko zna, možda upoznate srodnu dušu!
| Foto: 123RF
Donosimo vam savjete koji će vam pomoći privući više podudaranja i ostaviti što bolji prvi dojam na aplikacijama za upoznavanje. Tko zna, možda upoznate srodnu dušu! |
Foto: 123RF
Donosimo vam savjete koji će vam pomoći privući više podudaranja i ostaviti što bolji prvi dojam na aplikacijama za upoznavanje. Tko zna, možda upoznate srodnu dušu!
| Foto: 123RF
1. PRVI KORAK DO PRONALASKA PARTNERA:
Sve više ljudi okreće se online upoznavanju kako bi pronašli ozbiljnu vezu ili jednostavno upoznali druge samce. Ako ste nedavno završili dugogodišnju vezu ili ste već neko vrijeme sami, možda razmišljate o registraciji na neku aplikaciju ili internetsku platformu za upoznavanje novih ljudi.
Vaš profil prvi je dojam koji ostavljate na potencijalne partnere i upravo na temelju njega drugi korisnici odlučuju žele li vas kontaktirati ili ne. Zato je važno posvetiti dovoljno pažnje fotografijama, opisu i informacijama koje dijelite o sebi.
Dobro osmišljen profil može povećati vaše šanse za upoznavanje osobe koja dijeli slične interese, vrijednosti i životne ciljeve te tako postati prvi korak prema uspješnoj vezi.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. ŠTO TREBATE NAPISATI U SVOM PROFILU?
Stručnjakinja za veze Andrea Balboni iz organizacije Zoë at Clews & Associates podijelila je nekoliko korisnih savjeta za stvaranje kvalitetnih i uspješnih odnosa, prenosi The Telegraph.
Prema njezinim riječima, profil za online upoznavanje trebao bi biti iskren, autentičan i dovoljno zanimljiv da drugoj osobi pruži uvid u vašu osobnost. Umjesto općenitih opisa, preporučuje se istaknuti hobije, interese i aktivnosti koje vas doista vesele.
Također, važno je pokazati tko ste, a ne samo što tražite kod druge osobe. Dobro napisan profil može poslužiti kao odličan početak razgovora i pomoći vam privući ljude sa sličnim interesima i vrijednostima.
Cilj nije stvoriti savršenu sliku o sebi, već ostaviti iskren i pozitivan dojam koji će potaknuti druge da vas upoznaju.
| Foto: 123RF
3. PAŽLJIVO ODABERITE PLATFORMU ZA UPOZNAVANJE.
Nisu sve aplikacije i internetske stranice za upoznavanje namijenjene istim ciljevima. Dok su neke više usmjerene na ležerna poznanstva i povremene susrete, druge su osmišljene za ljude koji traže ozbiljnu i dugoročnu vezu.
Zato je jedan od prvih koraka prema uspješnom online upoznavanju odabir platforme koja odgovara vašim očekivanjima i životnim vrijednostima. Na taj način povećavate šanse da upoznate osobe koje traže isto što i vi.
Pregledavanjem korisničkih profila možete steći dojam o prosječnoj dobi članova, njihovim interesima, svjetonazoru te vrsti odnosa koju žele ostvariti. Takve informacije mogu vam pomoći da lakše procijenite odgovara li vam određena platforma prije nego što uložite vrijeme i trud u upoznavanje novih ljudi.
Pravi odabir aplikacije ili stranice za upoznavanje može značajno povećati mogućnost pronalaska osobe s kojom dijelite slične ciljeve, interese i očekivanja od veze.
| Foto: DREAMSTIME
4. VAŽNOST UVODNE REČENICE.
Prva rečenica na vašem profilu ima ključnu ulogu jer upravo ona privlači pažnju osoba koje posjećuju vaš profil.
Dobar uvod trebao bi odmah pružiti jasnu sliku o tome tko ste, što vas zanima i kakvu vrstu odnosa tražite. Umjesto uobičajenih i neodređenih fraza, pokušajte istaknuti nešto jedinstveno o sebi što će pobuditi znatiželju i potaknuti razgovor.
Naglasite svoje najbolje osobine, interese ili životni stil te nastojte da uvodna rečenica bude iskrena, zanimljiva i pamtljiva. Cilj nije impresionirati pod svaku cijenu, već ostaviti autentičan dojam koji će privući osobe sličnih vrijednosti i interesa.
Dobro osmišljen početak može napraviti veliku razliku i povećati šanse da netko poželi saznati više o vama.
| Foto: Canva
5. DEFINIRAJTE ŠTO TRAŽITE KOD PARTNERA.
Prije nego što počnete tražiti partnera, korisno je odvojiti vrijeme i razmisliti o tome kakvu osobu želite uz sebe.
Razmotrite koje su vam osobine karaktera važne, koje vrijednosti želite dijeliti s partnerom te kakve životne ciljeve i ambicije priželjkujete u budućoj vezi. Takvo promišljanje pomoći će vam da jasnije definirate što tražite u odnosu.
Istovremeno, ovaj proces potiče vas da razmislite i o tome što vi možete ponuditi drugoj osobi. Upravo te kvalitete, interese i vrijednosti vrijedi istaknuti u svom profilu.
Kada jasno znate što želite i što unosite u vezu, lakše ćete privući osobe koje vam zaista odgovaraju te povećati šanse za stvaranje kvalitetnog i dugotrajnog odnosa.
Iskrenost prema sebi često je prvi korak prema pronalasku osobe s kojom ćete dijeliti iste vrijednosti, ciljeve i pogled na život.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. ISTAKNITE SVOJE NAJBOLJE OSOBINE.
Ako vam je teško pisati o sebi, stručnjakinja za veze Andrea Balboni savjetuje da zatražite pomoć osobe kojoj vjerujete.
Prema njezinim riječima, prijatelji nas ponekad poznaju bolje nego što poznajemo sami sebe te mogu primijetiti kvalitete i vrline koje često uzimamo zdravo za gotovo ili ih uopće ne primjećujemo.
Zamolite bliskog prijatelja da vam iskreno kaže koje su vaše najveće prednosti, po čemu ste posebni i što vas čini ugodnom osobom za druženje ili vezu. Takvi uvidi mogu vam pomoći da svoj profil učinite autentičnijim i zanimljivijim.
Umjesto da nabrajate općenite osobine, pokušajte istaknuti konkretne kvalitete koje vas najbolje opisuju – smisao za humor, empatiju, avanturistički duh, kreativnost ili pouzdanost.
Dobro predstavljen profil ne znači hvalisanje, već pokazivanje najboljih strana svoje osobnosti na iskren i prirodan način. Upravo to može privući osobe koje će cijeniti ono što vas čini jedinstvenima.
| Foto: 123RF
7. ODGOVORITE NA NEKOLIKO PITANJA KAKO BISTE BOLJE DEFINIRALI SVOJ PROFIL
Andrea Balboni ističe da odgovaranje na nekoliko jednostavnih pitanja može pomoći u stvaranju zanimljivijeg i autentičnijeg profila za upoznavanje.
Takva pitanja omogućuju vam da bolje predstavite svoju osobnost, interese i način života te potencijalnim partnerima pružite jasniju sliku o tome tko ste.
Primjerice, zapitajte se:
Kako biste sebe opisali u tri riječi?
Koje su vaše najbolje osobine?
Što najviše volite raditi s prijateljima i obitelji?
Koji su vaši najveći interesi i hobiji?
Što vas čini sretnima u svakodnevnom životu?
Odgovori na ova pitanja mogu poslužiti kao odlična inspiracija za profil koji će biti iskren, zanimljiv i drugačiji od mnoštva generičkih opisa.
Što više vaš profil odražava stvarnu osobu iza fotografija, veće su šanse da ćete privući nekoga tko će vas cijeniti upravo takvima kakvi jeste.
| Foto: Lenovo
8. OSTAVITE SNAŽAN PRVI DOJAM.
Opis profila, koji je najčešće ograničen na stotinjak riječi, pruža vam priliku da ostavite odličan prvi dojam i zainteresirate druge korisnike za razgovor.
Jedan od zanimljivih načina za početak jest spomenuti naslov omiljene knjige, filma ili serije koja za vas ima posebno značenje. Takav detalj može otkriti dio vaše osobnosti i poslužiti kao izvrstan početak razgovora.
Nakon toga možete ukratko predstaviti svoja najzanimljivija iskustva, hobije ili životne strasti. Dobro je dodati i duhovitu ili originalnu opasku koja će vas izdvojiti među brojnim profilima i pobuditi znatiželju potencijalnih partnera.
Cilj nije napisati cijelu životnu priču, već ostaviti dovoljno zanimljivih tragova koji će drugu osobu potaknuti da poželi saznati više o vama.
Kratak, iskren i duhovit profil često ostavlja mnogo snažniji dojam od dugih i generičkih opisa.
| Foto: Instagram
9. GOVORITE O SVOJIM INTERESIMA.
Dijeljenje vlastitih interesa i hobija jedan je od najboljih načina da privučete osobe koje dijele slične vrijednosti i način života.
Bez obzira radi li se o sportu, planinarenju, putovanjima, umjetnosti, čitanju, kuhanju ili vremenu provedenom s obitelji i prijateljima, takve informacije pomažu drugima da vas bolje upoznaju i lakše pronađu zajedničke teme za razgovor.
Osim što vaš profil čine zanimljivijim, interesi pružaju uvid u ono što vam je važno u životu. Primjerice, ljubav prema prirodi može otkriti vašu sklonost aktivnom načinu života, dok isticanje važnosti obitelji može pokazati koje vrijednosti posebno cijenite.
Što iskrenije predstavite svoje strasti i aktivnosti koje vas vesele, veće su šanse da ćete upoznati nekoga tko dijeli slične interese i s kim ćete lakše ostvariti kvalitetnu povezanost.
Autentičnost je uvijek privlačnija od pokušaja da se predstavite onakvima kakvi niste.
| Foto: Dudarev Mikhail
10. ISPRIČAJTE SVOJU PRIČU.
Ovaj dio profila idealan je za to da pokažete kako su vaši interesi, iskustva i životne strasti oblikovali osobu kakva ste danas.
Umjesto jednostavnog nabrajanja hobija, pokušajte objasniti zašto su vam važni i kako utječu na vaš svakodnevni život. Takav pristup pomaže drugima da vas bolje upoznaju i stvore osjećaj povezanosti s vama.
Primjerice, ako volite planinarenje, možete spomenuti kako vas boravak u prirodi opušta i puni energijom. Ako ste strastveni putnik, podijelite neko posebno iskustvo koje vam je promijenilo pogled na svijet. Takvi detalji otkrivaju vaše vrijednosti, osobnost i način razmišljanja.
Što konkretnije i autentičnije predstavite svoje priče i iskustva, to će vaš profil djelovati zanimljivije i privlačnije.
Ljudi se često povezuju upravo kroz osobne priče, jer one otkrivaju više od samih činjenica – pokazuju tko ste i što vas pokreće.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. OPIŠITE SVOJ IDEALAN SPOJ.
Jedan od najboljih načina da svoj profil učinite zanimljivijim jest opisati kako izgleda vaš idealan spoj.
Primjerice, ako volite ples i putovanja, možete dočarati večer provedenu u salsa klubu u Barceloni – ritmove glazbe, energiju plesnog podija, toplu ljetnu atmosferu i osjećaj uzbuđenja dok upoznajete nekoga novog.
Takvi opisi pomažu drugima da zamisle zajedničko iskustvo s vama i bolje razumiju što vas veseli te kakve trenutke smatrate posebnima.
Pokušajte priču završiti detaljem koji će ostati u sjećanju, bilo da je riječ o nezaboravnom pogledu na grad, spontanoj šetnji uz more ili razgovoru koji je potrajao do kasno u noć.
Fotografije koje prate takve priče mogu dodatno oživjeti vaša iskustva i prenijeti dio vaše osobnosti na privlačan i autentičan način.
Što živopisnije dočarate svoj idealan spoj, to ćete lakše privući osobe koje dijele slične interese i romantične ideje.
| Foto: Fotolia
12. KORISTITE ŽIVOPISAN I DUHOVIT JEZIK.
Prilikom pisanja profila pokušajte koristiti riječi koje stvaraju jasne slike, emocije i osjećaje, umjesto da se držite samo osnovnih činjenica.
Umjesto da napišete „Volim putovati”, možete reći da vas najviše veseli istraživanje skrivenih uličica nepoznatih gradova ili ispijanje jutarnje kave s pogledom na more. Takvi opisi ostavljaju snažniji dojam i pomažu drugima da lakše zamisle vašu osobnost i način života.
Humor također može biti izvrstan alat za privlačenje pažnje. Duhovita opaska ili simpatična anegdota često će potaknuti nekoga da vam pošalje poruku mnogo prije nego klasični i generički opisi.
Ipak, važno je ne pretjerivati s uskličnicima i pretjerano naglašenim izrazima jer mogu djelovati neprirodno ili napadno.
Profil koji odiše pozitivnom energijom, samopouzdanjem i dozom humora ostavlja ugodan dojam te povećava vjerojatnost da ćete dobiti odgovor od osoba koje dijele sličan smisao za humor i pogled na život.
Autentičnost, optimizam i malo duhovitosti često su najbolja kombinacija za uspjeh u svijetu online upoznavanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. NEMOJTE PISATI PREVIŠE.
Kada je riječ o profilu za upoznavanje, manje je često više.
Vaš uvodni opis trebao bi biti kratak, jasan i zanimljiv, idealno sastavljen od najviše dva do tri kraća odlomka. Čak i ako imate mnogo toga za reći, predugačak profil može odbiti potencijalne partnere jer ga mnogi korisnici neće pročitati do kraja.
Umjesto detaljnog prepričavanja svog života, usredotočite se na nekoliko zanimljivih činjenica, osobina ili iskustava koja vas najbolje opisuju. Cilj je pobuditi znatiželju i ostaviti dovoljno prostora za daljnji razgovor.
Kratak, pregledan i lako čitljiv profil djeluje privlačnije te povećava vjerojatnost da će netko poželjeti saznati više o vama.
Zapamtite, svrha profila nije ispričati cijelu priču, već ostaviti dovoljno zanimljiv prvi dojam koji će potaknuti novu poruku i potencijalni susret.
| Foto: g-stockstudio
14. IZBJEGAVAJTE SARKAZAM I POLITIČKE ŠALE.
Humor može biti odličan način za privlačenje pažnje, no važno je koristiti ga umjereno i promišljeno kako ne bi došlo do pogrešnih tumačenja.
Prema savjetima stručnjakinje za veze Andree Balboni, pretjerani sarkazam ili političke šale nisu najbolji izbor za profil na aplikacijama za upoznavanje. Takve poruke mogu ostaviti pogrešan dojam ili odbiti osobe koje vas još nisu imale priliku upoznati.
Budući da se ton glasa i govor tijela ne mogu prenijeti kroz tekst, sarkastične primjedbe često zvuče grublje ili negativnije nego što su bile zamišljene.
Umjesto toga, usredotočite se na pozitivan, prijateljski i iskren način izražavanja. Lagan humor, zanimljive anegdote i vedar pristup puno će lakše privući potencijalne partnere i potaknuti ugodan razgovor.
Profil koji odiše toplinom, otvorenošću i autentičnošću ostavlja bolji prvi dojam od onoga koji se oslanja na provokativne šale ili teme koje mogu izazvati podjele.
| Foto: dreamstime/ilustracija
15. BUDITE ISKRENI.
Bez obzira tražite li ozbiljnu vezu, novo prijateljstvo ili nešto ležernije, važno je da to jasno i iskreno navedete u svom profilu.
Iskrenost od samog početka pomaže izbjeći nesporazume i povećava šanse da upoznate osobe koje imaju slična očekivanja kao i vi.
Također, preporučuje se iskreno navesti osnovne informacije poput dobi, zanimanja i životnog stila jer upravo ti podaci često pomažu u procjeni kompatibilnosti između dvoje ljudi.
S druge strane, stručnjaci savjetuju da ne ulazite odmah u previše detaljne teme, poput željenog broja djece, idealne plaće partnera ili vrlo specifičnih životnih zahtjeva. Takve informacije mogu djelovati previše intenzivno u ranoj fazi upoznavanja i odbiti neke korisnike prije nego što vas doista upoznaju.
Najbolji profil je onaj koji vjerno prikazuje tko ste, što vam je važno i što tražite, bez pretjerivanja i uljepšavanja stvarnosti.
Autentičnost je jedan od najprivlačnijih aduta u online upoznavanju – jer upravo ona stvara temelje za iskrene i kvalitetne odnose.
| Foto: 123RF
16. ISKORISTITE FOTOGRAFIJE NA NAJBOLJI NAČIN.
Nakon što ste zadovoljni svojim profilom, preostaje još jedan iznimno važan korak – odabir fotografija.
Fotografije su često prvo što drugi korisnici primijete, zbog čega imaju velik utjecaj na stvaranje prvog dojma. Stručnjaci savjetuju da na barem jednoj od glavnih fotografija gledate izravno u kameru jer kontakt očima stvara osjećaj pristupačnosti, otvorenosti i povjerenja.
Također je dobro odabrati fotografije koje vjerno prikazuju vašu osobnost i način života. Fotografije s putovanja, sportskih aktivnosti, hobija ili druženja mogu pomoći drugima da steknu bolji dojam o tome tko ste i što vas veseli.
Pritom je važno da fotografije budu kvalitetne, jasne i aktualne. Pretjerana obrada, jaki filteri ili zastarjele fotografije mogu stvoriti pogrešna očekivanja i narušiti autentičnost profila.
Najbolje fotografije nisu nužno one profesionalne, već one koje djeluju prirodno, opušteno i iskreno. Upravo takve fotografije najčešće privlače pažnju i potiču druge da požele započeti razgovor.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
17. BUDITE PRIRODNI.
Iako sunčane naočale mogu izgledati atraktivno na fotografijama, stručnjaci savjetuju da ih ne nosite na glavnoj profilnoj slici.
Razlog je jednostavan – kada se oči ne vide jasno, teže je uspostaviti osjećaj povezanosti, pristupačnosti i povjerenja. Pogled i izraz lica često otkrivaju mnogo o nečijoj osobnosti te pomažu ostaviti topliji i iskreniji dojam.
Zato je preporučljivo odabrati prirodne fotografije na kojima je vaše lice jasno vidljivo. Nasmiješen izraz, opušten stav i dobro osvjetljenje često ostavljaju mnogo bolji dojam od pretjerano poziranih ili snažno obrađenih fotografija.
Također, izbjegavajte pretjeranu upotrebu filtera i uređivanje fotografija. Ljudi najčešće cijene autentičnost i žele vidjeti osobu onakvu kakva zaista jest.
Prirodne i iskrene fotografije ne samo da privlače više pažnje, već povećavaju i vjerojatnost stvaranja kvalitetnih i iskrenih kontakata.
| Foto: 123RF
18. ISTINA UVIJEK IZAĐE NA VIDJELO.
Prilikom izrade profila važno je ostati iskren i odoljeti iskušenju da uljepšavate stvarnost.
Nemojte koristiti fotografije stare deset godina niti pretjerivati kada je riječ o visini, zanimanju, životnom stilu ili profesionalnim uspjesima. Iako se takvi detalji u početku mogu činiti bezazlenima, oni često stvaraju nerealna očekivanja i mogu narušiti povjerenje kada dođe do osobnog susreta.
Ako upoznavanje preraste u stvarni odnos, istina će prije ili kasnije izaći na vidjelo. Nijedan filter ne može sakriti deset godina razlike, a nijedno pretjerivanje ne može dugoročno zamijeniti autentičnost.
Najbolji način za privlačenje prave osobe jest predstaviti se onakvima kakvi doista jeste. Iskren profil možda neće privući baš svakoga, ali će privući ljude kojima se sviđate zbog onoga što stvarno jeste.
U konačnici, upravo su autentičnost, povjerenje i iskrenost najčvršći temelji svake uspješne veze.
| Foto: 123RF
19. TRAŽITE KOMPATIBILNOST, A NE POPULARNOST!
Na kraju, uspjeh u online upoznavanju ne mjeri se brojem „lajkova”, podudaranja ili primljenih poruka.
Ono što je doista važno jest pronaći osobu s kojom dijelite slične vrijednosti, interese i životne ciljeve. Upravo zato kompatibilnost ima mnogo veću vrijednost od same popularnosti na aplikaciji za upoznavanje.
Umjesto da pokušavate privući što veći broj ljudi, usredotočite se na stvaranje profila koji iskreno odražava vašu osobnost, način života i ono što tražite u partneru. Takav pristup pomoći će vam privući osobe koje vam doista odgovaraju.
Najkvalitetnije veze ne nastaju zato što se sviđate svima, već zato što se povežete s nekim tko vas razumije, cijeni i dijeli sličan pogled na život.
Zapamtite, cilj nije prikupiti što više podudaranja, nego pronaći ono jedno koje bi moglo prerasti u nešto posebno.
| Foto: 123RF