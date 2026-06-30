Evo kako imati više uspjeha na aplikacijama za upoznavanje

5. DEFINIRAJTE ŠTO TRAŽITE KOD PARTNERA. Prije nego što počnete tražiti partnera, korisno je odvojiti vrijeme i razmisliti o tome kakvu osobu želite uz sebe. Razmotrite koje su vam osobine karaktera važne, koje vrijednosti želite dijeliti s partnerom te kakve životne ciljeve i ambicije priželjkujete u budućoj vezi. Takvo promišljanje pomoći će vam da jasnije definirate što tražite u odnosu. Istovremeno, ovaj proces potiče vas da razmislite i o tome što vi možete ponuditi drugoj osobi. Upravo te kvalitete, interese i vrijednosti vrijedi istaknuti u svom profilu. Kada jasno znate što želite i što unosite u vezu, lakše ćete privući osobe koje vam zaista odgovaraju te povećati šanse za stvaranje kvalitetnog i dugotrajnog odnosa. Iskrenost prema sebi često je prvi korak prema pronalasku osobe s kojom ćete dijeliti iste vrijednosti, ciljeve i pogled na život. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA