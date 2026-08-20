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KOJA STE GRUPA?

Evo kako krvna grupa utječe na zdravlje i što je za vas opasno

Godine 1930. dr. Karl Landsteiner dobio je Nobelovu nagradu za razvoj sustava krvnih grupa ABO, čije je poznavanje važno za sigurnu transfuziju krvi. Istraživanja pokazuju i da krvna grupa može biti povezana s određenim bolestima
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U nastavku pogledajte koje bolesti su povezane s kojim krvnim grupama. | Foto: Ekachai Lohacamonchai
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U nastavku pogledajte koje bolesti su povezane s kojim krvnim grupama. | Foto: Ekachai Lohacamonchai
Komentari 0

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