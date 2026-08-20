Evo kako krvna grupa utječe na zdravlje i što je za vas opasno

Godine 1930. dr. Karl Landsteiner dobio je Nobelovu nagradu za razvoj sustava krvnih grupa ABO, čije je poznavanje važno za sigurnu transfuziju krvi. Istraživanja pokazuju i da krvna grupa može biti povezana s određenim bolestima
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte koje bolesti su povezane s kojim krvnim grupama.
| Foto: Ekachai Lohacamonchai
U nastavku pogledajte koje bolesti su povezane s kojim krvnim grupama. |
Foto: Ekachai Lohacamonchai
U nastavku pogledajte koje bolesti su povezane s kojim krvnim grupama.
| Foto: Ekachai Lohacamonchai
KAKO SE ODREĐUJE KRVNA GRUPA Krvna grupa nasljeđuje se od roditelja, baš poput boje očiju. Određuje se prema prisutnosti ili odsutnosti određenih antigena na površini crvenih krvnih stanica, koji mogu potaknuti imunološku reakciju ako ih organizam prepozna kao strane.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
ABO SUSTAV I NAJČEŠĆE KRVNE GRUPE ABO sustav razvrstava krvne grupe prema antigenima na crvenim krvnim stanicama i antitijelima u krvnoj plazmi. U kombinaciji s Rh faktorom određuje koja je krv kompatibilna za sigurnu transfuziju.
| Foto: garrykillian
TESTIRANJE KRVNE GRUPE Krvna grupa određuje se jednostavnom laboratorijskom analizom krvi. Uzorak se miješa s različitim reagensima koji sadrže antitijela A, B i Rh faktor, a reakcija pokazuje kojoj krvnoj grupi osoba pripada.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
BOLESTI SRCA Istraživanja pokazuju da osobe s krvnom grupom O imaju manji rizik od koronarne bolesti srca. Znanstvenici smatraju da bi razlog mogao biti niža razina kolesterola i proteina povezanih sa zgrušavanjem krvi.
| Foto: 123RF
PAMĆENJE Jedno manje istraživanje pokazalo je da osobe s krvnom grupom AB češće razvijaju probleme s pamćenjem i razmišljanjem. Takve poteškoće mogu povećati rizik od razvoja demencije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ŽIVOTNI VIJEK Osobe s krvnom grupom O imaju nešto veće izglede za dulji životni vijek. Pretpostavlja se da je to povezano s manjim rizikom od bolesti srca i krvnih žila.
| Foto: PROFIMEDIA
RAK ŽELUCA Krvne grupe A, B i AB povezuju se s većim rizikom od raka želuca, posebno krvna grupa A. Jedan od mogućih razloga je češća infekcija bakterijom Helicobacter pylori, koja može izazvati upalu i čireve.
| Foto: 123RF
STRES Osobe s krvnom grupom A često imaju višu razinu kortizola, poznatog kao hormona stresa. Zbog toga bi se mogle teže nositi sa stresnim situacijama.
| Foto: 123RF
RAK GUŠTERAČE Istraživanja sugeriraju da osobe s krvnim grupama A, B i AB imaju povećan rizik od raka gušterače. Smatra se da određeni antigeni mogu pogodovati rastu bakterije Helicobacter pylori u probavnom sustavu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MALARIJA Malarija se prenosi ubodom zaraženog komarca. Kod osoba s krvnom grupom O parazitu je teže vezati se za krvne stanice, što može pružiti određenu zaštitu.
| Foto: Handout .
ČIR NA ŽELUCU Peptički čirevi bolne su ranice koje nastaju na sluznici želuca ili početnog dijela tankog crijeva. Prema istraživanjima, češće se pojavljuju kod osoba s krvnom grupom O.
| Foto: 123RF
DIJABETES Dijabetes tipa 2 nešto je češći među osobama s krvnim grupama A i B. Ipak, stručnjaci ističu da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdila ta povezanost.
| Foto: PROFIMEDIA
PLODNOST Jedno istraživanje pokazalo je da su žene s manjim brojem zdravih jajnih stanica češće imale krvnu grupu O. Međutim, znanstvenici upozoravaju da još nije jasno postoji li izravna povezanost.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
REUMATSKE BOLESTI Reumatske bolesti obuhvaćaju više od 200 različitih stanja koja zahvaćaju zglobove, tetive i vezivno tkivo. Istraživanje iz 2017. godine pokazalo je da su neka od tih stanja češća kod osoba s krvnim grupama A i O.
| Foto: 123RF
KRVNI UGRUŠCI Osobe s krvnim grupama A, B i AB imaju veći rizik od razvoja venske tromboembolije, odnosno stvaranja ugrušaka u dubokim venama. Takvi ugrušci mogu biti opasni ako dospiju u pluća.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MOŽDANI UDAR Krvna grupa AB povezuje se s nešto većim rizikom od moždanog udara. Smatra se da je jedan od razloga veća sklonost stvaranju krvnih ugrušaka.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
LUPUS Lupus je autoimuna bolest koja uzrokuje upalu i bol u različitim dijelovima tijela. Neka istraživanja pokazala su da osobe s krvnim grupama A i B mogu imati izraženije simptome.
| Foto: 123RF
MULTIPLA SKLEROZA Multipla skleroza nastaje kada imunološki sustav napada zaštitni omotač živaca, poznat kao mijelin. Prema pojedinim istraživanjima, osobe s krvnim grupama A i B imaju nešto veći rizik od razvoja ove bolesti.
| Foto: Kamil Macniak
UPALNE BOLESTI CRIJEVA Glavni oblici upalnih bolesti crijeva su ulcerozni kolitis i Crohnova bolest. Istraživanja iz Italije i Južne Koreje pokazala su da osobe s krvnom grupom O rjeđe obolijevaju od Crohnove bolesti.
| Foto: Dreamstime
KRVARENJE Nakon teških ozljeda ili prometnih nesreća može doći do obilnog krvarenja. Neka istraživanja sugeriraju da osobe s krvnom grupom O imaju veći rizik od smrtnog ishoda zbog krvarenja, no potrebna su dodatna istraživanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RIZICI U TRUDNOĆI Rh faktor važan je tijekom trudnoće ako majka ima Rh-negativnu krv, a dijete Rh-pozitivnu. U tom slučaju majčin imunološki sustav može stvoriti antitijela koja napadaju crvene krvne stanice fetusa.
| Foto: 123RF
ZAKLJUČAK Iako su brojne studije pronašle povezanost između krvne grupe i pojedinih bolesti, znanstvenici još uvijek ne znaju postoji li izravna uzročno-posljedična veza. Smatra se da važnu ulogu imaju genetika, okolišni čimbenici i način života, zbog čega su potrebna dodatna istraživanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija