Evo kako kuhati tursku kavu da uvijek bude savršeno kremasta

Korisnica TikToka Petra Alpeza pokazala je u videu kako skuhati savršeno kremastu tursku kavu. Kaže kako ju na taj način pravi cijela njezina obitelj te se kune kako na ovaj način uvijek ispadne savršeno.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovako je pravi moja cijela obitelj, ne znam kako se originalno pravi, ali na ovaj način mi kava bude daleko najukusnija! Baba i mama mi i dalje prave najbolju kavu, sve je do ruke - napisala je uz objavljeni video u kojem je objasnila cijeli postupak.

Ona tursku kavu u džezvi radi s 3 žličice kave i 2 žličice eritrita, šećernog alkohola koji se koristi kao zamjena za šećer i ima nula kalorija.

Prvo se kava malo zagrije u suhoj džezvi pa kad zamiriše, lagano se dodaje vruća voda miješajući. Kava ne smije kuhati, već se mora dignuti (pogledajte u videu kako) i to do vrha džezve jer će inače ispasti prerijetka. To se ponovi nekoliko puta, a na samom kraju doda se još malo vruće vode. Kavu tada treba pustiti da se slegne i spremna je za posluživanje.