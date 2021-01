Spisateljica Chaunie Brusie i suprug imaju četvero djece i život im je ubrzan i prepun obaveza.

Sada je ova autorica knjige 'Tiny Blue Lines: Reclaiming Your Life, Preparing For Your Baby, and Moving Forward in Faith in an Unplanned Pregnancy' za mbg otkrila kako je uspjela postići da ona i suprug sve rade kao tim.

Pet načina za 'istrenirati' supruga:

1. Implementacija vizualnih znakova

Moj suprug ima nevjerojatnu sposobnost naguravati stvari u kantu za smeće, sve dok ne napravi maleni toranj. Ne znam kako to radi, ali odbija iznositi smeće i jednostavno samo nagurava nove stvari unutra i vraća kantu ispod sudopera da se ja nosim s njom. To me znalo izluđivati.

Često sam ga lijepo molila da odnese smeće, ali to se nikad nije dogodilo.

Onda sam jedan dan uzela kantu punu smeća i ostavila je ispred garažnih vrata, tako da ju mora pomaknuti ako želi ujutro otići autom na posao.

Nismo progovorili ni riječ o tome, a on sada redovito iznosi smeće.

2. Korištenje seksa

Šalim se, nema žene koja to radi kako bi manipulirala svojim suprugom.

3. Polagano ga 'kuhajte'

Htjela sam početi vježbati, a nisam se htjela dizati u 3 ujutro kako bih to stigla.

Moje rješenje je bilo da svaki put prije večere odradim kratki trening. U početku sam stalno pitala je li to OK, a onda je to u jednom trenutku samo postalo normalno i sada prije večere ja odem vježbati, a suprug dovršava večeru za cijelu obitelj.

4. Hrana kao nagrada

Možda sam slučajno usred tjedna napravila njegove omiljene kolače, a možda sam to napravila i zato jer je oprao suđe.

Nikad mu neću priznati, ali suđe je sada puno češće oprano.

5. Obrnuta psihologija

Muževi često vole usrećivati svoje supruge samo kako bi održali mir u kući.

Primjerice, kada pita što imamo za jelo, kažem mu da ćemo jesti što god on želi.

- Ma nema veze, što god ti hoćeš - odgovor je koji redovito dobijem nakon toga.

Ne kažem da će raditi kod svih, ali kod mene pali.