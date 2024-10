Evo kako napraviti rižinu vodu za kosu: Za snažnije vlasi i sjaj

Rižina voda za jačanje i sjaj kose postala je popularna od nedavno uz pomoć TikTokera i Kim Kardashian koja se kune u njezine blagodati. Rižina voda podrazumijeva škrobnu vodu koja se dobije ispiranjem nekuhane riže, a smatra se da upravo taj sastojak ima brojne prednosti za kosu.

Upotreba rižine vode za zdravlje kose nije novitet. Ona potječe još iz drevne Heian ere u Japanu, gdje su žene s blistavom i dugom kosom tvrdile da je njihova tajna upravo upotreba rižine vode.

- Rižina voda je zapravo prepuna minerala, vitamina i aminokiselina koji nude mnoge prednosti za kosu i vlasište. Aminokiseline prisutne u rižinoj vodi jačaju korijen kose i pomažu u regeneraciji kose, pospješujući rast - kaže frizerka Jennifer Korab za Real Simple.

S obzirom da ima vrlo malo studija na temu dobrobiti rižine vode za kosu, trenutno ne postoje znanstveni dokazi da rižina voda zaista djeluje. Ipak, rižina voda sadrži sastojak inozitol koji dubinski regenerira kosu, čime je ujedno i štiti od daljnjeg oštećenja.

- S vremenom, češća uporaba rižine vode može ojačati kutikule, omekšati niti, pa čak i smanjiti pojavu ispucanih vrhova - kaže dermatolog Yoram Harth.

No rižina voda može i odmoći ako se koristi pretjerano ili ako se ostavi na kosi predugo.

- Pretjerano korištenje rižine vode može dovesti do nakupljanja proteina i škroba na tjemenu, to će nakupljanje na kraju oštetiti vlasište i usporiti ponovni rast kose - kaže Harth. Idealno ju je koristiti jednom ili dva puta tjedno za optimalne rezultate.

Neki smatraju da će rezultati biti bolji što ju duže drže na glavi no Yoram tvrdi da to nikako nije istina. On savjetuje da se rižina voda obavezno ispere nakon maksimalno 20 minuta. Dr. Harth upozorava da visoki sadržaj proteina u rižinoj vodi može pretjerano obraditi i isušiti kosu i vlasište te može doći do perutanja.

Recept za rižinu vodu

Rižinu vodu možete napraviti na nekoliko načina. Rižu koju ste koristili za dobivanje rižine vode možete iskoristiti za jelo. U tom slučaju odmah je upotrijebite kako se ne bi stvorila plijesan.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najpopularniji i najbrži način pripreme rižine vode je natapanje. Prvo isperite ½ šalice nekuhane riže u vodi koristeći malo cjedilo. Rižu potom stavite u zdjelicu, zajedno s 2 do 3 šalice vode te pustite da odstoji 30 minuta. Procijedite rižinu vodu u čistu zdjelicu, nakon čega je spremna za upotrebu.

Neki tvrde da najbolje rezultate daje fermentirana rižina voda. Ako je želite isprobati, umjesto 30 minuta, rižu potopite u vodi na 12 – 24 sata na sobnoj temperaturi. Nakon toga procijedite u čistu zdjelicu.

Uz tehniku natapanja riže vrlo je popularna i tehnika kuhanja riže. Ako vam za ½ šalice riže inače treba 1 šalica vode, sada je kuhajte u 2 šalice vode. Nakon što se riža skuha, procijedite višak vode u čistu zdjelicu.

Dobivenu rižinu vodu pretočite u čistu bocu od šampona ili u čistu staklenku. Prije upotrebe dobro protresite spremnik u kojem se nalazi. Operite kosu šamponom i regeneratorom i isperite te nanesite rižinu vodu ravnomjerno. Posebno se fokusirajte na korijen kose. Ostavite da djeluje 10 do 15 minuta, a zatim isperite kosu. Kosu nakon ispiranja osušite ili prirodnim putem ili sušilom za kosu. Rižinu vodu možete koristiti prilikom svakog pranja kose ili rjeđe, ovisno o vašim preferencijama.

Rižina voda za kosu može se držati u frižideru ukoliko ste pripremili veću količinu, ali i možete pripremiti samo onoliko koliko vam je potrebno za jednokratnu upotrebu.

Pripremljenu rižinu vodu nije dobro pripremati i čuvati u velikim količinama jer iako je u frižideru, može se usmrdjeti. Stoga je uvijek najbolje pripremiti svježu prije nanošenja u količini koja vam je potrebna za jedno nanošenje ovisno o dužini vaše kose. Već nakon samo dva tretmana rižinom vodom trebali biste primijetiti rezultate, tvrdi Harth.

Rižinu vodu mogu koristiti osobe s bilo kojim tipom kose, pa čak i one koje imaju obojenu kosu. Osobe s izrazito suhom kosom i vlasištem trebale bi ju nešto manje koristiti, preporučuje se jednom tjedno.