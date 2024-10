Demi Moore otkrila skrivenu tajnu svog mladenačkog izgleda

Od njezinog pojavljivanja u seks komediji Blame It on Rio, davne 1989. godine, karijera Demi Moore u stalnom je usponu. Među najpopularnijim filmovima u kojima je glumila svakako je Striptiz, Kad bi ovi zidovi mogli govoriti te legendarni film Charliejevi anđeli, u kojem je glumila s Cameron Diaz , Lucy Liu i Drew Barrymore, no pažnju sve više privlači svojim savršenim izgledom, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavna glumaca isprobala je haljinu koju je dobila od obožavateljice

Pokretanje videa... 00:30 Video: MICHAEL DALDER/REUTERS

Naime, holivudska glumica u studenom će napuniti 62 godine, a obožavatelji ne mogu vjerovati kako je uspjela očuvati jednostavnu ljepotu i mladenački izgled – mnogi se kunu kako se danas ne razlikuje puno od slavne Deni s fotografije koja je snimljena davne 2003. godine.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Prelijepa brineta nedavno je iznenadila obožavatelje ulogom u novom filmu The Substance, do te mjere da su neki istraumatizirani gledatelji u Velikoj Britaniji navodno odustali na pola filma, napustivši kino. Jedan od posjetitelja kina tvrdi: 'Najmanje 20 ljudi napustilo je projekciju na kojoj sam bio Leicester Squareu prije kraja filma. Bilo je baš brutalno. Većina ljudi prije izlaska iz dvorane film je gledala braneći se rukama ispred očiju, jer su to najslikovitiji prizori nuspojava mučenja'.

Naime, Demi u tom satiričnom body hororu glumi slavnu TV zvijezdu koja blijedi Elisabeth Sparkle, koja nakon automobilske nesreće u bolnici ulazi u program i dobiva supstancu koja stvara mlađu i ljepšu verziju nje same. Ta mlađa verzija svaki dan si mora ubrizgati serum iz Elizabethine kralježnice, što vodi prema tome da ona ostaje mlada, a Elizabeth pomalo stari. Mlada Sue preuzima Elizabethinu ulogu u TV showu i dostiže njenu slavu, a da bi je zadržala uzima sve više seruma, što ubrzava Elizabethino starenje i propadanje njenog tijela, oko čega se događa zaplet.

Foto: Aude Guerrucci

Demi je znala da će ovaj film izazvati podjele, ali to je nije spriječilo da se prijavi i ponosno prisustvuje premijeri ovog filma početkom rujna. Izlazeći na filmski festival u Torontu u Kanadi, izgledala je besprijekorno, a obožavatelji nisu mogli vjerovati da ima 61 godinu. Obožavatelji na Redditu brzo su pohvalili njenu 'ljepotu koja prkosi godinama'.

Prema riječima same glumice, ona je preuzela savjete od svoje majke o tome kako održavati mladenački sjaj, piše Women's Health.

Dobra hidratacija

- Majka me uvijek učila da treba redovito oprati, očistiti i hidratizirati kožu – rekla je. Posenu pažnju posvećuje svome licu, vratu i grudima, koje njeguje posebno hranjivim losionom, kojeg

Ručnik za skidanje šminke

Kad dođe vrijeme za skidanje pudera i šminke, Demi upotrebljava nježnu krpicu za skidanje šminke, koju nabavlja na Internetu, po cijeni od otprilike jednog dolara za pet takvih krpica.

- Ta magična stvar skida doslovno sve – kaže Demi.

Zauvijek zbogom alkoholu

Foto: Instagram/Demi Moore

Demi je uvijek bila vrlo otvorena o svojim borbama s alkoholom i time da postigne trezvenost. Govoreći o svojoj prošlosti u intervjuu za Harper's Bazaar, rekla de da ne želi zbog alkohola propustiti niti jedan trenutak života, čak i ako to znači biti u... situacijama koje nisu ugodne. No, ne samo da je trezvenost promijenila njezino mentalno zdravlje, to je pozitivno utjecalo i na Deminu kožu. Naime, alkohol smanjuje količinu antidiuretskih hormona, koji su zaslužni za zdravi sjaj kože i hidrataciju.

Masaže lica

Mama troje djece kaže kako voli opuštajuću masažu lica kako bi se riješila 'sve napetosti'. To je nešto što ju nabolje opušta krajem tjedna, a i njeno lice – što pokazuje njezin izgled – ima koristi od toga. Nakon što je primijeni uobičajenu njegu, Demi uživa u masaži kože od čeljusti do jagodičnih kostiju, duž čela i niz vrat.

Time razbija svu napetost na licu, aktivira krvotok i zaglađuje bore.

Rad na unutarnjoj ljepoti

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Dok je razgovarala s kolegicom Gwyneth Paltrow, Demi je kazala da briga o sebi započinje - iznutra.

- Izvana možete raditi što god želite, ali ako iznutra ne izgledate ili se ne osjećate dobro, onda ne znam hoće li bilo što što radite izvana biti dovoljno dobro – zaključila je.