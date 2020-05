Evo kako napraviti svijeću koja će otjerati komarce, mušice...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najbolji recepti: Šparoge su odlične protiv proljetnog umora

Eterično ulje citronele (dobiva se od limunske trave) komarci jednostavno mrze pa iskoristite tu činjenicu i uljepšajte si život dok sjedite u kući ili na vrtu. Ovdje su upute kako da sami napravite svijeću za tjeranje komaraca. Osim toga, lijepo će izgledati dok gori i ispušta miris za koji kažu da djeluje relaksirajuće. Miris citronele ne vole ni muhe, mušice itd., a bježe i od ulja eukaliptusa.

POGLEDAJTE VIDEO (prirodni načini za tjeranje komaraca):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što vam je potrebno:

vosak - možete iskoristiti staru svijeću ili ga kupiti

eterično ulje citronele

eterično ulje eukaliptusa

2 drvena štapića

staklena posudica u kojoj će biti svijeća

fitilj

ljepljiva traka

Postupak:

Stavite fitilj u staklenu posudicu tako da ga drveni štapići drži odozgo, a donji dio zalijepite trakicom za dno posude. Štapiće stavite vodoravno na posudu i fitilj pričvrstite tako da stoji u sredini i ne miče se kasnije dok ulijevate smjesu voska i eteričnog ulja.

Vosak otopite tako da ga stavite u lončić koji se zagrijava u vodi koja se nalazi u drugom loncu, na srednjoj temperaturi. Kad se otopi, umiješajte eterično ulje citronele - 10 do 13 kapi i 5 do 8 kapi ulja od eukaliptusa (za svijeće srednje veličine). Polako to sipajte u staklenu posudicu i pazite da se fitilj ne pomakne. Ostavite nekoliko sati da se stvrdne pa uklonite štapiće koji drže fitilj. I to je to!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne bojte se plakati, suze liječe bol i popravljaju raspoloženje