Ne bojte se plakati, suze liječe bol i popravljaju raspoloženje

Posljednji put sam se dobro isplakala na kuglanju, u siječnju ove godine. Sjećam se jer je to bilo nakon objavljivanja mojih memoara i prve knjige. Osjećala sam navalu emocija i plakala većinu dana. Kroz te suze na kraju sam uspjela pronaći jasnoću i mir. No trebalo se isplakati, kaže Candis Y. McDow, novinarka, pjesnikinja i autorica knjige 'Half of the Battle'.

Kroz memoare je podijelila svoju osobnu priču o borbi s mentalnom bolešću, no brinulo ju je kako će knjiga biti primljena.

POGLEDAJTE VIDEO: Suze 'ispiru' stres

- To nije bila savršena priča, ali pokušala sam biti što transparentnija i iskrena. Nakon što sam pustila taj roman u svijet, javio se ogroman val tjeskobe. Da stvar bude gora, moja najbolja prijateljica iz djetinjstva osjetila je da sam ju prikazala kao lošu prijateljicu nakon što je pročitala knjigu i preplavile su me emocije zbog kojih sam se počela preispitivati - priča.

Hoće li moja priča probuditi ljude? Je li jasno što pokušavam prenijeti na stranicama knjige, pitala se.

- Pitala sam i hoće li ljudi primiti moju priču onako kako sam namjeravala ili će mi suditi. Svakog trenutka bila sam sve skeptičnija i počela sam sumnjati u sve. Preplavio me strah i uslijedile su suze. Mučila me odluka trebam li uopće dijeliti svoju istinu s ljudima. No nakon što sam izdvojila to vrijeme da se izborim s osjećajima, osjetila sam se jačom i spremnijom za izlazak pred svijet - priča Candis.

- Suze su 'izgovorile' sve što nisam mogla. S tim emocionalnim oslobađanjem osjećala sam se da mogu čvrsto stajati u svojoj istini i samouvjereno prepustiti umjetnosti da govori sama za sebe, dodaje. Kaže kako je oduvijek bila emotivna osoba te da lako suosjeća s ljudima i može osjetiti njihovu bol.

- Vjerujem da sam to naslijedila od svoje majke. Plakala je gledajući filmove, TV emisije, razgovarajući s nepoznatim ljudima i 'odrađujući' neke naše prekretnice u djetinjstvu. Sad kad sam u tridesetima, primjećujem da sam sve sličnija njoj, što i nije loše - kaže autorica te dodaje kako danas zna plakati zbog dobrog, lošeg, pa i svega između toga.

- Mislim da je to zato što se, kako postajem starija, više brinem o svom životu i tome kako utječem na druge. Više razmišljam o tome kakav trag želim ostaviti na Zemlji - priča.

Ta je priča svakako dobar primjer za to da se podsjetimo koje su prednosti plakanja, te kako nam ono može koristiti u nekim neugodnim, teškim i napetim situacijama u životu.

Foto: Dreamstime

Plakanje ima prednosti, to nije slabost

Plakanje se često promatra kao znak slabosti, no postoje brojne prednosti koje vam ono može donijeti. Znanstveno je dokazano da plakanje:

- poboljšava raspoloženje, odnosno može ublažiti neugodne osjećaje

- pomaže da lakše zaspite

- ublažava bol

- stimulira proizvodnju endorfina

- umiruje

- detoksificira tijelo

- vraća emocionalnu ravnotežu.

- Jednom sam čula kako starija žena govori: 'Suze su samo tihe molitve' i svaki puta kad zaplačem, sjetim se tih riječi. Ponekad, kad su stvari izvan vašeg nadzora, ne možete učiniti ništa drugo nego pustiti da se dogode. Baš kao kiša, suze djeluju kao sredstvo protiv lošeg raspoloženja, ispirući prljavštinu i nakupine starih emocija, uz otvaranje za neke nove - kaže Candis. Promjena perspektive može pomoći da stvari vidite u novom svjetlu, dodaje.

Foto: Dreamstime

Pustite suze da teku

- U ovim godinama se ne suzdržavam ako osjetim potrebu da zaplačem. Naučila sam da mi suzdržavanje ne donosi ništa dobro. Pozdravljam suze kad dođu, jer znam da ću se, nakon što se stvari slegnu, osjećati puno bolje. Sramila bih se reći tako nešto u svojim 20-ima, pa čak i sad to ponekad pokušavam sakriti, no sad kad imam 31 godinu, više nema stida. Jedino istina i utjeha u osobi koja jesam i osobi koja postajem - priča Candis.

Zato - sljedeći put kad osjetite potrebu zaplakati, pustite da vas preplavi taj val. Osjetite, udahnite i zadržite taj osjećaj, jer ste doživjeli nešto posebno. Nema potrebe da se stidite. Ne dopustite da vam itko govori o vašim osjećajima, ili o tome kako biste se trebali osjećati. Vaše suze su vrijedne, savjetuje Candis.

- Ne kažem da trebate izaći i tražiti stvari zbog kojih ćete plakati, ali kad nastupi taj trenutak, zagrlite ga bez otpora. Te će suze možda djelovati kao sredstvo za ozdravljenje koje će pomoći u trenutku kad vam to najviše treba, zaključuje autorica za portal Healthline.

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: