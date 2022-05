Evo kako navesti nekoga da se zaljubi u vas samo pogledom

Takozvani psihološki trik s očima specifičan je potez koketiranja populariziran nizom TikTok videa koje je objavila korisnica Sophie Rose Lloyd. To uključuje gledanje nečijeg lijevog oka, zatim njegovih usana, a zatim desnog oka. Originalni video prikupio je gotovo 17 milijuna pregleda, privlačeći pozornost tvrdnjom da trik može natjerati ljude da se zaljube u vas.

Lloyd kaže da je ovo nikada nije iznevjerilo. Iako ne postoji siguran 'magični' trik da se netko trenutačno zaljubi u vas, u ovom potezu možda postoji više nego što mislite.

Prije istraživanja i mišljenja stručnjaka o valjanosti ovog trika, ako se pitate kako to zapravo učiniti, možete ga sami isprobati - evo i kako:

Dok razgovarate s nekim za koga ste zainteresirani, pogledajte mu u lijevo oko na sekundu, zatim prebacite pogled na njihove usne, nakon jedne i pol do dvije sekunde, podignite pogled i pogledajte njihovo desno oko.

- Možda neće nužno djelovati na strance ili ljude s kojima nikada prije niste razgovarali do ovog trenutka - kaže Lloyd, dodajući kako je trik stvarno odličan ako ste sa svojom simpatijom jer je to dobar način da im razjasnite kako se osjećate.

Izbjegavajte ovaj savjet u grupnom okruženju.

- Možda neće uspjeti ako ste u grupi jer će njihova pozornost biti usmjerena na sve ljude oko vas. Možda vas neće gledati dok zapravo to radite - objašnjava Lloyd.

Konačno, izvedite trik dok oni pričaju i vi ih slušate, a ne dok pričate.

Što se tiče znanosti, iako stvarni trik možda nema nikakvo istraživanje iza sebe, postoji mnogo istraživanja o važnosti govora tijela i, točnije, kontakta očima.

- Prihvaćamo neverbalne znakove ljudi, a kontakt očima je neverbalni znak, kao način komunikacije s nekim, a posebno s onim za koga ste zainteresirani - kaže psihoterapeutkinja Annette Nuñez, dr. sc.

Ne samo da kontakt očima izražava poštovanje i povjerenje, već pokazuje da ste angažirani i da pozorno slušate određenog pojedinca.

Prema seksualnoj terapeutkinji De-Andrei Blaylock-Solar, istraživanje pokazuje da kontakt očima s nekim tko vas zanima može stvarno potaknuti povezanost.

U eksperimentu iz 1997. koji je inspirirao slavnih '36 pitanja za zaljubljivanje', istraživači su otkrili da se može potaknuti intimnost između stranaca tako što bi jedno drugom postavljali niz osobnih pitanja nakon čega bi slijedilo četiri minute neprekidnog kontakta očima.

Nedavno je istraživanje iz 2019. pokazalo da, iako kontakt očima ne mora izravno utjecati na romantičnu privlačnost, on poboljšava intimno samootkrivanje i smanjuje nesigurnost prema osobi. Dakle, kontakt očima možda nije neka vrsta čarobnog trika, ali čini se da pomaže u stvaranju određene vrste intimnosti koja doprinosi zaljubljivanju.

Dakle, stručnjaci za odnose, kada se radi o triku s očima u psihologiji ljubavi, kažu kako postoji još puno toga što ulazi u zaljubljivanje osim takvog trika. Ipak, Nuñez kaže da kontakt očima sigurno može potaknuti više intimnosti i ranjivosti - pa čak i imati neku zavodljivu moć.

- Zamolim i svoje parove, klijente, da promatraju jedno drugom oči jer to daje određenu razinu ranjivosti - dodaje Blaylock-Solar. Međutim, to ne znači da je to trik za zaljubljivanje. Nuñez se slaže, ističući da ako stvarno tražite pravu ljubav, za to će biti potrebno više od jednostavnog trika.

Prava ljubav se svodi na vrijeme, trud i svjestan izbor s obje strane.

- Ako nekoga moraš natjerati na to, onda procijeni želiš li to ili želiš da te netko stvarno voli - dodaje. Kada želite da se netko stvarno zaljubi u vas, Nuñez kaže da se usredotočite na dosljedno viđanje i na otvorenu i iskrenu komunikaciju.

- Želite odnos s ljubavlju izgrađen na povjerenju i iskrenosti, želite što više biti s partnerom, i slušati bez osuđivanja, a ne vezu koja se samo vrti oko vas, i želite biti u trenutku, u sadašnjosti, to je broj jedan - kaže ona.

Čak ni Lloyd nikada nije rekla da ovaj trik funkcionira za ljubav na prvi pogled, već pomaže poboljšati intimnost koja se već gradi na ljubavi.

Ovaj kontakt očima ne jamči da će se vaša simpatija zaljubiti odmah, iako ima nešto u triku kada je u pitanju podizanje napetosti i intimnosti. Za istinsko zaljubljivanje je potrebno vrijeme, ali u međuvremenu, romantično gledanje u oči sigurno nikad ne škodi, donosi MBG.

