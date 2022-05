Mane koje nas najviše odbijaju: Škrtost, egoizam, nehigijena...

Scenarij je poznat - upoznali ste se, osjetili kemiju, započeli zanimljiv razgovor i razmijenili brojeve... No, nakon jednog ili možda nekoliko spojeva jedna od strana nije više zainteresirana? Najčešći razlog za to su upravo mane koje su izašle na vidjelo - a većinu ljudi će odbiti zapravo slične stvari.

1. Škrtost

Jedno je znati raspolagati s novcem, no sasvim drugo biti škrt. Ljudi koji u startu pokazuju da sve gledaju kroz novac to otkrivaju kroz brojne primjere - kroz priče im se provlači aspekt toga kako su ih drugi htjeli materijalno iskoristiti, odmah ispituju za plaću i troškove, predlažu spoj na jeftinijim mjestima, u stanju su izvaditi digitron kako bi podijelili račun na pola ili će pak "slučajno" zaboraviti novčanik, neće ponuditi prijevoz do kuće iako su s automobilom, a napojnica za konobare im je strani pojam...

Škrtost otkriva nesposobnost dijeljenja te iznimno proračunat stav, što je većini dovoljno za automatsko odbijanje ideje odnosa s nekim takvim.

2. Egoizam

Ljudi opsjednuti svojom veličinom neće propustiti priliku za samopromociju, odnosno samohvalu. Većina njihovih priča vrti se oko toga kako su oni savršeni, najpametniji, imaju najbolje stavove, sposobnosti, obitelj, izgled... Najčešće se iza toga kriju ili kompleksi ili narcisoidnost - no u startu je jasno da ovakvom nekom ne treba veza, on je dovoljan sam sebi. Oni stalno pričaju o sebi, jer stalno misle na sebe te su željni pronaći nekoga tko će im se diviti i potvrđivati sliku da su takvi u njihovom očima, odnosno dodatno im podizati ego.

3. Manjak higijene/držanja do sebe

Nemaju svi iste higijenske navike, no nekako je generalno prihvaćeno i poželjno redovito tuširanje, pranje zubi i sređivanje karijesa, pranje kose, čišćenje ušiju, mijenjanje odjeće...

Ljude koji to ne čine većina će doživjeti neurednima, ali ih nazvati i puno gorim epitetima. Fizička privlačnost između ljudi temelji se na izgledu, mirisu i okusu - pa je ugodan miris i uredan izgled preduvjet da nam se netko sviđa. U tu kategoriju ulaze i osobne preferencije - nekome će smetati ako se druga strana za "finiji" izlazak pojavi u trenirci, dama koja se uopće ne šminka, muškarci i žene koji se ne odijevaju primjereno svojoj dobi ili primjerice "sparuju" trenirke i cipele.

4. Nema smisla za humor

I kod muškaraca i žena je smisao za humor jedna od najpoželjnijih osobina kod njihove bolje polovice - smijeh je ono što nam pomaže da se ljepše zajednički probijamo kroz život. Ako netko nema smisla za humor ili je pak nesposoban našaliti se na vlastiti račun, često nestaje i spontanosti te zaigranosti u razgovoru koja flert podiže na razinu ljubavne veze.

5. Sklonost porocima

Muškarac ili žena koji se na večernjem spoju opuste uz koju čašicu alkohola time mogu pokazati svoju otvorenost na užitke, no nešto je sasvim drugo ako se neće znati zaustaviti. Jednako tako, nije isto popiti piće na spoju ili trebati piće u 10 ujutro, na svakom spoju piti alkohol i slično - bilo da je riječ o uživanju u drogama, klađenju, ovisnosti o internetu, igricama...

Iako je ovo poprilično subjektivna kategorija, pa primjerice većinu nepušača neće privući pušači - nešto se ipak može uzeti kao pravilo. Naime, svako pretjerivanje odbija - pokazuje slabost karaktera, ovisnost ili pak samo djeluje neprivlačno jer pruža uvid u nesigurnu budućnost ispunjenu uživanjem u porocima.

6. Nepostojanje vlastitog stava

Slaganje sa svime što druga strana govori, neodlučnost kod iskazivanja vlastitih želja ili ponašanje kao da one ne postoje, nemogućnost preuzimanja inicijative ili naprosto beskičmenjaštvo - iznimno je neprivlačna osobina. Bilo da je razlog za tako nešto trauma iz prethodnih veza, nedostatak samopouzdanja ili očajna želja za ljubavlju, rezultat je upravo suprotan. Mnogi će za sebe reći kako su dobili odbijenicu jer su bili predobri, odnosno jer žene traže alfa muškarce, a muškarci jake žene koje će ih motati oko malog prsta, no to je krivo tumačenje, jer se pogrešno povezuje nedostatak stava s dobrotom.

