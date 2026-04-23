Evo kako nositi oversized odjeću i izgledati elegantno, a ne neuredno

Tajna leži u razumijevanju proporcija i nekoliko stilskih trikova koji svaki voluminozni komad pretvaraju u simbol sofisticiranosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:00 Preminuo je Giorgio Armani | Video: 24sata/Reuters

Zlatno pravilo trećine

Riječ je o principu posuđenom iz umjetnosti i dizajna koji objašnjava zašto nam neke kombinacije izgledaju uravnoteženo, a druge ne. Umjesto da tijelo vizualno dijelite na pola, pravilo trećine potiče podjelu na nejednake omjere, najčešće na jednu trećinu i dvije trećine.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Na primjer, hlače visokog struka u kombinaciji s kraćom ili uvučenom majicom stvaraju dojam dužih nogu jer donji dio tijela zauzima dominantne dvije trećine siluete. Mozak takvu asimetriju percipira kao dinamičniju i zanimljiviju od klasične podjele na pola, koja često može izgledati statično.

Stvaranje ravnoteže ključ je uspjeha

Najveća pogreška kod nošenja oversized odjeće je kombiniranje više širokih komada bez definicije. Cilj nije sakriti figuru, već je redefinirati.

Jedan voluminozan komad je dovoljan

Najjednostavniji put do skladnog izgleda je kombiniranje jednog širokog komada s jednim užim. Široki džemper ili sako savršeno će izgledati uz uske traperice, tajice ili pencil suknju. Obrnuto, hlače širokih nogavica najbolje je upariti s pripijenom majicom, dolčevitom ili kraćim topom. Na taj način postiže se pravilna ravnoteža koja sprječava da vas odjeća "proguta".

Naglasite struk za definiranu siluetu

Definiranje struka ključan je korak kako biste izbjegli vrećast izgled. Najjednostavniji način je dodavanje remena preko široke haljine, tunike ili sakoa, čime se trenutno stvara ženstvena silueta. Još jedan popularan i vrlo učinkovit trik je takozvani "francuski tuck" - ležerno uvlačenje samo prednjeg dijela majice ili džempera u hlače. Time se vizualno produljuju noge i decentno naglašava struk, a da se pritom ne gubi opušteni dojam kombinacije.

Detalji koji čine razliku

Često su upravo sitnice te koje oversized kombinaciju podižu s ležerne na elegantnu.

Strateško pokazivanje kože

Kako biste razbili monotoniju široke tkanine, otkrijte najuže dijelove tijela. Zavrnite rukave kako biste pokazali zapešća, otkopčajte nekoliko gornjih gumba na košulji da otkrijete ključnu kost ili odaberite hlače kraćih nogavica koje otkrivaju gležnjeve. Ti mali trikovi unose lakoću u cjelokupni dojam i sprječavaju da se izgubite u materijalu.

Birajte prave materijale i obuću

Materijal igra veliku ulogu. Teške i krute tkanine mogu dodati neželjeni volumen, dok će laganiji materijali poput pamuka, lana ili svile ljepše padati i pratiti liniju tijela. Slično tome, obuća može potpuno promijeniti dojam. Cipele sa špicastim vrhom produljuju liniju stopala, dok masivnije tenisice ili čizme s debljim potplatom mogu stvoriti zanimljiv kontrast i uravnotežiti volumen gornjeg dijela tijela.

Foto: 123RF

Monokromatski look kao tihi adut

Jedan od najsigurnijih načina za postizanje profinjenog izgleda s oversized komadima je odijevanje u jednoj boji od glave do pete. Monokromatske kombinacije stvaraju neprekinutu vertikalnu liniju koja vizualno izdužuje figuru. To ne znači da se morate ograničiti na crnu; neutralni tonovi, zemljane boje ili čak jarke nijanse djeluju jednako efektno. Različite teksture i materijali unutar iste palete boja dodat će dimenziju i zanimljivost, a da pritom ne naruše sklad cjeline.

*Uz korištenje AI-ja