FOTO Ove frizure će vam odlično stajati u svakoj životnoj dobi

Frizure mogu biti više od modnog izbora – one ističu osobnost i prilagođavaju se svim životnim razdobljima. Stručnjaci ističu kako određeni stilovi kose laskaju različitim oblicima lica i teksturama, te mogu olakšati svakodnevno stiliziranje
Bez obzira jeste li u dvadesetima, pedesetima ili šezdesetima, pravi rez može dati svjež, mladenački i sofisticiran izgled. U nastavku pogledajte frizure koje će laskati vašem izgledu u svakoj životnoj dobi.
Foto: lwisback
Foto: lwisback
Foto: lwisback
KLASIČNI BOB. Bob duljine do brade popularan je desetljećima jer spaja sofisticiranost i jednostavnost.
Otkriva lice i može se stilizirati ravno ili s blagim valovima, prilagođavajući se različitim osobnostima i stilovima života.
Mlađe žene vole njegov moderni izgled, dok starije cijene kako omekšava crte lica.
Održavanje je jednostavno uz šišanje svakih šest do osam tjedana, a frizura se lako prilagođava i za svakodnevne i za svečane prilike.
| Foto: 123RF
DUGI SLOJEVI. Slojevi u dugoj kosi daju pokret i dimenziju, sprječavajući težak i ravan izgled.
Ova tehnika uklanja višak volumena kod guste kose i dodaje tijelo tanjoj kosi, a slojevi lijepo izrastu između frizura.
Mlađi profesionalci cijene uredan izgled, dok stariji vole kako slojevi dodaju mladenački sjaj.
Možete ih stilizirati ravno, valovito ili kovrčavo, a pramenovi oko lica prirodno ističu najbolje crte lica.
| Foto: 123RF
PIXIE FRIZURA. Kratki pixie rezovi odvažni su i oslobađajući, a laskaju svim dobnim skupinama.
Ističu crte lica, naglašavajući osmijeh i jagodične kosti, a jutarnja rutina postaje brza i jednostavna.
Ovaj stil vole tinejdžerice zbog odvažnog izgleda, dok ga starije žene nose s elegantnom gracioznošću.
Za održavanje oblika potrebna su redovita šišanja svakih četiri do šest tjedana, a postoje i varijacije od ultra-kratkih do dužih, teksturiranih verzija.
| Foto: 123RF
VALOVI DO RAMENA. Romantični valovi do ramena stvaraju prijateljski i pristupačan dojam, savršen balans između kratke i duge kose.
Frizura je svestrana – može se vezati u rep za trening ili pustiti slobodno za večernji izlazak.
Valovi dodaju teksturu i volumen, čineći kosu bujnijom nego potpuno ravne frizure.
Ovaj stil pristaje svim bojama i teksturama kose, a mlađe žene vole opušteni “beach” izgled, dok starije cijene kako omekšava crte lica.
| Foto: 123RF
FRIZURA S RAVNIM VRHOVIMA. Oštre, čiste linije na vrhovima kose stvaraju uredan i sofisticiran izgled koji djeluje skupocjeno.
Za razliku od slojevitih vrhova, ravni krajevi zadržavaju gustoću kose do samih vrhova, čineći tanku kosu punijom i zdravijom.
Ova geometrijska preciznost daje moderan i trendi dojam, a frizura zahtijeva malo održavanja uz maksimalan efekt.
Funkcionira na svim duljinama, a redovito šišanje održava liniju urednom, dok ispravljanje kose ili prirodna tekstura dodatno naglašavaju stil.
| Foto: 123RF
ŠIŠKE PO STRANI. Šiške koje se nježno prebacuju preko čela osvježavaju izgled bez drastičnih promjena.
Laganije od ravnih šiški, skrivaju bore na čelu i naglašavaju oči na najljepši način.
Njihovo rastvaranje je jednostavno jer se prirodno stapaju s ostatkom kose, a stiliziranje traje samo nekoliko sekundi.
Ovaj stil pristaje svim duljinama i teksturama kose, a kut šiški može se prilagoditi obliku lica.
| Foto: 123RF
SHAG FRIZURA. Teksturirani, slojeviti rez stvara ležeran, moderan izgled poznat kao shag.
Ovaj stil, nastao 1970-ih, dodaje kosi pokret i sprječava da izgleda ravno, a slojevi se mogu prilagoditi gotovo svakom obliku lica.
Mlađe žene vole odvažan, rock-and-roll dojam, dok starije cijene volumen i prirodno prikrivanje prorijeđene kose.
Frizura lijepo izgleda i pri prirodnom sušenju, a malo spreja za teksturu naglašava razdvojene slojeve.
| Foto: 123RF
DUŽI 'LOB'. Lob, duljine između boba i duge kose, spaja najbolje od oba svijeta i nudi svestrane mogućnosti stiliziranja.
Može se staviti iza ušiju za uredan izgled ili uviti za posebne prilike, a laskat će i okruglim i oštrim crtama lica.
Ovaj stil vole zaposlene profesionalke jer se brzo suši, a i studenti ili umirovljenici ga lako održavaju bez gubitka stila.
Kosa lijepo izrasta između šišanja, a pramenovi oko lica omogućuju dodatnu personalizaciju.
| Foto: 123RF
PRIRODNE KOVRČE. Rad s prirodnim kovrčama umjesto borbe protiv njih ističe autentičnu ljepotu i jedinstvenu teksturu kose.
Pravilnim rezom kovrče se oblikuju prirodno, bez stvaranja trokutastog oblika, a odgovarajući proizvodi definiraju pramenove i smanjuju neurednu frizz kosu.
Žene svih dobi sve više prihvaćaju svoj prirodni izgled umjesto ravnanja peglom, a s vremenom postaje lakše upravljati kovrčama.
Volumen i dimenzija koje kovrče daju eliminiraju potrebu za dodatnim stiliziranjem, a svaki uzorak kovrča ističe individualnost.
| Foto: 123RF
ELEGANTNI REP. Povlačenje kose u glatki, uredni rep stvara sofisticiran i elegantan izgled, za razliku od neurednih sportskih verzija.
Ključ je da kosa leži ravno uz glavu bez kvržica i lepršavih pramenova, a pozicija repa utječe na dojam – niski je elegantan, visoki razigran.
Ovaj stil odgovara za posao, vjenčanja, vikende ili vruće dane jer drži kosu s lica.
Dodatak ukrasne gumice ili omatanje pramena oko elastične trake naglašava sofisticiranost, a pristaje svim dobnim skupinama.
| Foto: 123RF
TEKSTURIRANI CROP. Kratka kosa s razigranim, nejednakim pramenovima stvara dimenziju i lijepo hvata svjetlo.
Ovaj rez smanjuje težinu kose, a istovremeno dodaje osobnost kroz namjernu teksturu i pokret.
Popularan je kod žena u menopauzi zbog prilagodbe promijenjenoj teksturi kose, dok mlađe žene cijene moderan, trendi izgled.
Stilizira se uz malo pjene ili pomade za definiciju, a oblik se održava nekoliko tjedana između šišanja i pristaje ravnoj, valovitoj ili lagano kovrčavoj kosi.
| Foto: 123RF
SREDIŠNJI RAZDJELJAK. Razdjeljak točno po sredini stvara simetriju i daje svjež, moderan izgled bez potrebe za šišanjem.
Ističe kosti lica i vizualno izdužuje okrugla lica, a pristaje svim duljinama kose, od pixie rezova do duge kose do struka.
Ovaj minimalistički stil vole mlađe žene, dok starije uživaju u osvježenju nakon godina bočnih razdjeljaka.
Stiliziranje traje sekunde, a izgleda odlično i s ravnom i s ležerno valovitom kosom.
| Foto: 123RF
VISOKI BOB. Kratka straga i postupno duža sprijeda, graduirani bob stvara upečatljive kutove i dodaje volumen na tjemenu.
Slojevita stražnja strana sprječava da frizura izgleda ravno ili beživotno, a oblik ističe crte lica.
Ovaj rez idealan je za žene koje žele odvažan izgled bez ekstremno kratke kose, a održavanje zahtijeva redovito šišanje za očuvanje gradacije.
Stiliziranje se postiže sušenjem okruglom četkom, a rez najbolje pristaje gustoj, ravnoj kosi i nosi se s pouzdanošću u svim dobnim skupinama.
| Foto: 123RF
'MEKE' ŠIŠKE KAO ZAVJESE. Razdijeljene po sredini i blago prebačene sa strane, ove šiške lijepo uokviruju lice i obično sežu do jagodičnih kostiju ili brade.
Pristaju gotovo svim oblicima lica jer naglašavaju oči i skrivaju bore na čelu.
Rastu lako jer se prirodno stapaju s duljim slojevima, a stiliziranje je jednostavno – dovoljno ih je osušiti prstima.
Inspirirane 1970-ima, moderne verzije daju svjež i mladenački izgled te su popularne među ženama svih dobnih skupina.
| Foto: 123RF