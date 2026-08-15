Evo kako odabrati najukusnije i najsvježije povrće u trgovinama

Sposobnost odabira najsvježijeg i najukusnijeg povrća kombinacija je znanja, traženja savjeta od poljoprivrednika i vlasnika trgovina te korištenja osjetila. Pripremite se za korištenje očiju, nosa i ruku
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Dajte prednost sezonskom i lokalno uzgojenom povrću za najbolji okus i nutritivnu vrijednost. U odabiru najkvalitetnijeg pomoći će i sljedeći savjeti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Dajte prednost sezonskom i lokalno uzgojenom povrću za najbolji okus i nutritivnu vrijednost. U odabiru najkvalitetnijeg pomoći će i sljedeći savjeti. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Dajte prednost sezonskom i lokalno uzgojenom povrću za najbolji okus i nutritivnu vrijednost. U odabiru najkvalitetnijeg pomoći će i sljedeći savjeti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ARTIČOKE: Odaberite kompaktne, teške, punašne kuglice s velikim, svježim, čvrsto prilijepljenim ljuskama lišća jarko zelene boje. Listovi bi trebali škripati kada se pritisnu jedan uz drugi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
CVJETAČA: Birajte glavice s gusto zbijenim, kremasto bijelim cvjetićima. Glavica mora biti kompaktna i čvsta. Izbjegavajte požutjele, pjegave ili cvjetajuće cvjetiće.
| Foto: Dreamstime
BROKULA: Idealna je čvrsta, kompaktna nakupina malih cvjetnih pupova, od kojih se nijedan ne otvara dovoljno da bi se vidio jarko žuti cvijet. Skupovi pupova trebaju biti tamnozeleni, a stabljike ne smiju biti previše debele ili žilave.
| Foto: Canva
KUPUS: Odaberite čvrste, kompaktne glavice koje se čine teškima za svoju veličinu. Provjerite jesu li i stabljike svježe i čvrste. Pripazite na odvajanje stabljika listova od stabljike u podnožju glave jer to ukazuje na starost.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva
CIKLA: Birajte čvrstu ciklu sa svježim stabljikama i tankim glavnim korijenom. Izbjegavajte izduženu ciklu s okruglim, ljuskavim područjima oko gornje površine jer će ona biti žilava, vlaknasta i jakog okusa.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
CELER: Stabljike moraju biti čvrste na dodir, a listići svježeg izgleda. Meke grane ukazuju na to da će celer biti suh i spužvast.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
MAHUNE: Zelene, bez oštećenja, promjene boje ili niti. Mahune trebaju biti čvrste, hrskave i vitke. Kad se slome, trebaju puknuti, a ne se savijati.
| Foto: PR
PATLIDŽAN: Birajte one koji imaju glatku, prirodno sjajnu koru i teški su za svoju veličinu. Kada se lagano pritisne, meso koje malo popušta, a zatim vraća u prvobitno stanje, ukazuje na zrelost. Nezrelo meso neće popustiti, dok će prezrelo meso ostati udubljeno. Također, manji patlidžani obično imaju manje sjemenki i manje su gorki.
| Foto: Marko Prpić/Pixsell
KRASTAVCI: Trebaju imati jaku zelenu boja i čvrstoću po cijeloj duljini, ali ne biti prevelikog promjera. Dobri krastavci obično imaju mnogo malih kvržica na površini. Mogu imati bijelu ili zelenkasto-bijelu boju, a i dalje biti vrhunske kvalitete. Jestivi voštani premaz sprječava gubitak vlage
| Foto: TATEVOSIAN YANA
ŠPAROGE: Birajte čvrste, glatke i jarko obojene stabljike s kompaktnim vrhovima. Izbjegavajte mlohave stabljike. Birajte stabljike jednake debljine kako biste osigurali ravnomjerno vrijeme kuhanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PASTRNJAK: Birajte čvrsto korijenje boje slonovače. Veliko korijenje može biti vlaknasto, pa birajte malo i srednje za bolju teksturu i okus.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PORILUK: Birajte čvrsti poriluk s čvrsto zavijenim vrhovima. Vitki poriluk je obično mlađi i mekši, dok je veći sa zaobljenim lukovicama stariji i drvenastiji.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GLJIVE: Mlade gljive male do srednje veličine. Klobuci trebaju biti zatvoreni oko stabljike ili umjereno otvoreni Površina klobuka treba biti bijela, kremasta ili svijetlosmeđa. Izbjegavajte prezrele gljive široko otvorenih klobuka, ispod potamnjele.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RAJČICA: Glatke, čvrste i lijepe boje. Dobre težine za veličinu. Zelene rajčice će sazrijeti, ali neće imati okus zrelih ubranih rajčica. Pazite da se ne oštete prilikom rukovanja.
| Foto: juanjomenta
RAJČICA: Glatke, čvrste i lijepe boje. Dobre težine za veličinu. Zelene rajčice će sazrijeti, ali neće imati okus zrelih ubranih rajčica. Pazite da se ne oštete prilikom rukovanja.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA