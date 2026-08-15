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SAVRŠENO POVRĆE

Evo kako odabrati najukusnije i najsvježije povrće u trgovinama

Sposobnost odabira najsvježijeg i najukusnijeg povrća kombinacija je znanja, traženja savjeta od poljoprivrednika i vlasnika trgovina te korištenja osjetila. Pripremite se za korištenje očiju, nosa i ruku
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Farm-Fresh Harvest: female Hands Tenderly Grasp a Basket of Ripe Vegetables - Generative AI
Dajte prednost sezonskom i lokalno uzgojenom povrću za najbolji okus i nutritivnu vrijednost. U odabiru najkvalitetnijeg pomoći će i sljedeći savjeti. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Dajte prednost sezonskom i lokalno uzgojenom povrću za najbolji okus i nutritivnu vrijednost. U odabiru najkvalitetnijeg pomoći će i sljedeći savjeti. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 1

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