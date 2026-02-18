FOTO Dio tijela influencerice izaziva ludilo kod muškaraca - pogodite o čemu je riječ!

Influencerica April, poznata pod imenom ATQ Official, podijelila je koji su najčešći zahtjevi koje dobiva od britanskih pratitelja, i iznenađujuće, nisu ono što biste očekivali
April, koja ima više od 220.000 pratitelja na Instagramu, otkrila je da britanski muškarci imaju posebnu fascinaciju njezinim nogama i štiklama, te da su spremni potrošiti velike svote novca samo da vide određene fotografije ili videa.
“Isprva to nisam primijetila,” kaže April. “Ali onda sam shvatila da svi moji najčudniji zahtjevi dolaze od britanskih muškaraca i da se gotovo uvijek odnose na moje noge, posebno u štiklama.”
Influencerica objašnjava da se britanski fanovi razlikuju od američkih, ne samo po tome što traže, nego i po načinu na koji cijene sadržaj.
“Američki muškarci obično žele nešto očito i jednostavno. Britanski muškarci su potpuno drugačiji. Opsjednuti su štiklama, kako hodam u njima, kako noge izgledaju, pa čak i zvuk koji proizvode”, govori.
April naglašava da novac koji pratitelji ulažu u ovakav sadržaj zna biti zapanjujući: “Zanimljivo je da što je zahtjev specifičniji i neobičniji, to su spremniji više platiti. Jedan moj britanski pratitelj potrošio je tisuće funti samo na sadržaj sa štiklama u jednom tjednu. Želio je štikle, platforme, čizme, sve.”
Iako su neki zahtjevi neobični, April ne osuđuje svoje pratitelje i smatra da je to dio njenog posla: “Vrlo brzo naučiš da različite zemlje žele različite stvari. Zapravo je fascinantno promatrati kako se ukusi razlikuju.”
Bivša konobarica iz San Diega, April je influencerica koja je prije nekoliko godina postala popularna na društvenim mrežama.
Danas balansira između vođenja svog online brenda i obiteljskih obaveza, često planirajući snimanja i treninge oko rasporeda s djecom.
“Prije svega sam mama,” kaže April. “Ali izgradila sam brend oko svojih nogu i očito britanski muškarci to zaista cijene. Nikada nisam mislila da će štikle i noge postati ovako popularni, ali ako su oni spremni najviše platiti za to, neću se žaliti. To moj ‘dan nogu’ čini zabavnijim i seksi nego inače.”
