Obavijesti

Galerija

Komentari 4
ZLATA VRIJEDNO...

FOTO Dio tijela influencerice izaziva ludilo kod muškaraca - pogodite o čemu je riječ!

Influencerica April, poznata pod imenom ATQ Official, podijelila je koji su najčešći zahtjevi koje dobiva od britanskih pratitelja, i iznenađujuće, nisu ono što biste očekivali
FOTO Dio tijela influencerice izaziva ludilo kod muškaraca - pogodite o čemu je riječ!
April, koja ima više od 220.000 pratitelja na Instagramu, otkrila je da britanski muškarci imaju posebnu fascinaciju njezinim nogama i štiklama, te da su spremni potrošiti velike svote novca samo da vide određene fotografije ili videa. | Foto: Instagram
1/46
April, koja ima više od 220.000 pratitelja na Instagramu, otkrila je da britanski muškarci imaju posebnu fascinaciju njezinim nogama i štiklama, te da su spremni potrošiti velike svote novca samo da vide određene fotografije ili videa. | Foto: Instagram
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026