Evo kako popraviti iritantnu suhoću i ispucale kutove usnica

Što uzrokuje ispucale kutove usana i na koje načine to spriječiti? Svakome u nekom trenutku ispucale usne postanu smetnja. To je neizbježan problem, ali i vječna borba. Najbolje što možemo učiniti je izbjegavati dehidraciju i paziti što nanosimo na to područje. Ali jeste li znali da ako ste ikada iskusili ispucale kutove na usnama, možda imate posla s nečim drugačijim od svakodnevnih suhih usana - govorimo o angularnom heilitisu.

Što je angularni heilitis?

Angularni heilitis je čest problem koji se javlja u kutovima usana koji tada izgledaju crveno, mogu biti hrapavi i praćeni pukotinama na koži. Često je to područje osjetljivo, posebno kada se pojave pukotine - nazvane fisure - objasnila je dermatologinja Heidi A. Waldorf.

- Većina ljudi će to iskusiti tijekom života, ali najčešće se javlja kod onih koji nose zubne aparate, maske i kod djece. A ako to primijetite prvi put, možda ćete biti u iskušenju pomisliti da su ti crveni kutovi jednostavno ekstra suhi, ali zapravo se događa puno više nego što mislite - ističe ona.

Što uzrokuje angularni heilitis?

Kao što je samo stanje složenije nego što se čini, tako je i s uzrokom.

- Zarobljena vlaga između krajeva usana u kutu uzrokuje kombinaciju gljivica i upale. Često je vidimo kako ljudi stare, kutovi njihovih usta gube potporu, usne i koža se preklapaju i zadržavaju vlagu - kaže Waldorf.

Osim toga, i oni koji spavaju otvorenih usta mogu biti skloni ovom stanju zbog povećane šanse nakupljanja sline na kutovima. I kada osjetite da su vam usne suhe i ispucale, prvi je instinkt da ih smočite. Ali, to ne trebalo činiti. Time možda zapravo pogoršavate situaciju. Višak vlage može dovesti do sekundarne iritacije, napominju stručnjaci.

Kako izliječiti kutni heilitis?

Napuknuti kutovi usta mogu biti frustrirajući. Ako želite da se problem brzo izliječi, najbolje je posjetiti dermatologa, posebice ako se to stanje redovito javlja. Međutim, Waldorf objašnjava da možda postoji jedan korak koji možete isprobati prije nego odete kod stručnjaka.

- Liječenje zahtijeva ciljanje gljivica i upale. Postoje opcije u ljekarni koje uključuju korištenje 1% hidrokortizonske kreme i klotrimazol - kaže ona te dodaje da ako to ne uspije, posjetite dermatologa, koji vam može preporučiti mast - kombinaciju nistatina i triamcinolona, donosi MBG.

Kako spriječiti suhe usne?

Iako ne želite nanositi teške balzame za usne dok je koža nadražena, najbolje je držati usta hidratiziranima nakon što pukotine zacijele, kako biste spriječili da se te pukotine vrate.

- Kako biste izbjegli ponovnu pojavu nakon što prođe, obavezno nanesite dobru zaštitnu mast prije spavanja i redovito tijekom dana - savjetuje Waldorf.

Sastojci djeluju na hidrataciju vaših usana i dugoročno ih održavaju zdravima. Postoji mješavina ovlaživača, emolijensa i okluzivnih sredstava koji će raditi zajedno kako bi hidratizirali usne i zaključali tu vlagu.

Konačno, imajte na umu što može izazvati suhe usne - od unutarnjih do vanjskih uzroka. Uvijek volimo pristupiti stvarima iz dobro zaokružene perspektive, a ako želite da se vaša koža - uključujući usne - osjeća gipko i dugoročno zdravo, uvijek biste trebali uzeti u obzir svoje navike, prehranu i proizvode koje inače koristite. Unutarnja razina hidratacije organizma, izlaganje suncu pa čak i neki nedostaci vitamina mogu uzrokovati ovakva stanja.

Kutni heilitis je službeni naziv za bolne pukotine koje se javljaju u kutovima usana, kada su vam usne ispucane. Iako biste mogli biti u iskušenju polizati te kutove i usne kako biste osjetili privremeni trenutak olakšanja, to zapravo može pogoršati stanje. Ali, za olakšanje, postoji nekoliko drogerijskih proizvoda koji mogu pomoći u uklanjanju iritacije i umirivanja kože. A ako je potrebno, možete se uputiti i dermatologu za jači tretman. Ne zaboravite uvijek hidratizirati usne visokokvalitetnim balzamom za usne.

