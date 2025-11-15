Obavijesti

AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Evo kako rade dućani u nedjelju
Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti

Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti. Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom i blagdanima pogledajte u našem detaljnom vodiču na linku ispod. Ukoliko imate problema s otvaranjem linkova, kliknite OVDJE

KONZUM Radno vrijeme njihovih trgovina ovisi o lokaciji. Detalje o radnom vremenu njihovih trgovina pronaći ćete na interaktivnoj karti OVDJE.

LIDL Detalje za svaku točnu lokaciju koja vas zanima potražite OVDJE.

SPAR i INTERSPAR Detaljne informacije kako koja trgovina radi potražite OVDJE.

KTC 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima'.

DM Više detalja o radnom vremenu po točno određenoj adresi pronaći ćete OVDJE.

KAUFLAND Detalje po točno određenim lokacijama pogledajte OVDJE.

STUDENAC Kako rade ove nedjelje provjerite OVDJE

TOMMY Provjerite njihovo radno vrijeme OVDJE.

PLODINE Detalje po gradovima i točnim adresama pronaći ćete OVDJE.

MLINAR Radno vrijeme pekarnice Mlinar provjerite OVDJE.

DUBRAVICA Kako radi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

BAUHAUS Njihovo radno vrijeme pogledajte OVDJE.

EMMEZETA Više detalja o njihovom radnom vremenu možete pronaći OVDJE.

BIPA Detalje o radnom vremenu po točnim lokacijama možete provjeriti OVDJE.

MÜLLER Provjerite kako radi poslovnica u vašoj blizini OVDJE.

PEVEX  Detalje o radnom vremenu njihovih trgovina po točno određenim lokacijama pronaći ćete OVDJE.

IKEA Radno vrijeme trgovina provjerite OVDJE.

LESNINA Radno vrijeme trgovina provjerite OVDJE.

JYSK Njihovo radno vrijeme pogledajte OVDJE.

