ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za subotu 24. siječnja: Vaga je razdražljiva, Blizanac zrači nečim posebnim

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 24. siječnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Poziv prijatelja za večernji provod s radošću ćete prihvatiti. Posvetit ćete posebnu pozornost izgledu i zablistati u svom najboljem izdanju. U vama će tinjati impuls za osjećajnim prepuštanjem. Ljubavna zbivanja nosit će dašak romantike, ali i ozbiljnosti. Druga strana će htjeti ozbiljnu vezu, no vi još niste za to spremni.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Dosada i rutina narušavat će vaš entuzijazam i želju da se više pozabavite svojim brakom i partnerom. Moguće su i prepirke zbog ljubomore. Vaš ležeran odnos prema ukućanima izazvat će nečije negodovanje. Ne dopustite da se rodbina bračnog partnera upliće u vaše probleme. Ako treba, dajte im to otvoreno do znanja.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Zračit ćete nečim posebnim pa će se mnogi pogledi zadržavati na vama. Prijateljska osoba suprotnog spola promatrat će vas drugim očima, a nije isključeno da vam simboličnim darom diskretno otkrije svoje osjećaje. Moguć je posjet rodbine, prijatelja ili poziv iz inozemstva. Mobitel će vam biti zatrpan SMS porukama.

Foto: PROFIMEDIA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Preispitajte ljubavne stavove, promislite jeste li ispravno postupili u nekim situacijama. Obiteljski odnosi možda se neće odvijati onako kako biste željeli, pa ćete imati dojam da ste se udaljili od ukućana. Ako se u brak uvukla dosada, probudite zaspalu romantiku, pripremite intimnu večeru za dvoje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Pozitivno ćete razmišljati o svojoj budućnosti, postati bliskiji s nekim ljudima ili nakratko otputovati. Vaša će vas društvenost i želja za zabavom udaljiti od obiteljskih zbivanja ili zadržati izvan doma do sitnih noćnih sati. Oni koji planiraju putovanje, odlično će se snalaziti u prometnim gužvama i spretno pronalaziti prečace do odredišta.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 3

Iako će vam nedostajati discipline i motivacije, nastojte ispuniti svoje obaveze. Kad se jednom pokrenete, shvatit ćete da sve ide lako. Mogli biste se naći u zagrljaju osobe kojoj ste zapeli za oko, ili popustiti udvaranjima osobe koja vas već podulje vrijeme osvaja. Očekuje vas poziv, vijest ili nečiji posjet iz inozemstva.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Kako biste uštedjeli energiju, bilo bi uputno ne gubiti vrijeme na prazne priče nego se primiti zaostalih poslova. Ne ostavljajte sve za posljednji trenutak – obavite potrebnu kupnju kako vam sutradan ne bi nešto nedostajalo. U ljubavi će vas pratiti razdražljivost i misao da vam partner ne posvećuje dosta pozornosti.

Foto: PROFIMEDIA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Mogli biste osjećati jak umor ili se probuditi s glavoboljom. Neće vam biti do kućnih poslova, no ipak ćete smoći snage za njihovo obavljanje. Cijeli biste dan mogli osjećati napetost, no u društvu partnera i djece popravit će vam se raspoloženje. Krećete li na putovanje, osigurajte si dovoljno hrane i termosicu s kavom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Spretno ćete većinu kućnih poslova prebaciti na ukućane, a vi se baviti obavezama koje iziskuju izlaske, kontakte s ljudima i putovanja. Tu ćete biti na svom terenu i pokazati zavidnu snalažljivost. Ljubavni partner ugodno će vas iznenaditi gestom ili izjavom. Bit ćete spremni na ustupke koji će poboljšati kvalitetu vašeg odnosa.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Planetarni utjecaji smanjit će vašu tjelesnu izdržljivost, ali pojačati tvrdoglavost i upornost koja će ići na štetu bližnjih. Bit ćete uznemireni i rastreseni. Nedostajat će vam koncentracije pa ćete gubiti osjećaj za prave vrijednosti. Velike promjene kucaju na vrata i najviše će zahvatiti područje posla, odnosno karijere.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Pozabavite se kućanskim poslovima i odnosima unutar obitelji. Posjetite roditelje ili rodbinu koju niste dugo vidjeli. Pomognite djeci u svladavanju školskog gradiva, naučite ih ovladati vještinama odlučivanja i preuzimanja odgovornosti. Večer posvetite društvu i zabavi, pozovite vama drage ljude na kavu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Mlađi i slobodni imat će prilika za nove ljubavne početke. Izlasci i druženja odvest će ih u zagrljaj privlačnoj osobi, pa su izvjesne ljubavi na prvi pogled. Iznenadne prilike otvorit će vam brojne mogućnosti i ostvariti ono o čemu ste potajice maštali. Idućih se dana usmjerite na zarade – u tome ćete imati veliku planetarnu potporu!

