Evo kako su ispratili najstariju Zagrepčanku (100) davne 1915.

Stogodišnja Katarina Matis, najstarija stanovnica Zagreba, pokopana je 1915. godine na Mirogoju uz sudjelovanje mnogobrojne rodbine, znanaca i prijatelja. Bila je supruga zagrebačkog ljekarnika Matisa, koji je prigodom revolucije u Mađarskoj 1848. krenuo s hrvatskim postrojbama na ratište i ondje slavno poginuo u boju. Nakon smrti supruga gospođa Matis prodala je ljekarnu, ali ju je pritom zadesio novi udarac jer je izgubila imetak od 120.000 kruna, koji je imala u mađarskim banknotama. Ustanovilo se da ih je Košut krivotvorio, a onda su joj spaljene. Iza sebe je starica ostavila dvije kćeri, od kojih se prva, Marija, udala za gospodina Kuhna, pa je majka zemunskoga kotarskog liječnika dr. Antuna Kuhna, koji se sad nalazi na ratištu, kao i ovdašnjeg vlasnika nove kavane klub u Ilici.

