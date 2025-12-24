Evo kako svaki znak Zodijaka kiti bor: Saznajte tko uživa u kiču i kaosu, a tko voli simetriju

Dok neki već početkom prosinca vade kutije s lampicama, drugi kite bor u zadnji čas — ali svatko to radi na svoj način. Netko voli savršenu simetriju, netko kič, a netko improvizira s onim što nađe u ladici
OVAN. Kiti bor brzo, energično i bez puno razmišljanja. Kuglice idu gore-dolje bez plana, ali sve mora biti gotovo odmah. Ako se nešto slomi — nema veze, ide dalje.
BIK. Bikov bor izgleda kao iz kataloga. Teške, kvalitetne kuglice, tople boje, puno lampica i obavezno miris borovine. Sve mora biti ugodno i luksuzno.
BLIZANCI. Kod Blizanaca nema pravila — jedan dio bora je klasičan, drugi moderan, treći ima ukrase iz djetinjstva. Svake godine drugačije, jer im dosada nije opcija.
RAK. Rak kiti bor s emocijama. Svaka kuglica ima priču, uspomenu ili značenje. Ručni radovi, ukrasi iz djetinjstva i obiteljski detalji su obavezni.
LAV. Lavov bor mora se vidjeti iz svemira. Velike kugle, zlatni detalji, svjetlucanje i savršena pozicija u prostoru. Ovo je bor koji traži komplimente.
DJEVICA. Savršeno raspoređeni ukrasi, iste boje, ista veličina, simetrija na maksimumu. Djevica zna točno gdje što ide — i primijetit će ako netko pomakne kuglicu.
VAGA. Vaga dugo bira stil i boje, ali rezultat je estetski savršen. Njezin bor izgleda skladno, elegantno i kao da je stvoren za fotografiranje.
ŠKORPION. Minimalistički bor s tamnijim tonovima — bordo, tamnozelena, crna ili srebrna. Manje ukrasa, ali jak dojam. Tajanstveno i drugačije.
STRIJELAC. Strijelac kiti bor spontano — često s ukrasima s putovanja, neobičnim figuricama i šarenilom. Njihov bor izgleda veselo i pomalo neuredno, ali s karakterom.
JARAC. Klasičan, ozbiljan i bez pretjerivanja. Tradicionalni ukrasi, malo boja, ali sve ima smisla. Bor koji izgleda dostojanstveno i “kako treba”.
VODENJAK. Vodenjak ima najneobičniji bor. Svakakvi ukrasi, neobične boje, možda čak i bor bez klasičnih kuglica. Originalnost iznad svega.
RIBE. Ribin bor izgleda kao iz bajke. Svjetlucavi detalji, nježne boje, anđeli, zvijezde i puno lampica koje stvaraju čarobnu atmosferu.
