Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KAKO JE KOD VAS?

Evo kako svaki znak Zodijaka kiti bor: Saznajte tko uživa u kiču i kaosu, a tko voli simetriju

Dok neki već početkom prosinca vade kutije s lampicama, drugi kite bor u zadnji čas — ali svatko to radi na svoj način. Netko voli savršenu simetriju, netko kič, a netko improvizira s onim što nađe u ladici
Evo kako svaki znak Zodijaka kiti bor: Saznajte tko uživa u kiču i kaosu, a tko voli simetriju
Astrologija otkriva kako svaki horoskopski znak pristupa kićenju božićnog drvca — i zašto njihov bor izgleda baš tako kako izgleda. | Foto: Dreamstime
1/14
Astrologija otkriva kako svaki horoskopski znak pristupa kićenju božićnog drvca — i zašto njihov bor izgleda baš tako kako izgleda. | Foto: Dreamstime
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025