Evo koja hrana se nikako ne smije podgrijavati, a s kojom valja biti na oprezu

Većina ljudi ne razmišlja o potencijalnom problemu kada ostatke sinoćnje hrane ubace u mikrovalnu i bezbrižno se bace na večeru. No, stručnjakinja za sigurnost hrane upozorio je da bi vas to zapravo moglo izložiti riziku od nekoliko ozbiljnih bolesti, koje u rijetkim slučajevima mogu biti čak i smrtonosne.

Ispostavilo se da se neka jela nikada ne smiju podgrijavati, koliko god to bilo praktično, dok druga zahtijevaju posebnu pozornost.

- U nadi da će se smanjiti bacanje hrane, ljudi često ostatke često čuvaju za drugi obrok. Međutim, treba biti oprezan prilikom pripreme i podgrijavanja kako bi se spriječilo trovanje hranom i očuvala nutritivna svojstva - rekla je dr. Stacey Duvenage s Instituta za prirodne resurse Sveučilišta Greenwich u Londonu.

Navela je devet proizvoda s kojima morate biti posebno oprezni kada ih jedete dan ili dva nakon kuhanja i zašto.

1. Riža

Prvo na popisu za praćenje je svako jelo koje uključuje rižu - pomislite na curry, pržena jela i rižota. To je zato što nekuhana riža sadrži bakteriju Bacillus cereus. Iako bi kuhanje trebalo ubiti bakteriju, ona može nastaviti živjeti u obliku spora. Ova vrsta bakterije može proizvesti toksin koji može dovesti do trovanja hranom.

- Te spore mogu preživjeti proces kuhanja, a zatim početi rasti kada se riža ostavi na sobnoj temperaturi - kaže dr. Duvenage.

Bakterija uzrokuje dvije vrste gastrointestinalnih problema - povraćanje i proljev - koje mogu biti popraćene i bolovima u želucu. Iako je vrlo rijetko, zabilježeno je nekoliko smrtnih slučajeva pripisanih Bacillus cereus. Kako bi se izbjegle komplikacije, rižu treba staviti u hladnjak unutar dva sata od kuhanja. Zatim je treba čuvati najviše 24 sata i zagrijati na najmanje 74 °C prije ponovnog jela.

2. Jaja

Jaja se ne smiju podgrijavati i točka, oštra je dr. Duvenage. Proizvod bogat proteinima treba se konzumirati samo hladan, unutar 24 sata od kuhanja.

- Uživaju se diljem svijeta zbog svoje praktičnosti, pristupačnosti i zdravstvenih prednosti, ali preostala jaja ne smiju se podgrijavati. To dovodi do oksidacije proteina, što bi moglo dovesti do prisutnosti kancerogenih tvari u hrani - kaže.

3. Gljive

Podgrijavanje gljiva ne samo da ih čini gnjecavim, već može uništiti proteine ​​i hranjive tvari. Vjerojatno neće imati dobar okus niti će biti posebno korisne za vaše zdravlje, a mogle bi vas i razboljeti. Ako su predugo ostavljene na sobnoj temperaturi, mogli biste osjetiti bol u želucu ili druge probavne probleme. U težim slučajevima, bolest se može razviti u nešto mnogo zlokobnije.

- Slično kao i jaja, kada se proteini oksidiraju, mogu postati kancerogeni - dodala je dr. Duvenage

4. Špinat

Špinat i kupus su dobri za vas, to znamo. Pa, ne ako ih podgrijavate, prema dr. Duvenage. Rekla je da iako bi povrće bogato nitratima trebalo biti dio zdrave prehrane, treba izbjegavati podgrijavanje sljedećeg dana.

- Nitrozamini, koji su kancerogeni spojevi, mogu se stvoriti u ovom povrću kada se zagrijavaju na visokim temperaturama ili ako se podgrijavaju - dodala je stručnjakinja.

Znanstvenici su povezali ove spojeve s povećanim rizikom od raka jednjaka, želuca i nazofarinksa.

5. Krumpir

Osnovna je namirnica u prehrani diljem svijeta; jeftin je te bogat vitaminima i mineralima. No, nakon što se skuha, ohladi i podgrije, našem tijelu je teže probaviti ga. Osim toga, Clostridium botulinum i druge bakterije mogu biti prisutne ako se krumpir ostavi vani nekoliko sati.

- Smrtonosni toksini koje proizvodi Clostridium botulinum ne bi se uništili tijekom podgrijavanja - objašnjava dr. Duvenage.

6. Plodovi mora

Ljudi bi ih trebali što prije spremiti u hladnjak i pojesti unutar 24 sata. To će sačuvati kvalitetu i okus te pomoći u zaštiti od trovanja hranom.

- Podgrijani plodovi mora mogu se sigurno uživati, ali mora se biti oprezan pri pripremi i neposrednom skladištenju nakon kuhanja - rekla je dr. Duvenage.

Ako se određene vrste ribe ne hlade, može se proizvesti histamin koji može dovesti do neugodne reakcije nakon konzumiranja. Ljudi mogu osjetiti mučninu, povraćanje, proljev, osjećaj peckanja u ustima, crveni osip, svrbež i nizak krvni tlak. Ovo je posebno česta pojava kod tune.

7. Piletina

Općenito, podgrijavanje piletine je u redu - ali morate se pobrinuti da dostigne pravu temperaturu. Ako to ne učinite, izlažete se riziku od bolesti koje se prenose hranom.

Da bi se ubile prisutne bakterije, u najdebljem dijelu komada treba postići ukupnu temperaturu od 75 °C. Dobra je ideja koristiti termometar za meso kako biste provjerili temperaturu i osigurali temeljito zagrijavanje - rekla je dr. Duvenage.

Agencija za standarde hrane (FSA) upozorava kako treba zapamtiti da je podgrijavanje ponovno kuhanje, a ne samo zagrijavanje. Zato uvijek podgrijavajte hranu dok ne postane vruća i to biste trebali učiniti samo jednom.

8. Ulje

Podgrijavanje hrane koja je kuhana s maslinovim, lanenim ili uljem repice može dovesti do proizvodnje akrilamida. Ne dodaje se namjerno hrani, već je prirodni nusprodukt procesa kuhanja ili zagrijavanja. Laboratorijska ispitivanja pokazuju da akrilamid u prehrani uzrokuje rak kod životinja i ima potencijal učiniti isto kod ljudi, kaže FSA.

Problem nastaje zbog dima koji se proizvodi. Što se više ulja kuha, to je niža temperatura na kojoj se proizvodi dim.

9. Adaptirano i majčino mlijeko

Na kraju, dječja hrana, majčino mlijeko i adaptirano mlijeko trebaju se zagrijavati samo jednom.

- Ako vaša beba nije pojela cijelu zagrijanu porciju, mogla bi sadržavati bakterije iz djetetovih usta. Kada se podgrijava, možda neće dosegnuti temperaturu potrebnu za ubijanje tih bakterija, a to bi moglo uzrokovati bolesti koje se prenose hranom - rekla je dr. Duvenage.

Majčino mlijeko i adaptirano mlijeko ne smiju se podgrijavati jer se hranjive tvari mogu uništiti. Adaptirano mlijeko treba podgrijavati samo ako se čuva u hladnjaku unutar dva sata od pripreme.