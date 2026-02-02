Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SAMA I SRETNA!

Evo koje su dobrobiti samačkog života kod žena starijih od 50

Samački život u zrelijoj dobi sve je češći izbor žena koje žele živjeti prema vlastitim pravilima, bez kompromisa i pritisaka. Njegove prednosti nisu samo emocionalne - često se vide i na koži, kosi te u općem zdravlju i dugovječnosti
a gray-haired middle-aged woman with a bob haircut is dressed in a jacket and trousers waiting for partners standing on the porch of the business center
U jednom životnom razdoblju mnoge žene prestaju pitati što se od njih očekuje i počinju se pitati što uistinu žele. Za neke ta prekretnica dolazi sa zrelošću i očituje se u odluci da žive same i u miru. Takav izbor više se ne doživljava kao povlačenje, već kao prostor za dobrobit, autentičnost i brigu o sebi. Prednosti samačkog života ne osjećaju se samo iznutra, nego su vidljive i izvana. Sjajnija koža, zdravija kosa i stabilnije raspoloženje često prate emocionalnu ravnotežu i autonomiju. Prema brojnim istraživanjima, ovakav način života povezuje se i s duljim životnim vijekom. Sve više zrelih žena pokazuje da ispunjen život ne mora nužno uključivati partnerski odnos. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/11
U jednom životnom razdoblju mnoge žene prestaju pitati što se od njih očekuje i počinju se pitati što uistinu žele. Za neke ta prekretnica dolazi sa zrelošću i očituje se u odluci da žive same i u miru. Takav izbor više se ne doživljava kao povlačenje, već kao prostor za dobrobit, autentičnost i brigu o sebi. Prednosti samačkog života ne osjećaju se samo iznutra, nego su vidljive i izvana. Sjajnija koža, zdravija kosa i stabilnije raspoloženje često prate emocionalnu ravnotežu i autonomiju. Prema brojnim istraživanjima, ovakav način života povezuje se i s duljim životnim vijekom. Sve više zrelih žena pokazuje da ispunjen život ne mora nužno uključivati partnerski odnos. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026