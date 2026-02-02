Obavijesti

NIJE TO DOBRO PRIMILA

FOTO Zbog novog posla majka nije razgovarala sa mnom, a onda je vidjela koliko zarađujem

Annie Knight je australska kreatorica poznata po kontroverznim izazovima i otvorenom pristupu svom radu. Zbog prirode svoga zanimanja, odnos s majkom se prilično zakomplicirao, iako su bile jako bliske
FOTO Zbog novog posla majka nije razgovarala sa mnom, a onda je vidjela koliko zarađujem
Annie Knight je australska kreatorica sadržaja na platformi OnlyFans koju su mediji prozvali „najseksualno aktivnijom ženom u Australiji“. Njezina popularnost proizašla je iz javnih izazova i sadržaja koji uključuju veliki broj partnera, uključujući događaje gdje je tvrdila da je spavala s više od 583 muškaraca u jednom danu. Njezina persona postala je viralna, a njezin Instagram i podcast služe za dodatnu promociju njenog rada i stavova o seksualnosti. | Foto: Instagram/anniekknight
