Evo koje znakove Zodijaka čeka lijepa zarada ovaj tjedan, a tko se mora čuvati gubitka novca

Veliki problem za financijski sektor bit će retrogradni Merkur, koji počinje 23. kolovoza. Neodgovorne osobe će izgubiti novac, a odgovorni će naučiti što je uspjeh. Sada je najvažnije sjetiti se kako vratiti snagu.

Ovan

Ovnovi bi ovaj tjedan trebali slušati sebe i ne ignorirati novonastale ideje. Utjecaj zvijezda i planeta možete iskoristiti u svoju korist širenjem vidika i povjerenjem u svoj unutarnji instinkt. Za poboljšanje financijske situacije pomoći će korištenje vaših urođenih talenata.

Teško da će biti lako, jer će ovaj tjedan Merkur oslabiti. Mogu se stvoriti situacije kada morate odabrati u kojem ćete smjeru krenuti dalje.

Bik

Moguće je da će se pojaviti prilika za dodatnu zaradu, ali za to ćete morati žrtvovati odmor i osobne planove. Planeti će vam pomoći da pronađete način povećanja prihoda, ali za to ćete morati naporno raditi i ne odlagati rješavanje važnih pitanja u daleku kutiju.

Malo je vjerojatno da ćete se moći dobro opustiti između 21. i 27. kolovoza, ali ne biste trebali od toga raditi tragediju. Aktivnost na poslovnom planu omogućit će vam da u jesen uđete bez dugova.

Blizanci

Blizancima astrolozi preporučuju borbu protiv lijenosti koja prijeti zbog nedostatka snage uzrokovanog slabošću Venere i Merkura od 23. Krajem ljeta slabost se osjeća posebno oštro, ali da bi se isključio odljev financija, morat ćete izdržati.

Foto: Dreamstime

Vrijedi uzeti više vremena za odmor. Volja za pobjedom i borba protiv želje za trošenjem novca na nepotrebne stvari pomoći će vam u štednji i povećanju ušteđevine.

Rak

Astrolozi preporučuju Rakovima da izbjegavaju internetske stranice na kojima je tako teško odoljeti kupnji još jedne nepotrebne stvari. Tjedan od 21. do 27. vjerojatno se neće činiti laganim, a za to će biti kriv negativan utjecaj Merkura i Venere.

Već od ponedjeljka morate se pridržavati plana i odustati od impulzivnih radnji. Time ne samo da ćete uštedjeti ušteđevinu, već ćete i povećati svoj kapital.

Lav

Ovog tjedna astrolozi preporučuju Lavovima da odbace pesimizam i bavljenje mišlju da odustanu od svega, umjesto toga dobro se odmorite. Strpljenje i naporan rad pomoći će vam da prevladate privremene zastoje i financijske probleme, kao i da pronađete način da dobijete ne samo profit, već i zadovoljstvo od posla.

Mnoge Lavove očekuju promjene, a kako bi one bile ugodne, ne treba odustati od dodatnog opterećenja. Neka vas ne brine to što idete malim koracima. I njima se stiže do velikog cilja. Samo nastavite.

Djevica

Aktivan rad u poslovnom okruženju će krajem tjedna uroditi plodom. Astrolozi preporučuju razvijanje talenata, stvaranje novih korisnih poznanstava. Zahtjevnije stvari treba privremeno odgoditi zbog retro Merkura. Dobra volja i pozitivan stav pomoći će Djevicama da se nose s poteškoćama.

Foto: ilustracija/Canva

Materijalno bogatstvo izravno će ovisiti o odabranoj strategiji, što znači da nije preporučljivo žuriti. Sve ste dobro počeli i postavili, a sad je na vama samo da polako gurate dalje.

Vaga

Vagama astrolozi preporučuju pripremu za povećano opterećenje od ponedjeljka do srijede. U tom razdoblju aktivnošću ćete postići željene i brze rezultate. Odgovornost će vam pomoći da se nosite s tekućim izazovima. Morat ćete prihvatiti i određene zahtjeve druge strane s kojim se ne slažete. Općenito, sreća će biti na strani Vaga. Važno je biti aktivan.

Škorpion

Glavni neprijatelj Škorpiona od 21. do 27. kolovoza u financijskom sektoru je neizvjesnost. Komuniciranje s pravim ljudima i odbijanje prepuštanju slabostima pomoći će vam da se s tim nosite. Najpovoljnije vrijeme za poboljšanje financijske situacije su prva dva dana u tjednu, jer će energija Merkura još biti relativno stabilna.

Ovo će biti vrijeme uspješnih transakcija, kupnji.

Strijelac

Energija planeta ovog tjedna može natjerati Strijelce da krenu krivim putem pa je za sada najbolje o svemu dobro promisliti. Preporučljivo je osloniti se na osobno iskustvo. Takva taktika pomoći će vam da ne pogriješite i ne posrnete pri rješavanju važnih financijskih pitanja. Svaka radnja treba biti uravnotežena, a tada će biti moguće provesti tjedan bez rizika i problema.

Foto: Dreamstime_

Jarac

Energija planeta pomoći će Jarcima da nastave s prethodno napuštenim poslovima i uspiju u poslovnom okruženju. Samo nemojte brzati sa zaključcima i nemojte se voditi tuđim mišljenjem. U ovom slučaju, financijski uspjeh neće vas ostaviti da čekate. Preporučljivo je slijediti plan i ne skrenuti s odabranog puta. Takva će odluka imati dobar učinak na rast karijere.

Vodenjak

Oni Vodenjaci koji drže do riječi i ne svađaju se bez razloga s klijentima i kolegama moći će dobiti povećanje plaće. Predstavnici ovog znaka mogu lako pronaći dodatni izvor prihoda. U tom smislu, važno je razvijati talente i ne odbijati primamljive ponude.

Za aktivan rad trebat će puno vremena i truda, ali trud će se isplatiti. Od vas će se i dalje tražiti prilagođavanje i spremnost da prihvatite nešto od onoga što niste očekivali.

Ribe

Financijska sreća će se osmjehnuti Ribama ako odbiju poduzeti riskantne akcije. Destruktivna energija planeta može potaknuti na spontane akcije, što može dovesti do gubitka novca.

U tjednu od 21. do 27. kolovoza vrijedi pokušati pronaći rupe u proračunu, kao i načine kako ih otkloniti. Kolege mogu biti manipulativni. Važno je biti oprezan s dijeljenjem svojih planova, kao i naučiti kako reći ne. Premostit ćete svaki problem uz pomoć lijepih riječi i strpljenja.