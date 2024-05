Evo koji je oblik brade damama najprivlačniji, a koji ne prolazi

Dlake na licu lako mogu utjecati na percepciju muškaraca kod žena - bez obzira jesu li obrijani ili imaju brkove i bradu. Žene vole dlake na licu muškarca, prema istraživanju. Ali, postoji određeni stil brade koju žene najviše vole.

Dame će često samo na temelju muških dlaka na licu znati žele li izlaziti s njima ili ne. Međutim, ne radi se o bilo kakvim dlačicama - riječ je ipak o zdravoj dozi istih.

Glatko obrijan muškarac je ugodan na dodir, ali može izgledati previše dječački za neke dame, dok nekima puna brada može biti previše agresivna.

Ali uredna, nekoliko dana stara brada? To im je seksi. To je poput muževne verzije 'šik bez napora'. Ona prezentira zrelost, muževnost i tajanstvenost, kao na primjer - Ryan Gosling.

Znanost je rekla svoje i ispada da su muškarci s određenim tipom brade seksepilniji.

Studija je 2020. odlučila dokazati ovu tvrdnju kada je 351 ženi i 177 heteroseksualnih muškaraca pokazala fotografije deset muškaraca u različitim fazama rasta dlaka na licu: glatko obrijani, kraća brada, duža brada i potpuno bradat. Zamolili su sudionike da ocijene svako lice po privlačnosti, muškosti, zdravlju i sposobnosti roditeljstva. Žene su kao najatraktivnije ocijenile bradu za koju je potrebno oko 10 dana.

Istraživači studije predvidjeli su da bi žene bradata lica mogla smatrati privlačnijima od glatko obrijanih lica. Kako se pokazalo, poznato je da ženske preferencije muževnih osobina postaju jače tijekom plodnijeg razdoblja menstrualnog ciklusa kada se mogu ostvariti prednosti parenja s muževnijim partnerom.

Međutim, pokazalo se da su glatko obrijani muškarci kao i oni s punom bradom smatrani jednako zdravima i privlačnima.

Najmanje privlačan? I muškarci i žene su se složili da je to brada kojoj je potrebno oko 5 dana nebrijanja, prenosi YourTango.