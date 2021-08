Novo Amazonovo istraživanje pokazalo je da jedan od deset ljudi lažno tvrdi da je izlazio s nekim slavnim. Jednaki je i broj ispitanika koji kažu da su spavali s 50 ljudi. S obzirom na te rezultate, možda nije zgorega svladati savjete o tome kako prepoznati lažljivce, pa evo nekoliko savjeta koje je istaknula stručnjakinja za govor tijela Judi James.

POGLEDAJTE VIDEO: Pripazite na govor tijela na razgovoru za posao

Plitko disanje, nedostatak daha

- Ako je sugovornik s kojim imate posla poput većine nas odgojen da se osjeća krivim zbog laganja, kad izgovori laž, prepoznat ćete ga po odgovoru na stres. To može značiti plitko disanje, kao i nedostatak daha – pojašnjava stručnjakinja.

'Poker' lice/tijelo ili show nastup

- Može se javiti i jedna od dvije krajnosti: poker lice ili tijelo. Naime, u slučaju kad izgovori laž, čovjek može podsvjesno zamrznuti kretnje, jer je svjestan da bi ga mogle odati. Alternativa tome je da čovjek dobije dar govora, odnosno počne se ponašati kao da uživa u nastupu, uz mahanje rukama, ushićen govor i slično.

Brza promjena teme

- Ovo često rade političari, tako da ne odgovore na postavljeno pitanje, nego govore o onome što žele. Slično je i ako partnera optužite za prijevaru. Kažete li mu: 'Mislim da si me prevario', odbacit će razgovor o tome odgovarajući optužbom, poput: 'Ti pregledavaš poruke u mom mobitelu?!', ili će vam reći: 'Hoćeš reći da lažem?!'. To je lukavi pristup problemu.

Pokrivanje usta

- Često će postojati ono što se naziva 'rez' – da ljudi prekrivaju dijelove lica, poput usta. Obično je to znak krivnje, kao da pokušavaju zadržati riječi jer ne žele izgovoriti laž.

Pinokio efekt

- Ovo je 'Pinokio efekt', jer kad lažemo, nos nam 'postaje' sve veći. Nevidljivo golom oku, no stvar je u oticanju krvnih žila. Zbog toga nas nos može češće svrbjeti, pa češće imamo potrebu za češkanjem.

Duge stanke

- Vaš mozak prvi dolazi do iskrenog odgovora. To morate potisnuti, zatim stvoriti laž, a potom smisliti kako je prezentirati… što zahtijeva vrijeme – pojašnjava stručnjakinja.

Široki osmijeh

- Neki se ljudi pokušavaju ponašati kao da je sve u redu, pa će se često smiješiti, no bit će to samo gesta ustima. Istinski osmijeh pokrenut će i mišiće oko očiju, ako nije tako, čovjek vjerojatno laže – kaže stručnjakinja, a piše The Sun.

Pogled u stranu ili bez treptaja

- Ljudi često lažu gledajući u stranu. Ili će buljiti u vas bez treptanja. Ubrzano treptanje uzrokovano je adrenalinom koji potiče osjećaj krivnje – kaže Judi James.

Pogled na desno

- Kad netko pogleda na lijevo, ulazi u sjećanje i pokušava se sjetiti. Ako pogleda na desno, okreće se maštovitoj strani mozga, što znači da možda nešto smišlja.

Vrpoljenje

- Motanje s rukama ili lupkanje stopalima znakovi su da je čovjek pod pritiskom. Kad se osjećamo neugodno, postoje pokreti kojih nismo svjesni. Ruke i noge često se ne vole 'pridružiti' lažima, pa će pokazati svoju nelagodu.