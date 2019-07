7 trikova s kojima ćete čitati govor tijela kao profesionalac

Osvještavanje govora tijela drugih ljudi te tumačenje tih signala vam može pružiti veliku prednost u komunikaciji s ljudima. Ovih sedam signala će vam puno otkriti o čovjeku s kojim komunicirate:

1. Prekrižene ruke i noge signaliziraju otpor vašim idejama

Foto: Dreamstime

Prekrižene ruke i noge fizičke su barijere koje sugeriraju da druga osoba nije otvorena za ono što govorite. Čak i ako se smješkaju i upuštaju u ugodan razgovor, njihov govor tijela govori drugu priču. Gerard I. Nierenberg i Henry H. Calero snimili su više od 2000 pregovora za knjigu koju su napisali o čitanju govora tijela, a nijedan od pregovora nije završio sporazumom kada je jedna od stranaka imala prekrižene noge. Psihološki, prekrižene noge ili ruke pokazuju da je osoba mentalno, emocionalno i fizički blokira ono što se nalazi ispred nje. Ovaj stav je nenamjeran, ljudi njega uglavnom nisu svjesni i zbog toga puno otkriva o čovjeku preko puta vas.

2. Pravi osmijeh stvara bore oko očiju

Foto: themoviedb.org

Kada je riječ o smijanju, usta mogu lagati, ali oči ne mogu. Pravi osmijesi dopiru do očiju te uzrokuju pojavu sitnih bora oko očiju. Ljudi se često nasmiju kako bi prikrili ono što doista misle i osjećaju, pa sljedeći put kada želite znati je li nečiji osmijeh iskren, potražite bore oko očiju. Ako nema bora, osmijeh nije iskren.

3. Kopiranje vašeg govora tijela je dobra stvar

Jeste li ikada bili na nekom sastanku i primijetili da svaki put kad premještate nogu s noge vaš sugovornik napravi to isto? Ili možda nagnu glavu na isti način kao i vi kad pričate? To je zapravo dobar znak, piše Forbes. Oponašanje govora tijela je nešto što radimo nesvjesno kada osjećamo povezanost s drugom osobom. To je znak da razgovor ide u dobrom smjeru i da druga strana prima vašu poruku. To znanje može biti osobito korisno kad pregovarate, jer vam pokazuje što druga osoba doista misli o poslu.

4. Stav priča priču

Foto: Dreamstime

Jeste li ikada vidjeli čovjeka kako ulazi u prostoriju i odmah je zračio autoritetom? Taj efekt je uglavnom vezan uz govor tijela, a često uključuje i uspravno držanje, geste s dlanovima okrenutim prema dolje, te otvorene i široke geste. Mozak povezuje moć s količinom prostora koju pojedinac zauzima. Stojeći uspravno s izravnatim leđima je položaj moći; čini se da maksimizira količinu prostora koju čovjek popuni. Pogrbljenost, s druge strane, je rezultat iskrivljenosti vašeg stava, zauzima manje prostora i s tim šalje poruku da čovjek nema puno moći. Dobar stav i držanje daje dojam moći i zahtjeva od drugih poštovanje.

5. Oči koje lažu

Većina ljudi je vjerojatno odrasla slušajući: 'Gledaj me u oči kad pričaš sa mnom!' Naši roditelji su djelovali pod pretpostavkom da je teško držati nečiji pogled i istovremeno lagati. I bili su u pravu. Ali, tog je većina ljudi svjesna tako da će lažljivci baš u trenutku laganja održavati kontakt očima kako bi uvjerili drugu stranu u svoju iskrenost. Problem je u tome što se većina previše trudi održati kontakt očima, pa to izgleda umjetno i forsirano do te mjere da se čovjek osjeća neugodno. U prosjeku, ljudi drže kontakt očima između sedam i deset sekundi, dulje kada slušaju, nego kad govore. Ako razgovarate s nekim od čijeg pogleda vam je neugodno, pogotovo ako su vrlo mirni i ne trepću - nešto nije u redu i postoji velika šansa da lažu.

6. Podignute obrve signaliziraju nelagodu

Postoje tri glavne emocije koje podižu vaše obrve: iznenađenje, briga i strah. Pokušajte podignuti obrve kada imate opušteni, ležerni razgovor s prijateljem. Teško je to učiniti, zar ne? Ako netko tko razgovara s vama podigne obrve, a tema nije strašna, iznenađujuća ili potiče brigu, nešto drugo se tu događa.

7. Pretjerano klimanje glavom signalizira tjeskobu uzrokovanu željom za odobravanjem

Foto: Dreamstime

Kada nekome nešto kažete i oni pretjerano klimaju glavom to znači da su zabrinuti o tome što mislite o njima ili da sumnjate u njihovu sposobnost da slijede vaše upute.