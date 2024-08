Evo koliko često morate prati grudnjake: Ako to ne radite, riskirate razne probleme

Ljudi nedovoljno peru grudnjake i to uzrokuje velike probleme. Osim što vam grudi ostaju prilično znojne, također je loše zanemariti higijenu grudnjaka, jer je to problematično na više načina. Bez obzira na to, to je nešto što mnoge žene priznaju da rade.

Influencerica, Tannar, prethodno je skupila milijun pregleda u svom videu na TikToku u kojem je priznala da ne pere grudnjake, iako 'mrzi to priznati'.

Rekla je da je to jedna od mnogih odvratnih stvari koje ljudi ni ne shvaćaju da rade.

- Što se zapravo tiče pranja naših grudnjaka, jedva da to radimo. Jedini razlog zašto bih oprala grudnjak je da sam vidjela prljavštinu na njemu, da je postao neuredan ili da je počeo smrdjeti. Mogu proći tjedni i mjeseci, znam da nisam jedina u tome - istaknula je.

Tome u prilog ide i nedavno istraživanje proizvođača donjeg rublja 'Pour Moi', provedeno na 2000 žena. Otkrili su da žene grudnjak peru jednom u svaka tri tjedna, ali gotovo dvije trećine nositeljica grudnjaka (60 posto) imalo je akne i osipe na prsima i leđima.

Prištići i osipi od iritacije moguće su nuspojave trenja, nedostatka cirkulacije zraka i znojenja. To može biti uzrokovano dugotrajnim nošenjem grudnjaka koji nije opran ili onim koji ne pristaje dobro.

Stručnjakinja za donje rublje, Emma Woodrow, apelira na žene da bolje peru svoje grudnjake.

- Koliko često biste trebali prati grudnjake tema je o kojoj se redovito raspravlja, ali istina je da se sve svodi na čimbenike vašeg individualnog stila života, kao i na vanjske čimbenike. Na sve skupa utječe i samo vrijeme, odnosno temperatura zraka te koliko se znojimo - kaže Emma.

- Teško je izbjeći svrbež koji dolazi sa znojenjem ispod prsa i vlagom na leđima ili prsima, pogotovo kada nosite grudnjak dulje vrijeme - a neoprani grudnjak može pogoršati ovaj problem. Važno je zapamtiti da je znojenje prirodni sustav hlađenja tijela, stoga bi rješenje uvijek trebalo biti češće pranje grudnjaka nego pokušaj pronalaženja načina za sprječavanje znojenja - savjetuje.

Rizik od osipa i iritacije, u vrijeme kad se znojite, stvara veću vjerojatnost da ćete stvoriti trenje između svoje kože i tkanine donjeg rublja, što može izazvati crvenilo na koži. U nekim slučajevima može dovesti do dugotrajnijih osipa.

Ako se grudnjak ne opere pravilno između nošenja, nakupit će znoj i prljavštinu s kože, što će stvoriti idealan medij za razmnožavanje bakterija i postoji veća vjerojatnost za razvoj prištića.

Ako vam se osip upali, a nosite grudnjak ili odjeću koja je preuska, može doći do infekcije.

Najbolji način da to izbjegnete jest da svoje grudnjake očistite prijeko potrebnim deterdžentom s nježnim mirisom i vrućom vodom, a zatim ga položite na ravno mjesto da se osuši. Ne koristite sušilicu jer to može utjecati na cjelovitost strukture tkanine i narušiti kvalitetu.

- Ako ste skloni znojenju i znate da je znoj ispod grudi nešto čega se plašite svakog ljeta, preporučila bih kupnju grudnjaka izrađenih od prirodno prozračnih tkanina, poput pamuka ili mekane čipke - zaključuje, piše Mirror.