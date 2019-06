Evo koliko možete čuvati koje meso u hladnjaku i zamrzivaču

Sirova perad

Sirova perad u hladnjaku traje samo dan ili dva (na temperaturi od 5 Celzijevih stupnjeva ili hladnije), ali do godinu dana u zamrzivaču (na temperaturi od -18 Celzijevih stupnjeva ili hladnije). Kuhana perad može stajati u hladnjaku nekoliko dana, a može se i smrznuti te pojesti za dva do šest mjeseci.

Crveno meso i svinjetina

Crveno meso i svinjetina mogu stajati u hladnjaku do pet dana, a mogu se smrznuti na period od četiri do 12 mjeseci. Preostalo kuhano meso će trajati tri do četiri dana u hladnjaku i dva do šest mjeseci ako se zamrzne.

Mljeveno meso

Mljeveno meso, kao što su govedina, teletina, svinjetina ili perad, može stajati u hladnjaku jedan do dva dana, a mogu se zamrznuti na period od tri do četiri mjeseca.

Hrenovke i salame

Hrenovke i salame mogu stajati dva tjedna u hladnjaku neotvorene i trebale bi se pojesti u roku od tri do pet dana nakon otvaranja (hrenovke mogu stajati par dana duže), piše Reader's Digest. U zamrzivaču će trajati jedan do dva mjeseca.

Slanina i kobasice

Slanina koja stoji u hladnjaku se treba pojesti u roku od tjedan dana, a kobasica se treba pojesti u roku od dva dana. I jedno i drugo se može zamrznuti na mjesec dana, a neke kobasice mogu stajati u zamrzivaču i do dva mjeseca.

Jaja

Sirova jaja mogu biti u hladnjaku do mjesec dana, ali ne više od tjedan dana ako su tvrdo kuhana. Odvojene bjelanjke ili tučena jaja treba zamrznuti i trajat će do godinu dana. Odvojeni bjelanjci ili žumanjci trebaju se pojesti u roku od dva do četiri dana.

