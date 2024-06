Evo savjeta kako se što bolje odmoriti tijekom leta avionom

Kad se znak za obavezno 'vezanje pojasa' u avionu isključi, mnogi ljudi posegnu za jastukom za vrat i maskom za oči, ne bi li malo odspavali, no ako uz to uzmete i čašu vina u nadi da će vas vino uspavati, mogli biste grdno pogriješiti, piše CNN.

Naime, jedno novo istraživanje pokazalo je da su kabine aviona pod tlakom kako bi se iznivelirali s obzirom na činjenicu da se nalazimo na oko 2438 metara nadmorske visine. Na toj su visini tlak zraka i razina kisika niži od onoga što će većina od nas doživjeti na zemlji, a ako to kombiniramo s konzumacijom alkohola i spavanjem, veća je vjerojatnost da ćete doživjeti pad zasićenosti krvi kisikom, pokazala je studija objavljena u časopisu Thorax.

- Molim vas, nemojte piti alkohol u zrakoplovu, poručuje glavna autorica studije dr. Eva-Maria Elmenhorst, voditeljica Radne skupine za performanse i spavanje na DLR Institutu za zrakoplovnu medicinu u Kölnu. Kako bi to istražili, istraživači su stvorili atmosfersko okruženje slično kabini aviona tijekom leta. Tijekom dvije noći, 48 zdravih odraslih osoba spavalo je četiri sata u dva različita okruženja - jednom bez alkohola i jednom nakon što su popili dvije čaše vina ili limenke piva.

Kod onih koji su pili alkohol istraživači su primijetili smanjenu količinu kisika i ubrzan broj otkucaja srca.

- Kombinacija unosa alkohola sa spavanjem u hipobaričnim uvjetima predstavlja značajno opterećenje za srčani sustav i može dovesti do pogoršanja simptoma kod pacijenata sa srčanim ili plućnim bolestima, upozorili su istraživači.

Studija je relativno malog opsega, ali pruža dobru polaznu točku od koje bi trebalo nastaviti istraživati odnos između spavanja i alkohola tijekom leta, rekao je kardiolog dr. Andrew Freeman, zadužen za kardiovaskularnu prevenciju i wellness pri National Jewish Health u Denveru. On nije bio uključen u istraživanje.

Mnogi ljudi u avionu posegnu za alkoholom da bi lakše zaspali i bolje spavali u često neudobnoj kabini, ali to negativno utječe i na dugoročno zdravlje i na trenutni cilj odmora, kažu stručnjaci.

Osim što su provjeravali naprezanje srca u takvim uvjetima, autori studije pratili su i kontrolu kvalitete sna ispitanika. Alkohol na nju ne utječe baš dobro. Naime, pokazalo se da je vrijeme u REM fazi spavanja – faza brzih pokreta očiju koja je važna za konsolidaciju pamćenja i oporavak mozga – kod onih koji su pili alkohol u zrakoplovu bila kraća.

- Ovo otkriće nije iznenađenje, rekao je Freeman te dodao da alkohol i inače može pomoći da čovjek zaspi, ali kvaliteta sna nije tako dobra kao san dok ste trijezni.

. Mnogi ljudi svjedoče da nakon što su puno popili, njihovo hrkanje i apneja postaju puno izraženiji, pojasnio je Freeman.

I količina sna pod utjecajem alkohola također se mijenja, rekla je dr. Shalini Paruthi, profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Saint Louis.

- Ljudi nakon alkohola spavaju fragmentirano, više se bude noću i nemaju duljih faza sna, kaže Paruthi, glasnogovornik Američke akademije za medicinu spavanja. Ni ona nije bila uključena u ovo istraživanje.

- Ponekad ljudi popiju čašu vina razmišljajući samo o trenutnom učinku, vjeruju da će brže zaspati, a zaboravljaju na ostale učinke alkohola, zaključila je, dok Freeman upozorava da nikako nije dobro miješati sredstva za spavanje s alkoholom, jer se pojedinačno djelovanje jako pojačava kad ih konzumirate zajedno. Ljudima koji to rade često je potrebna hitna medicinska pomoć.

Kako se odmoriti tijekom leta

Ako je moguće, pokušajte se držati svojih prirodnih tjelesnih ciklusa i tijekom letenja, rekao je Freeman. Izaberite let koji je u skladu s vašim obrascima spavanja, tako da možete sletjeti na večer i odspavati do idućeg dana, ili sletjeti ranije ujutro i odraditi dan, tako da ćete na večer lakše zaspati. Izbjegavajte buđenja s previše stimulansa poput kave ili energetskih pića ili uspavljivanje uz pomoć alkohola.

Također, ostanite dobro hidrirani jer u kabinama aviona obično prevladava suho okruženje. Najbolji izbor je voda. Imajte na umu da hrana koja se poslužuje u zračnim lukama i zrakoplovima može biti slana, masna i prerađena, pa Freeman preporučuje da spakirate vlastitu hranu ili u zračnoj luci izaberete laganije obroke bazirane na povrću.

- Fizička aktivnost također može pomoći da bolje spavate u avionu, pa izbjegavanje dizala i pokretne trake, kako biste napravili nekoliko koraka više. Ako ste na dugom letu, pokušajte ustati i malo se pomaknuti - kaže Freeman.

- Ako pokušavate spavati u avionu, razmislite o nabavljanju slušalica za suzbijanje buke i nemojte koristiti zaslone, pogotovo dok čekate polijetanje leta. Možda je teže zadržati svoje zdrave navike u danima kada letite, ali ako se malo potrudite, sve je moguće - zaključuje Freeman