'Evo što bih voljela da sam znala prije nego sam ušla u vezu s razlikom u godinama'

Kad sam 2007. godine počela izlaziti sa svojim mužem, poznavali smo se nekoliko godina. Zapravo, njegov brat je oženio moju sestru, tako smo se i upoznali, prisjetila se Brittany VanDerBill kako je započela vezu sa 14 godina starijim suprugom. Priznaje kako je razlika u godinama donijela određene izazove u njihovu vezu o kojima u početku nije razmišljala, a voljela bi da je to znala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pitali smo građane pamte li svoju prvu ljubav. Dok se neki jedva sjećaju o kome se radi, ostali o svojoj prvoj ljubavi razmišljaju još i dan danas. | Video: 24sata Video

- Imala sam 20 godina i bila sam pred posljednjom godinom fakulteta kad smo moj suprug Andy i ja počeli izlaziti. On je tada imao 34 godine. Iako su moji prijatelji znali da se on i ja poznajemo godinama, većina njih nije podržavala našu vezu. Jedan takozvani prijatelj stalno se šalio na račun toga koliko je Andy 'star' pa nismo dugo ostali prijatelji. Druga prijateljica nije bila tako oštra, ali je izrazila svoju zabrinutost zbog naše razlike u godinama. S njom se povremeno čujem, ali definitivno nismo bliske - nastavila je.

- Postojala je samo jedna prijateljica iz srednje škole koja mi je u početku bila podrška. Ipak, na kraju smo se prestale družiti jer sam se ozbiljnije pozabavila svojom vezom i provodila više vremena s Andyjem - dodala je.

- Dio života u 20-ima obično znači velike promjene, poput završetka fakulteta i dobivanja posla u 'stvarnom svijetu'. Gledajući unatrag, sigurna sam da je odvajanje od mojih prijatelja s fakulteta bilo samo dio života, a nije se dogodilo samo zbog moje veze. No kad sam završila fakultet i preselila se Andyju, nakon otprilike osam mjeseci veze sam shvatila koliko su različite životne faze naših prijatelja. Moji stari prijatelji i dalje su radili pola radnog vremena ili su tulumarili, ili oboje - ispričala je.

- U međuvremenu, Andyjevi prijatelji bili su u srednjim ili kasnim 30-ima sa stabilnim poslovima i većina njih je imala malu djecu. Budući da u našem kraju zapravo nisam imala prijatelja, ponekad bismo se vikendom družili s Andyjevim prijateljima i njihovim supružnicima. Ali, to mi nije bilo zabavno jer su se svi poznavali godinama i bili su otprilike istih godina. Osim toga, odlučili smo da nemamo djecu. Dakle, nisam se mogla povezati s razgovorima njihovih žena o poteškoćama u trudnoći i odgoju djece, a to iskreno nisam ni željela. Svi su oni bili dragi ljudi, ali jednostavno sam se osjećala kao da ne pripadam tamo. Dugo nismo imali zajedničkih prijatelja, i to je bilo teško - priznala je.

Danas je ona u 30-im godinama života i čini joj se da razlika u godinama više nije toliko očita.

- Pronašli smo prijatelje koji nam se sviđaju i s kojima se možemo poistovjetiti. Andy je ostao u kontaktu sa svojim prijateljima, a sad kad su im djeca puno starija, ugodnije mi je povremeno se družiti s njima. I srećom, nitko me već nekoliko godina nije pitao jesam li Andyjeva kći. Dakle, 14 godina braka je iza nas i mislim da nam ide prilično dobro - zaključila je, a prenosi businessinsider.com.